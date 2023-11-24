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奥康解释为何他无视车队“保持位置”的指令

埃斯特班·奥康解释了他在F1拉斯维加斯大奖赛中无视Alpine车队 "保持位置 "请求的原因。

Jonathan Noble
Author Jonathan Noble
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Esteban Ocon, Alpine A523, Pierre Gasly, Alpine A523

拉斯维加斯大奖赛中，这位法国车手第 16 位发车，在周六的比赛中取得了第四名的好成绩，这是他今年表现最好的比赛之一。

但是电视画面显示，就在收到来自车队的无线电信息，让他 "保持位置 "后不久，他就超越了Alpine车队的队友皮埃尔·加斯利。

众所周知，奥康过去在与队友对抗时表现的非常无情，但他透露，这与试图超越加斯利无关。相反，这是因为他没有听清楚无线电中的话。

奥康在赛后接受天空电视台采访时谈到了事情的经过： "我认为皮埃尔当时使用的是旧胎，而我被告知'保持位置'。但当时我并不知道（指令）是'保持位置'。我只听到了'位置'，因为我差不多就是在被告知的同时做出超车动作的。 很明显，如果车队要求我把位置还回去，我会直接还回去。 ”

奥康讲述了在赛场上取得第四名的感受，这与他在排位赛后的绝望形成了鲜明的对比。

Esteban Ocon, Alpine A523, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Kevin Magnussen, Haas VF-23

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A523, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Kevin Magnussen, Haas VF-23

"这太疯狂了，“他说。“（排位赛结束后）我本处于赛季最低谷，非常非常失望。 我想说从新加坡开始，已经六场比赛了，我们似乎没有抓住什么机会。我们遇到了各种各样的事故和棘手的比赛。但我们始终坚信，车队做得很好，一切都会好起来的，但这需要时间。”

当奥康享受着他今年最好的比赛之一时，队友加斯利的经历却令人沮丧，他从第四名掉到了第十一名。

他表示比赛中因为硬胎的颗粒化而很难控制赛车，让他排名一路下滑。

“There were quite a few things that were going on, but I think the main thing was just that after five or six laps, I grained the hard tyre,” he said. 

"当时发生了很多事情，但我认为最主要的是在跑了五六圈后，我的硬胎出现了颗粒化，”他说。"从那以后，轮胎就再也没有恢复，最后 25 圈的比赛非常艰难。”

"这显然令人沮丧，因为起步非常好。我跟在乔治·拉塞尔和查尔斯·莱克勒克后面，从右边车道发车。我知道这是个很好的机会，但之后，硬胎简直就是一场噩梦。"

翻译/Chloe

采访Mandy Curi 、Adam Cooper

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