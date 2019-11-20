奥康将代表雷诺参加阿布扎比测试

尽管八月底的比利时大奖赛前，雷诺已经与梅赛德斯就奥康加盟事宜达成协议并对外宣布，但是法国人继续履行本赛季为德国车队驾驶模拟器和替补车手的义务。

本周三，雷诺的官方声明意味着梅赛德斯已经同意提前释放奥康，尽管他还需要在阿布扎比大奖赛前的排位赛前继续坐在“银箭”的板凳上，以防意外发生。之后，他将在周二和周三的倍耐力轮胎测试里，连续两天驾驶今年的雷诺R.S.27赛车。

十月底，奥康代表梅赛德斯在保罗·里卡多驾驶W10赛车，协助倍耐力为2020年轮胎研发进行测试。

值得一提的是，奥康在F1的第一次亮相，就是在2014年阿布扎比大奖赛的第一节自由练习里驾驶使用雷诺引擎的路特斯E22赛车出场，并在之后参加了轮胎测试。

今年的阿布扎比轮胎测试将成为奥康代表法国制造商车队的首次公开亮相。他将在2020赛季取代尼科·霍肯伯格，搭档丹尼尔·里卡多参赛。而且，他与雷诺的合约为期二年，确保了他将在规则改革的2021赛季继续比赛。同时，法国人的比赛经纪事务仍掌握在梅赛德斯手里。