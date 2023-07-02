奥地利将继续举办F1大奖赛至2030年
奥地利大奖赛与F1宣布已经延长合约，使得这项赛事将在红牛环赛道至少举行至2030年。
奥地利原本是2023年赛历上唯一合同在今年到期的比赛，但在今年三月，赛事推广方宣布与F1续约至2027年。
不过就在今天奥地利大奖赛举办之前，双方宣布进一步延长协议至2030年，确保了接下来八年F1都将在斯皮尔伯格比赛。
已故红牛公司老板迪特里希·马特希茨在2004年——原奥地利大奖赛最后一次举办后——买下了当时名为A1环的赛道。2014年，经过翻新和重命名的红牛环开始重新举行奥地利大奖赛。马特希茨在去年因病去世，今年是他离开后奥地利大奖赛第一次举行。
自从马克斯·维斯塔潘成为F1的旗帜性人物以来，并且从2018年以来三次在红牛主场获胜，奥地利成为赛历上气氛最热烈的比赛之一，特别是数以万计的荷兰车迷将赛道打造成“橙色海洋”。去年的比赛整个周末吸引了超过30万车迷。
当前有合约的大奖赛中，巴林协议年限最长，将一直举办比赛至2036年。卡塔尔在2021年第一次办赛后，将在今年回归并履行为期十年的办赛合约——持续到2032年。已经举办了三届的沙特阿拉伯大奖赛将继续进行至少到2030年。
值得一提的是，在新冠疫情期间的2020和2021年，奥地利都举办了两场比赛，其中一场以“施蒂利亚大奖赛”名义进行。此次续约使得奥地利成为实际合约年限第二长的欧洲分站赛，匈牙利的亨格罗林赛道当前与F1的商业合约持续到2032年。
Latest news
诺里斯在奥地利”每个弯几乎都要撞车”
诺里斯在奥地利”每个弯几乎都要撞车” 诺里斯在奥地利”每个弯几乎都要撞车”
奥地利将继续举办F1大奖赛至2030年
奥地利将继续举办F1大奖赛至2030年 奥地利将继续举办F1大奖赛至2030年
奥地利大奖赛：维斯塔潘实现五连胜，莱克勒克助法拉利第800次登台
奥地利大奖赛：维斯塔潘实现五连胜，莱克勒克助法拉利第800次登台 奥地利大奖赛：维斯塔潘实现五连胜，莱克勒克助法拉利第800次登台
奥地利冲刺赛：维斯塔潘领跑全场获胜
奥地利冲刺赛：维斯塔潘领跑全场获胜 奥地利冲刺赛：维斯塔潘领跑全场获胜
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.