奥地利将继续举办F1大奖赛至2030年

奥地利原本是2023年赛历上唯一合同在今年到期的比赛，但在今年三月，赛事推广方宣布与F1续约至2027年。

不过就在今天奥地利大奖赛举办之前，双方宣布进一步延长协议至2030年，确保了接下来八年F1都将在斯皮尔伯格比赛。

已故红牛公司老板迪特里希·马特希茨在2004年——原奥地利大奖赛最后一次举办后——买下了当时名为A1环的赛道。2014年，经过翻新和重命名的红牛环开始重新举行奥地利大奖赛。马特希茨在去年因病去世，今年是他离开后奥地利大奖赛第一次举行。

自从马克斯·维斯塔潘成为F1的旗帜性人物以来，并且从2018年以来三次在红牛主场获胜，奥地利成为赛历上气氛最热烈的比赛之一，特别是数以万计的荷兰车迷将赛道打造成“橙色海洋”。去年的比赛整个周末吸引了超过30万车迷。

当前有合约的大奖赛中，巴林协议年限最长，将一直举办比赛至2036年。卡塔尔在2021年第一次办赛后，将在今年回归并履行为期十年的办赛合约——持续到2032年。已经举办了三届的沙特阿拉伯大奖赛将继续进行至少到2030年。

值得一提的是，在新冠疫情期间的2020和2021年，奥地利都举办了两场比赛，其中一场以“施蒂利亚大奖赛”名义进行。此次续约使得奥地利成为实际合约年限第二长的欧洲分站赛，匈牙利的亨格罗林赛道当前与F1的商业合约持续到2032年。