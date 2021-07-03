奥地利大奖赛FP3：维斯塔潘重登榜首并手握0.5秒优势

本阶段练习之前，梅赛德斯官方宣布了刘易斯·汉密尔顿已经与车队完成续约，双方将继续共同征战至2023年。

德国车队在周五第二节练习里攀升到前二名，由汉密尔顿做出当日的标杆时间。但是在排位赛前最后一个60分钟的练习里，积分榜领头羊再次发力。在进入最后10分钟时，先前领先汉密尔顿0.3秒的维斯塔潘进一步提升了自己的时间，达到了1分4.591秒，强势地刷新本周末新的标杆。

尔特利·博塔斯在最后时刻提高了个人时间，而且超过了汉密尔顿，排名第二，但是它与红牛车手相差0.538秒。汉密尔顿则停留在第三位，落后维斯塔潘0.6秒。

AlphaTauri延续了本周末强势的速度，由皮埃尔·加斯利名列第四，而且只比汉密尔顿慢了0.003秒。

全场第五快的车手颇为出人意料，被阿尔法·罗密欧 的安东尼奥·吉奥维纳兹拿下。意大利人以0.002秒的微弱差别，抢到了法拉利的卡洛斯·塞恩斯之前。相比前两个阶段，塞尔吉奥·佩雷兹本阶段在时间榜上位列第七，但相差队友0.8秒之多。

费尔南多·阿隆索、查尔斯·莱克勒克和今天迎来第34个生日的塞巴斯蒂安·维特尔分列第八至十名。

周五速度惊人的角田裕毅，未能在本阶段延续状态，只排在第12位，落后身前的兰斯·斯特罗尔0.015秒。事实上从第二位的博塔斯到第17位的基米·莱科宁，差距只在0.6秒之内。而乔治·拉塞尔不仅处在第14位，而且领先了迈凯伦的兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多。