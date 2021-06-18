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奥康与Alpine续约同时，继续与梅赛德斯维持“关系”

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在2021年与Alpine车队签署为期三年的新合同后， 埃斯特班·奥康将在代表法国车队征战F1的同时，继续与梅赛德斯维系以往的“关系”。

奥康与Alpine续约同时，继续与梅赛德斯维持“关系”

奥康在2016年中旬以梅赛德斯青年车手的身份首次进入F1，并在该年加入印度力量车队之前代表马诺车队出战了9场比赛。此后，他连续两个赛季效力于印度力量车队，直到劳伦斯·斯特罗尔带领的财团收购并将车队更名为Racing Point（如今的阿斯顿·马丁车队）后才失去了席位。2019年，法国人只能以梅赛德斯替补的身份作壁上观。

当奥康与当时的雷诺车队签约并确定于2020年，回归F1赛场时，梅赛德斯运动主管托托•沃尔夫曾称奥康仍为“梅赛德斯家庭的表兄弟”。虽然法国人的个人团队与梅赛德斯仍旧保持着关系，但他脱离了德国车队的车手项目，而是成为了Alpine的主力车手。

在本周末的法国大奖赛之前，当Motorsport.com希望奥肯澄清他与梅赛德斯的关系时，法国小将表示：“在未来三年里，我是一位彻头彻尾的Alpine车手，这就是我目前的情况。当然，我仍然和梅赛德斯有联系，但现在我的职责是全身心和Alpine一起奋斗。所以，我和梅赛德斯车队没有任何关系。”

同时，奥康被问到是否与梅赛德斯进行过任何关于2021年后更换车队的讨论，他的回答是：”我对此不想评论。”

奥康补充道：“我所知道的是，待在Alpine车队的感觉很棒，再待三年也是如此。归根结底那才是我所关心的，也是我未来需要全心全意所专注的。“

”我认为这对我的职业生涯来说是一个明智的决定，这向前迈进了一大步。因为这是我整个赛车职业生涯中最长的一个合约期。从我几年前的资历来看，我认为这是一个非常不错的席位。所以我真的很心满意足。”

同时奥康表示，与Alpine的续约令他如释重负。伴随着未来的尘埃落定，他将可以全心全意专注于自己的表现和更重要的事情。

“我在车队里的感觉很好，我感觉很好地融入了其中，氛围很棒，我们共事得也很愉快，”法国人继续补充道。“很明显，明年新的规则出台后，我们将有很大的机会作为一番，所以留在这里绝对是我的理想归宿。”

翻译/小飞侠

 

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