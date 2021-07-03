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Formula 1 / Austrian GP 自由练习报告

奥地利大奖赛FP3：维斯塔潘重登榜首并手握0.5秒优势

马克斯·维斯塔潘在奥地利大奖赛最后一个练习阶段，再次上升到时间榜第一，并且领先梅赛德斯对手达到0.5秒之多。

奥地利大奖赛FP3：维斯塔潘重登榜首并手握0.5秒优势

本阶段练习之前，梅赛德斯官方宣布了刘易斯·汉密尔顿已经与车队完成续约，双方将继续共同征战至2023年。

德国车队在周五第二节练习里攀升到前二名，由汉密尔顿做出当日的标杆时间。但是在排位赛前最后一个60分钟的练习里，积分榜领头羊再次发力。在进入最后10分钟时，先前领先汉密尔顿0.3秒的维斯塔潘进一步提升了自己的时间，达到了1分4.591秒，强势地刷新本周末新的标杆。

尔特利·博塔斯在最后时刻提高了个人时间，而且超过了汉密尔顿，排名第二，但是它与红牛车手相差0.538秒。汉密尔顿则停留在第三位，落后维斯塔潘0.6秒。

AlphaTauri延续了本周末强势的速度，由皮埃尔·加斯利名列第四，而且只比汉密尔顿慢了0.003秒。

全场第五快的车手颇为出人意料，被阿尔法·罗密欧 的安东尼奥·吉奥维纳兹拿下。意大利人以0.002秒的微弱差别，抢到了法拉利的卡洛斯·塞恩斯之前。相比前两个阶段，塞尔吉奥·佩雷兹本阶段在时间榜上位列第七，但相差队友0.8秒之多。

费尔南多·阿隆索、查尔斯·莱克勒克和今天迎来第34个生日的塞巴斯蒂安·维特尔分列第八至十名。

周五速度惊人的角田裕毅，未能在本阶段延续状态，只排在第12位，落后身前的兰斯·斯特罗尔0.015秒。事实上从第二位的博塔斯到第17位的基米·莱科宁，差距只在0.6秒之内。而乔治·拉塞尔不仅处在第14位，而且领先了迈凯伦的兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 15 1'04.591  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 22 1'05.129 0.538
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 20 1'05.277 0.686
4 France Pierre Gasly AlphaTauri 27 1'05.280 0.689
5 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 27 1'05.345 0.754
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 29 1'05.347 0.756
7 Mexico Sergio Perez Red Bull 20 1'05.396 0.805
8 Spain Fernando Alonso Alpine 23 1'05.434 0.843
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari 35 1'05.484 0.893
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 22 1'05.542 0.951
11 Canada Lance Stroll Aston Martin 19 1'05.546 0.955
12 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 23 1'05.561 0.970
13 France Esteban Ocon Alpine 22 1'05.674 1.083
14 United Kingdom George Russell Williams 23 1'05.694 1.103
15 United Kingdom Lando Norris McLaren 23 1'05.700 1.109
16 Australia Daniel Ricciardo McLaren 21 1'05.725 1.134
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 31 1'05.747 1.156
18 Germany Mick Schumacher Haas 26 1'06.078 1.487
19 Canada Nicholas Latifi Williams 17 1'06.105 1.514
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 28 1'06.289 1.698
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