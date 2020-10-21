奥康：阿隆索驾驶模拟器助力雷诺进步

随着阿隆索将在明年重返F1，他在最近几周参加了雷诺模拟器的一系列测试，以试图让自己更好地融入车队。

同时，鉴于阿隆索一直密切关注车队的发展动态，奥康表示十分欢迎西班牙人参与并对车队的相关工作给予支持。

“我已经感受到了他的热情，当然他也给我发了信息，表示如果我们有什么需要，他会义不容辞地帮忙，”在被Motorsport.com问及阿隆索参与的积极作用时，奥康表示。

“他进入模拟器那一刻的感觉不错。基本上现在就是我、丹尼尔（里卡多）和他的三种意见反馈。在去到比赛前我们都会在模拟器上练习，以为比赛周末寻求良好的初始设置。”

“所以有三个人确认要比两个人好。所以，是的，最近他和模拟团队合作紧密是件好事。我相信他很快会来旁观比赛，我估计会非常快。”

上周，阿隆索在巴塞罗那的拍摄日测试了雷诺今年的R.S.20赛车。重返赛道的西班牙人跑得相当卖力。虽然雷诺希望阿隆索完成尽可能多的测试里程，但由于F1严格的测试限制，目前唯一可行的方法是使用2018年的赛车。

尽管进行测试和在工厂的时间有限，但阿隆索表示自己仍然已经准备好了为每一场大奖赛做出自己的贡献。

“当然，我在家里看了所有的比赛，并且也拥有不错的配置，”阿隆索表示，“我有一台电脑，是车队几周前给我的，所以我可以看到埃斯特班和丹尼尔的车载摄像机，也可以获知车队的无线电通讯、汇报以及策略会议情况。”

“所以我知道每个周末都发生了什么。我们的成绩正变得越来越好。我认为最近一场比赛的领奖台实至名归，因为我们都付诸了努力。”

翻译/小飞侠