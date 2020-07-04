Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
奥地利大奖赛
02 7月
-
05 7月
Event finished
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 自由练习报告

奥地利大奖赛FP3：梅赛德斯继续领先，但红牛缩小差距

shares
comments
奥地利大奖赛FP3：梅赛德斯继续领先，但红牛缩小差距
By:
2020年7月4日 上午11:11

刘易斯·汉密尔顿包揽奥地利大奖赛三个自由练习阶段所有最快单圈时间，但红牛把差距缩小到0.1秒。

汉密尔顿在红牛环的速度无人能及。在周五两节练习跑出最快时间后，他又在周六练习阶段高居头名。在第一次用中性胎做单圈冲刺模拟时，他就以1分05.140秒占据第一，尽管法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔用同样配方的轮胎只落后0.049秒。

进入第二轮用软胎的练习后，维特尔的1分04.581秒很快被队友查尔斯·莱克勒克超越。但是当汉密尔顿也更换了轮胎之后，轻松地做出1分04.130秒，重新拿回首位。博塔斯虽然同样进步，但还想查队友0.147秒。

周五第二节练习里有些挣扎的红牛，在排位赛前最后60分钟的练习阶段里改善了情况。马克斯·维斯塔潘在较晚时候做出1分04.413秒，在时间榜上超过两位法拉利车手，而且只比博塔斯慢了0.136秒，为了第三。

整个周末表现抢眼的Racing Point由塞尔吉奥·佩雷兹在还剩3分钟时，做出全场第四快的时间，使得法拉利变成第四快的赛车。同时，亚历山大·阿尔本则挤到了莱克勒克和维特尔的中间。

另一位Racing Point车手兰斯·斯特罗尔同样进入前十，而且只比第七位的维特尔慢0.067秒。前十的最后两个位置被AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和迈凯伦车手兰多·诺里斯拿下。

从第11位的雷诺车手埃斯特班·奥康到第14名的丹尼尔·科维亚特，只有四分之一秒的差距。今年回归F1的法国人领先新队友丹尼尔·里卡多，而卡洛斯·塞恩斯则领先昔日红牛青年军队友丹尼尔·科维亚特。

哈斯车队的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森分列第15、17名，夹在中间的是威廉姆斯的“二年级生”乔治·拉塞尔。

当AlphaTauri有所气色的时候，阿尔法·罗密欧则依旧挣扎，两辆赛车在时间榜上位列倒数第三和第二。而基米·莱科宁连续3个阶段慢于队友安东尼奥·吉奥维纳兹。

本赛季唯一的新人尼古拉斯·拉蒂菲在阶段过半时在一号弯撞坏了鼻翼，导致练习被红旗暂停了近10分钟。而加拿大人事发前只跑了6圈。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 21 1'04.130  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 22 1'04.277 0.147
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 20 1'04.413 0.283
4 Mexico Sergio Perez Racing Point 19 1'04.605 0.475
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari 19 1'04.703 0.573
6 Thailand Alex Albon Red Bull 22 1'04.725 0.595
7 Germany Sebastian Vettel Ferrari 20 1'04.851 0.721
8 Canada Lance Stroll Racing Point 18 1'04.918 0.788
9 France Pierre Gasly AlphaTauri 19 1'04.949 0.819
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 22 1'04.950 0.820
11 France Esteban Ocon Renault 11 1'05.037 0.907
12 Australia Daniel Ricciardo Renault 13 1'05.088 0.958
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 24 1'05.177 1.047
14 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 24 1'05.290 1.160
15 France Romain Grosjean Haas 18 1'05.363 1.233
16 United Kingdom George Russell Williams 21 1'05.565 1.435
17 Denmark Kevin Magnussen Haas 18 1'05.648 1.518
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 16 1'05.654 1.524
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 19 1'05.773 1.643
20 Canada Nicholas Latifi Williams 6 1'07.049 2.919
VIEW FULL RESULTS
 
 
Next article
汉密尔顿：要求加薪的报道纯属“瞎写”

Previous article

汉密尔顿：要求加薪的报道纯属“瞎写”

trending Today

红牛投诉DAS合法性，但遭国际汽联否决
Formula 1 / Formula 1

红牛投诉DAS合法性，但遭国际汽联否决

加拿大人尼古拉斯·拉蒂费完成第一次F1测试
Formula 1 / Formula 1

加拿大人尼古拉斯·拉蒂费完成第一次F1测试

Latest news

奥地利大奖赛FP3：梅赛德斯继续领先，但红牛缩小差距
Formula 1 / Formula 1
14m

奥地利大奖赛FP3：梅赛德斯继续领先，但红牛缩小差距

汉密尔顿：要求加薪的报道纯属“瞎写”
Formula 1 / Formula 1
2h

汉密尔顿：要求加薪的报道纯属“瞎写”

法拉利新车空气动力学“脆弱”问题是关联问题所致
Formula 1 / Formula 1

法拉利新车空气动力学“脆弱”问题是关联问题所致

红牛投诉DAS合法性，但遭国际汽联否决
Formula 1 / Formula 1

红牛投诉DAS合法性，但遭国际汽联否决

Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Trending

1
Formula 1

红牛投诉DAS合法性，但遭国际汽联否决

2
Formula 1

加拿大人尼古拉斯·拉蒂费完成第一次F1测试

Latest videos

《Grand Prix Greats》：迈凯伦的F1传奇 02:52
Formula 1

《Grand Prix Greats》：迈凯伦的F1传奇

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮 05:20
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片 05:59
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》 05:24
Formula 1

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》

莱克勒克协助完成争议短片重拍 01:01
Formula 1

莱克勒克协助完成争议短片重拍

Latest news

奥地利大奖赛FP3：梅赛德斯继续领先，但红牛缩小差距
Formula 1

奥地利大奖赛FP3：梅赛德斯继续领先，但红牛缩小差距

汉密尔顿：要求加薪的报道纯属“瞎写”
Formula 1

汉密尔顿：要求加薪的报道纯属“瞎写”

法拉利新车空气动力学“脆弱”问题是关联问题所致
Formula 1

法拉利新车空气动力学“脆弱”问题是关联问题所致

红牛投诉DAS合法性，但遭国际汽联否决
Formula 1

红牛投诉DAS合法性，但遭国际汽联否决

奥地利大奖赛FP2：汉密尔顿继续领跑，梅赛德斯高居前二
Formula 1

奥地利大奖赛FP2：汉密尔顿继续领跑，梅赛德斯高居前二

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权