奥地利大奖赛FP3：梅赛德斯继续领先，但红牛缩小差距

汉密尔顿在红牛环的速度无人能及。在周五两节练习跑出最快时间后，他又在周六练习阶段高居头名。在第一次用中性胎做单圈冲刺模拟时，他就以1分05.140秒占据第一，尽管法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔用同样配方的轮胎只落后0.049秒。

进入第二轮用软胎的练习后，维特尔的1分04.581秒很快被队友查尔斯·莱克勒克超越。但是当汉密尔顿也更换了轮胎之后，轻松地做出1分04.130秒，重新拿回首位。博塔斯虽然同样进步，但还想查队友0.147秒。

周五第二节练习里有些挣扎的红牛，在排位赛前最后60分钟的练习阶段里改善了情况。马克斯·维斯塔潘在较晚时候做出1分04.413秒，在时间榜上超过两位法拉利车手，而且只比博塔斯慢了0.136秒，为了第三。

整个周末表现抢眼的Racing Point由塞尔吉奥·佩雷兹在还剩3分钟时，做出全场第四快的时间，使得法拉利变成第四快的赛车。同时，亚历山大·阿尔本则挤到了莱克勒克和维特尔的中间。

另一位Racing Point车手兰斯·斯特罗尔同样进入前十，而且只比第七位的维特尔慢0.067秒。前十的最后两个位置被AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和迈凯伦车手兰多·诺里斯拿下。

从第11位的雷诺车手埃斯特班·奥康到第14名的丹尼尔·科维亚特，只有四分之一秒的差距。今年回归F1的法国人领先新队友丹尼尔·里卡多，而卡洛斯·塞恩斯则领先昔日红牛青年军队友丹尼尔·科维亚特。

哈斯车队的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森分列第15、17名，夹在中间的是威廉姆斯的“二年级生”乔治·拉塞尔。

当AlphaTauri有所气色的时候，阿尔法·罗密欧则依旧挣扎，两辆赛车在时间榜上位列倒数第三和第二。而基米·莱科宁连续3个阶段慢于队友安东尼奥·吉奥维纳兹。

本赛季唯一的新人尼古拉斯·拉蒂菲在阶段过半时在一号弯撞坏了鼻翼，导致练习被红旗暂停了近10分钟。而加拿大人事发前只跑了6圈。