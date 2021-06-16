奥康将在未来三年里继续Alpine征战F1

奥康在2020赛季加盟当时还名为“雷诺”的法国制造商车队，摒弃在赛季末的萨基尔大奖赛中第一次站上大奖赛的领奖台。这也是他在F1的个人最好成绩。

现年24岁的法国车手与车队的合约原本到今年年底结束。在因为新冠肺炎疫情的影响而时隔两年再次举行的法国大奖赛前，Alpine宣布与奥康续签“多年”合约。

本赛季前六场比赛中，奥康代表车队四次拿到积分，以12分暂列车手积分榜第12位。尽管阿塞拜疆大奖赛后，他被新队友、两届世界冠军费尔南多·阿隆索在积分榜上反超一分，但无论Alpine车队还是西班牙老将都非常认可奥康迄今为止的表现。

奥康曾是梅赛德斯重点培养的年轻车手。2016赛季的比利时大奖赛中，他加入当时的马诺车队，开始参加F1。第二年，他加入了印度力量，直到2018赛季结束后失去了席位。

2019年，奥康只能作为梅赛德斯替补车手作壁上观。但是夏休期之后，他确认在2020赛季为雷诺比赛，尽管这意味着他不得不脱离梅赛德斯的车手项目。

由于阿隆索回归后与Alpine签订了两年的比赛合约，因此至少在2022赛季法国车队的参赛阵容不会有变动。这意味着Alpine旗下包括目前担任车队试车手的周冠宇在内的年轻车手，若今年达到申请“超级驾照”的要求之后想在明年升入F1，必须寻找其他车队的席位。

除了周冠宇之外，克里斯蒂安·伦德加德和卫冕F3年度冠军奥斯卡·皮亚斯特雷都有望在2021赛季结束后可以申请超级驾照。此前，Alpine学院总监米亚·沙里兹曼在谈及年轻车手时表示，法国车队正积极寻找与其他车队合作的可能性，尽管当前赛道上没有其他车队使用其动力单元。

另外，沙里兹曼在2021赛季开始前表示，对于中国赛车手参加大奖赛来说，周冠宇是“一代人一次”的机会。