奥康不为获得2015年来首胜感到"陌生"

上周日的匈牙利大奖赛中，埃斯特班·奥康在取得令人震惊的个人F1首胜后表示，尽管这是六年来自己的第一个场胜利，他却并不感到"陌生"。

奥康的胜利一方面受益于第一圈的戏码，另一方面梅赛德斯的策略性失误也让他得以在第5圈中上升到领先位置，从而控制了后续的比赛进程，最终帮助Alpine获得一场出人意料的胜利。

在比赛的大部分时间里，阿斯顿·马丁车队的塞巴斯蒂安·维特尔都紧紧跟随奥康，而且维特尔在相当长的时间里都在奥康的DRS范围内，但因为距离不够接近而没有超车的机会。

这是奥康第一次在F1中领跑，也是他自2015年5月在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道赢得GP3比赛以来第一次取胜。尽管奥康很久没有领先的经历，他在赛后仍表示，自己并不缺乏锐气。

"不，（获胜的感觉）并不陌生。很抱歉让你失望，像现在这样跑在最前面，控制后面的对手，比我们（通常）在中游集团里较量更容易。"奥康说。

"（在中游）要难得多。我在F1受到了相当好的训练，困在中间要比领跑艰难得多。维特尔给了我很大的压力，他给我带来很多麻烦。但当你领先时，你就会有干净的空间，你就可以在这样的赛道上控制节奏。"

维特尔之后因燃料违规而被取消了比赛成绩。赛后，维特尔认为自己比奥康快，但让他沮丧的是，他不仅赶不上这位Alpine的车手，更没法超车。

Esteban Ocon, ART Grand Prix Photo by: GP3 Series Media Service

这是Alpine品牌在F1中的首胜，也是2016年雷诺作为制造商车队回归以来的首胜，还是自2013年澳大利亚大奖赛上基米·莱科宁代表路特斯车队获胜以来，以恩斯顿为基地的车队第一次获胜。

在静态发车前，奥康一度担心他和Alpine车队在车阵中第一个进站更换光头胎是一个错误的决定。

当时的比赛领头羊刘易斯·汉密尔顿选择用半雨胎留在赛道上，使得奥康带领身后14辆赛车进入了维修区，而汉密尔顿则独自在发车区上静态发车。奥康声称改用光头胎是 "艰难的抉择"，并指出 "刘易斯通常不会做错误的决定"。

“我从未见过他做出错误的决定，所以当你在P2位置上选择进站，一开始是有些受打击的，”奥康说。“但很高兴我们选择进站了，因为我们已大幅度领先。车队的伙伴们进站工作也做得很好。”

“（之后）塞巴斯蒂安的进站有些慢，那可能起到了决定性作用，否则他可能用undercut策略超过我。所以车库里的伙伴们再次做得很优秀。”

翻译/Chloe