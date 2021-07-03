奥地利大奖赛FP3：维斯塔潘重登榜首并手握0.5秒优势
马克斯·维斯塔潘在奥地利大奖赛最后一个练习阶段，再次上升到时间榜第一，并且领先梅赛德斯对手达到0.5秒之多。
本阶段练习之前，梅赛德斯官方宣布了刘易斯·汉密尔顿已经与车队完成续约，双方将继续共同征战至2023年。
德国车队在周五第二节练习里攀升到前二名，由汉密尔顿做出当日的标杆时间。但是在排位赛前最后一个60分钟的练习里，积分榜领头羊再次发力。在进入最后10分钟时，先前领先汉密尔顿0.3秒的维斯塔潘进一步提升了自己的时间，达到了1分4.591秒，强势地刷新本周末新的标杆。
尔特利·博塔斯在最后时刻提高了个人时间，而且超过了汉密尔顿，排名第二，但是它与红牛车手相差0.538秒。汉密尔顿则停留在第三位，落后维斯塔潘0.6秒。
AlphaTauri延续了本周末强势的速度，由皮埃尔·加斯利名列第四，而且只比汉密尔顿慢了0.003秒。
全场第五快的车手颇为出人意料，被阿尔法·罗密欧 的安东尼奥·吉奥维纳兹拿下。意大利人以0.002秒的微弱差别，抢到了法拉利的卡洛斯·塞恩斯之前。相比前两个阶段，塞尔吉奥·佩雷兹本阶段在时间榜上位列第七，但相差队友0.8秒之多。
费尔南多·阿隆索、查尔斯·莱克勒克和今天迎来第34个生日的塞巴斯蒂安·维特尔分列第八至十名。
周五速度惊人的角田裕毅，未能在本阶段延续状态，只排在第12位，落后身前的兰斯·斯特罗尔0.015秒。事实上从第二位的博塔斯到第17位的基米·莱科宁，差距只在0.6秒之内。而乔治·拉塞尔不仅处在第14位，而且领先了迈凯伦的兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|15
|1'04.591
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|22
|1'05.129
|0.538
|3
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|20
|1'05.277
|0.686
|4
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|27
|1'05.280
|0.689
|5
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|27
|1'05.345
|0.754
|6
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|29
|1'05.347
|0.756
|7
|Sergio Perez
|Red Bull
|20
|1'05.396
|0.805
|8
|Fernando Alonso
|Alpine
|23
|1'05.434
|0.843
|9
|Charles Leclerc
|Ferrari
|35
|1'05.484
|0.893
|10
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|22
|1'05.542
|0.951
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin
|19
|1'05.546
|0.955
|12
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|23
|1'05.561
|0.970
|13
|Esteban Ocon
|Alpine
|22
|1'05.674
|1.083
|14
|George Russell
|Williams
|23
|1'05.694
|1.103
|15
|Lando Norris
|McLaren
|23
|1'05.700
|1.109
|16
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|21
|1'05.725
|1.134
|17
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|31
|1'05.747
|1.156
|18
|Mick Schumacher
|Haas
|26
|1'06.078
|1.487
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|17
|1'06.105
|1.514
|20
|Nikita Mazepin
|Haas
|28
|1'06.289
|1.698
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