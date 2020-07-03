奥地利大奖赛FP2：汉密尔顿继续领跑，梅赛德斯高居前二

梅赛德斯W11在本赛季第一个练习阶段就展现了统治性的速度，在下午的练习阶段里亦是如此。

卫冕世界冠军汉密尔顿在先以中性胎做出1分05.095秒之后，又在以软胎做排位赛冲刺模拟时跑出1分04.304秒，在做出本阶段标杆的同时，刷新当天的最快单圈时间。英国人的时间比队友博塔斯快了0.197秒。

Racing Point复制了第一节练习里的强势表现。前一阶段位居第五的塞尔吉奥·佩雷兹，在本阶段冲进了前三名，尽管他的时间比博塔斯慢了近0.5秒。

上午排在前十名之外的塞巴斯蒂安·维特尔与墨西哥人仅仅相差0.016秒，被挡在前三之外。在德国人身后的是雷诺车手丹尼尔·里卡多，而且俩人的差距也只有0.011秒。

澳大利亚人成为本阶段最后一个闯入1分05秒大关的车手，而且刚好排在明年的迈凯伦新队友兰多·诺里斯之前。

另一名Racing Point车手兰斯·斯特罗尔同样跻身前十，并且处在第七位，位居奥地利大奖赛卫冕冠军马克斯·维斯塔潘之前。前一阶段做出第三快时间的荷兰人，在下午略微显得对赛车操控有些挣扎，而且一度在6号弯冲出赛道。不久之后，他的队友亚历山大·阿尔本则在1号弯打转。查尔斯·莱克勒克勉强排在第九位，但也只比卡洛斯·塞恩斯快乐0.05秒。

事实上，时间帮的前十名中，除了两辆梅赛德斯赛车之外，其他8人的差距都在0.4秒以内。

本赛季以雷诺车手身份回归的埃斯特班·奥康在余下的车手中最快。而今年唯一的新人尼古拉斯·拉蒂菲安全地完成了他在F1第一个完整的练习日，尽管在本节的时间榜上垫底，而且落后队友乔治·拉塞尔一秒。

上午遭遇刹车问题的罗曼·格罗斯让得以驾驶哈斯赛车重回赛道，排在队友凯文·马格努森身后，列第16位。

练习开始半小时后，阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁在6号弯跑出赛道。芬兰人仅仅位列倒数第二，本赛季开始后连续两节练习落后于队友安东尼奥·吉奥维纳兹。