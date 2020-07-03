奥地利大奖赛FP2：汉密尔顿继续领跑，梅赛德斯高居前二

刘易斯·汉密尔顿与瓦尔特利·博塔斯帮助梅赛德斯在奥地利大奖赛第二节自由练习阶段继续高居前二名。
梅赛德斯W11在本赛季第一个练习阶段就展现了统治性的速度，在下午的练习阶段里亦是如此。
卫冕世界冠军汉密尔顿在先以中性胎做出1分05.095秒之后，又在以软胎做排位赛冲刺模拟时跑出1分04.304秒，在做出本阶段标杆的同时，刷新当天的最快单圈时间。英国人的时间比队友博塔斯快了0.197秒。
Racing Point复制了第一节练习里的强势表现。前一阶段位居第五的塞尔吉奥·佩雷兹，在本阶段冲进了前三名，尽管他的时间比博塔斯慢了近0.5秒。
上午排在前十名之外的塞巴斯蒂安·维特尔与墨西哥人仅仅相差0.016秒，被挡在前三之外。在德国人身后的是雷诺车手丹尼尔·里卡多，而且俩人的差距也只有0.011秒。
澳大利亚人成为本阶段最后一个闯入1分05秒大关的车手，而且刚好排在明年的迈凯伦新队友兰多·诺里斯之前。
另一名Racing Point车手兰斯·斯特罗尔同样跻身前十，并且处在第七位，位居奥地利大奖赛卫冕冠军马克斯·维斯塔潘之前。前一阶段做出第三快时间的荷兰人，在下午略微显得对赛车操控有些挣扎，而且一度在6号弯冲出赛道。不久之后，他的队友亚历山大·阿尔本则在1号弯打转。查尔斯·莱克勒克勉强排在第九位，但也只比卡洛斯·塞恩斯快乐0.05秒。
事实上，时间帮的前十名中，除了两辆梅赛德斯赛车之外，其他8人的差距都在0.4秒以内。
本赛季以雷诺车手身份回归的埃斯特班·奥康在余下的车手中最快。而今年唯一的新人尼古拉斯·拉蒂菲安全地完成了他在F1第一个完整的练习日，尽管在本节的时间榜上垫底，而且落后队友乔治·拉塞尔一秒。
上午遭遇刹车问题的罗曼·格罗斯让得以驾驶哈斯赛车重回赛道，排在队友凯文·马格努森身后，列第16位。
练习开始半小时后，阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁在6号弯跑出赛道。芬兰人仅仅位列倒数第二，本赛季开始后连续两节练习落后于队友安东尼奥·吉奥维纳兹。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Gap
|Interval
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|42
|1'04.304
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|37
|1'04.501
|0.197
|0.197
|3
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|48
|1'04.945
|0.641
|0.444
|4
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|48
|1'04.961
|0.657
|0.016
|5
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|36
|1'04.972
|0.668
|0.011
|6
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|38
|1'05.087
|0.783
|0.115
|7
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|49
|1'05.135
|0.831
|0.048
|8
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|41
|1'05.215
|0.911
|0.080
|9
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|46
|1'05.298
|0.994
|0.083
|10
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|Renault
|37
|1'05.352
|1.048
|0.054
|11
|Esteban Ocon
|Renault
|Renault
|42
|1'05.415
|1.111
|0.063
|12
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|34
|1'05.443
|1.139
|0.028
|13
|Alex Albon
|Red Bull
|Honda
|47
|1'05.453
|1.149
|0.010
|14
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|49
|1'05.608
|1.304
|0.155
|15
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|44
|1'05.678
|1.374
|0.070
|16
|Romain Grosjean
|Haas
|Ferrari
|50
|1'05.908
|1.604
|0.230
|17
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|51
|1'06.016
|1.712
|0.108
|18
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|40
|1'06.125
|1.821
|0.109
|19
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|44
|1'06.278
|1.974
|0.153
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|45
|1'07.124
|2.820
|0.846
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|奥地利大奖赛
|Author
|Frankie Mao