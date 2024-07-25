奥康确认2025年加入哈斯
埃斯特班·奥康与哈斯F1车队签约多年，将搭档新秀奥利弗·比尔曼
Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
埃斯特班·奥康确认将在2025赛季加入哈斯F1车队，与新秀奥利弗·比尔曼组成新的车手阵容。
哈斯在英国大奖赛前宣布了对比尔曼的任命，而今与奥康签订了多年合约，意味着下赛季将是这支美国车队自2021年后再次以全新的阵容组合参加新赛季。
今年九月将迎来28岁生日的奥康，迄今参加了146场大奖赛。2021年匈牙利大奖赛中，他夺得了F1生涯中目前为止唯一的分站胜利。今年早些时候，他和Alpine联合宣布，他将在今年年底离开效力了五年的恩斯顿团队。
2015年奥康赢得了当时的GP3年度冠军后，在2016年中代表马诺车队比赛，并在随后的两年里为印度力量/Racing Point效力。
然而劳伦斯·斯特罗尔收购银石的团队之后，随着其儿子兰斯·斯特罗尔在2019赛季加入，奥康失去了席位，只能在那个赛季担任梅塞德提的替补车手。不过仅仅半年时间，他就确认从2020年起为雷诺旗下的厂商车队比赛。而除了三年前在亨格罗林的胜利之外，他还在2020年萨基尔大奖赛和去年摩纳哥大奖赛中登上过领奖台。
去年在制造商年度积分榜上滑落到第六名之后，Alpine在2024赛季初成绩惨淡，前五场比赛一分不得。但从迈阿密开始，A524赛车的表现有所改善，奥康三次以第十名拿到积分。不过在多场比赛里，他与队友皮埃尔·加斯利“内斗”令车队高层非常恼火，特别是在摩纳哥第一圈发生碰撞，险些导致车队错过积分。好在，加斯利的赛车并不大碍，在红旗之后继续比赛并守住了第十位——奥康则因为底板受损而在暂停期间直接退赛。
尽管五年来奥康为雷诺/Alpine比赛，但他仍是梅赛德斯青年车手项目的成员。当刘易斯·汉密尔顿在今年年初宣布将在明年转投法拉利后，法国人也一度被认为是接替七届世界冠军的潜在人选。不过，他和个人团队另有想法，以本赛季呈现上升势头的哈斯作为首选目标。
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