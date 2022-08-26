奥迪宣布2026年起参加F1世界锦标赛

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关于大众集团指派旗下保时捷和奥迪品牌参加F1一事早已不是秘密，德国集团此前已经在内部会议中予以批准，只待2026年动力单元规则的正式敲定。

上周，国际汽联世界汽车运动理事会审批确认了下一周期的动力单元规则。夏休期过后的第一场比赛——比利时大奖赛——之前，德国制造商今天上午正式确定了参赛的消息。保时捷与红牛的联手已经进入法律程序。如今奥迪的官宣标志着大众集团在F1迈出一大步，将从2026年期有两支厂商车队参赛。

奥迪将在其诺伊堡基地开发F1动力单元，由亚当·贝克带领。事实上，诺伊堡已经在进行F1动力单元研发的准备工作，并且将在今年年底前扩大相关项目的基础设施建设和人员招募。

“赛车运动是奥迪DNA的一个组成部分，"奥迪董事会主席马库斯·杜斯曼表示。"F1既是我们品牌的全球舞台，也是一个极具挑战性的开发实验室。高性能和竞争的结合始终是我们行业创新和技术转让的动力。随着新规则的出台，现在是我们参与的正确时机。毕竟，F1和奥迪都追求明确的可持续性目标"。

奥迪方面在声明中表示，将在今年年底前确定与其合作的车队，但普遍认为合作方将是索伯。这家总部位于瑞士欣威尔的赛车公司，由皮特·索伯创立。目前，索伯负责阿尔法·罗密欧F1车队的运作，也在今年造就了中国第一位F1正式车手周冠宇。

此前，奥迪在汽车运动方面更多地专注于运动车和耐力赛事，并且参加电动方程式直到2020-21赛季结束。

2017年自由传媒收购F1之后便致力于推动改革来提升欢迎度，包括吸引新的赞助商。随着奥迪加入的确认，以及保时捷的官宣也指日可待，意味着F1的改变收获了效果。

"我很高兴欢迎奥迪加入F1，这是一个标志性的汽车品牌、先锋和技术创新者，"F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利在新闻发布会上表示。

"这是我们这项运动的一个重要时刻，凸显了我们作为一个持续增长的全球平台所拥有的巨大力量。 这也是对我们在2026年转向可持续燃油/混合动力引擎是汽车行业未来解决方案的一个重大认可。我们都期待着在发车区看到奥迪的标志，并将在适当的时候从他们那里听到关于他们计划的进一步细节。"

本周早些时候Motorsport.com已经报道了，奥迪与索伯已经达成了协议，届时德国品牌将持有车队的股份，并给予其厂商车队级别的支持。瑞士车队曾在2006至2008年与宝马合作，而当前阿尔法·罗密欧更多只是作为冠名赞助商。

据悉，此前奥迪也与迈凯伦和威廉姆斯进行过接洽，但最终没有实质进展。而索伯赛车公司的拥有者在去年拒绝了安德雷迪的提议后，决定接受德国制造商的邀约。

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: DPPI