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Formula 1 / Hungarian GP 新闻

奥康感谢阿隆索助力自己在匈牙利一鸣惊人获胜

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刚刚在匈牙利为Alpine车队赢得首胜的埃斯特班·奥康表示，他非常感谢队友费尔南多·阿隆索在比赛中助自己“一臂之力”。

奥康感谢阿隆索助力自己在匈牙利一鸣惊人获胜

在混乱的匈牙利大奖赛中，奥康牢牢把握住第一圈的乱局，以及在第二次编队时首个换上中性胎的优势，成功接替晚一圈进站的杆位起跑者刘易斯·汉密尔顿，成为了比赛的领头羊。随后他又顽强抵挡住了来自塞巴斯蒂安·维特尔的猛烈追击，最终为Alpine车队赢得了一场一鸣惊人的胜利。

而费尔南多·阿隆索对于队友的胜利也助予了“一臂之力”。在汉密尔顿完成换胎，并且每圈比领先集团快约3秒的情况下，西班牙人连续阻挡了自己2007年在迈凯伦的老队友长达10圈，帮助奥康最终积累了1.8秒的夺冠优势。

尽管英国人最终超越阿隆索上升至第四名，并在两圈后又超过了小卡洛斯·塞恩斯，但已无力扭转局面，最终在落后奥康2.7秒的情况下以第三名冲过了终点线。

这也是自2008年阿隆索在富士赛道赢得日本大奖赛以来，以恩斯顿为基地的车队的首场胜利，同时也是雷诺引擎赛车自2018年以来的首个冠军。

赛后，奥康向车队表达了敬意，并感谢了阿隆索在比赛中给予自己的帮助。法国人也赢得了看台上车迷们热烈的起立鼓掌。

 “这是多么、多么激动人心的时刻！”奥康说道，“这感觉太棒了。这显然是雷诺团队重返F1后的第一场胜仗。这个赛季我们和车队一起克服了一些困难。我们在银石回到了一个不可思议的位置。”

Fernando Alonso, Alpine A521, George Russell, Williams FW43B

Fernando Alonso, Alpine A521, George Russell, Williams FW43B

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“今天我该说什么呢？棒极了。也祝贺费尔南多，因为我认为这场胜利也要感谢他的并肩战斗。这都要归功于团队合作，实在是美妙的一天。”

赛后，阿隆索在车检的地方等待奥康并向他致以了祝贺。对此法国小将表示，俩人已经组成了“犀利二人组”。

“我们正在齐心协力，共同推动车队努力提高，并追近前面的队伍，”奥康表示，“在我来之前，每个人都告诉了我很多关于费尔南多的事情，但是一切都是错的。我可以告诉你，他在工作中是个很棒的同僚，我真的很享受与他一起合作。”

本次夺冠也是奥康继去年在萨基尔大奖赛获得亚军后，再次登上F1领奖台。在此之前，他经历了一段糟糕的表现，不仅在排位赛Q1屡屡出局，同时已有四场比赛“颗粒未收”。

奥康十分感谢Alpine车队给予的信任，以及一路帮助自己度过“艰难时刻”。

“当你在Q1就出局，当你处于第17名的时候，你不知道自己究竟有多少实力，但车队对我一直保持着充分的信任”，法国小将表示。

 “我们回到了属于我们的地方，这太棒了。塞巴整场比赛都超级快，给了我很大的压力。但是，是的，我们设法抵挡住了他，所以这是一项巨大的努力。”

翻译/小飞侠

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