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奥康希望以萨基尔领奖台否定外界质疑

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奥康希望以萨基尔领奖台否定外界质疑
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埃斯特班·奥康希望凭借在萨基尔取得的职业生涯首个F1领奖台，证明那些质疑他回归F1的人是“错误”的。

在巴林的比赛中，法国人凭借成功实施完美的一停策略，仅次于冠军塞尔吉奥·佩雷兹斩获亚军。

回顾已接近尾声的整个赛季，此前奥康的表现始终差强人意，甚至一度被外界猜测可能丢掉“饭碗”。因此雷诺车手表示，领奖台的比赛结果对他来说难以置信的重要。

 “结果令我溢于言表。我在赛道上喜极而泣，”奥康赛后表示，“事实上，我的脑子里有各种情绪在涌动。”

 “对我们来说，今年是一个艰难的赛季，我们一直没有获得回报，但我们从未停止过奋斗，一直在努力工作，一直保持动力。这点相当重要。

 “现在相信你的人越来越少了，相信你自己很重要。今天我们做到了。我对此非常满意，所以尽管这是一项艰苦的工作，但是它得到了回报。”

今年奥康在与丹尼尔·里卡多的队友之战中遇到了巨大的挑战。但法国人承认，正是澳大利亚“敦促”自己提高了水平。

 “丹尼尔是一个了不起的标杆，”奥康表示，“他在雷诺的第二个赛季的表现已经非常稳定了，并且一直在逐步提升。”

 “但总的来说，你知道，我觉得我的进步也很大。我正在缩小与他的差距，取得领奖台更是为此锦上添花。”

在以梅赛德斯储备车手的身份暂别F1一年后，今年奥康代表雷诺车队重返赛场，并花了一些时间来重新找到感觉。

明年，他将面临另一项挑战，那就是成为两届世界冠军费尔南多·阿隆索的队友。西班牙人将在暂别F1两个赛季后再次回归。

奥康在巴林的亚军是雷诺本赛季的第三个领奖台。此前里卡多还曾在纽伯格林和伊莫拉两度跻身前三。

翻译/小飞侠

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Series Formula 1
Event 萨基尔大奖赛
车手 埃斯特班 奥康
车队 雷诺F1车队
Author Jonathan Noble

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