奥地利大奖赛FP2：汉密尔顿重返榜首，梅赛德斯包揽前二

维斯塔潘在统治了施蒂利亚大奖赛之后，又在背靠背的奥地利大奖赛的第一个赛道阶段里占据榜首。

不过，周五下午的阶段里，两辆梅赛德斯赛车超过了红牛车手。汉密尔顿做出了全场最快的1分4.523秒，领先队友瓦尔特利·博塔斯0.189秒，同时比荷兰对手快了0.217秒。

相比上午的练习，下午中游集团最快的车队发生了变化。兰斯·斯特罗尔虽然维斯塔潘0.4秒左右，但是足够他排在时间榜第五。同时，塞巴斯蒂安·维特尔紧随其后，帮助阿斯顿·马丁暂时领先其他竞争对手。

不过，AlphaTauri表现稳定，继续有两名车手位列前十，而且角田裕毅再一次领先队友皮埃尔·加斯利。

上午旁观晚辈周冠宇出场的费尔南多·阿隆索，在下午回到Alpine赛车驾驶舱。西班牙人不仅立即跻身前十并位列第八，而且只相差加斯利0.014秒，同时领先迈凯伦的兰多·诺里斯。英国人曾经在第一计时段跑上了草地，但是赛车没有大碍。

阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹从卡勒姆·埃洛特手里接回赛车后，则刚好把上塞尔吉奥·佩雷兹挡在前十之外。俩人只相差千分之五秒。事实上，从斯特罗尔到第18位的米克·舒马赫，差距仅在0.8秒之内。

上午两辆赛车高居前三的法拉利，在下午的阶段里仅仅是卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克分列第13、16名——基米·莱科宁和丹尼尔·里卡多介于俩人之间。而先前一个同样作壁上观的乔治·拉塞尔在回到赛道上，仍然在威廉姆斯和哈斯集团里最靠前。