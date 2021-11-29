奥康：阿隆索的创新思维在F1中“前所未有”

在暂别F1两年后，两届世界冠军阿隆索于2021年重返赛场。上周末，西班牙人在卡塔尔大奖赛上收获了本赛季的首个领奖台。

这是阿隆索职业生涯的第98个领奖台，也是他自2014年代表法拉利在匈牙利站登上领奖台后的首次。随着基米·莱科宁将在本赛季结束后退役，身为32场大奖赛冠军的阿隆索明年将以40岁的年龄成为发车区中最年长的车手。

但尽管如此，身为阿隆索队友的奥康表示，西班牙人仍像以前一样充满干劲，并且两人都在努力帮助法国车队向更靠前的位置迈进。

法国人将阿隆索称为“赛车运动的传奇”，并认为他与迈克尔·舒马赫和埃尔顿·塞纳“并驾齐驱”，都是F1有史以来最出色的车手之一。

“我非常尊敬费尔南多，”奥康表示。“我知道他付出了巨大的努力，并怀有巨大的动力，即便是在他这个年纪，他已经收获了很多经验，并且在这项运动中已经取得了很多成就。这非常令人印象深刻。”

“我认为他就是这项运动的一个传奇。他足以和塞纳、舒马赫这些顶级车手相比肩，并且将永远在那个位置。因为与其他车手相比，我们现在所做的，以及我所看到的他那些打破常规的想法都前所未有的。”

“我想没有人会像他那样思考，也没有人会像他那样驾驭自己的战车。所以我很高兴能成为他的队友，并为我们能为共同的目标尽可能多地共同努力而感到自豪。”

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Alpine celebrate with the team Photo by: Alpine

虽然阿隆索和Alpine的新合约被认为只是“走过场”，但二者已在今年早些时候宣布将延长合同至2022年。

这也是阿隆索第三次效力于埃斯顿车队。最初他曾于2003至2006年效力于雷诺车队，并赢得了两个世界冠军。此后，又于2008至2009年二度回归。

目前西班牙人在车手积分榜上名列第十，领先于拥有43个积分的队友奥康60分。

翻译/小飞侠