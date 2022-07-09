奥地利大奖赛FP2：塞恩斯最快，法拉利包揽前二

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因为是冲刺赛赛制，第二节练习在周六短程比赛之前进行，而赛车的规格已经不能修改，因此更多地为比赛做长距离模拟。

拿下本周末杆位的——不绝对等于周日正赛第一位发车——维斯塔潘在前半段里用软胎占据了时间榜第一，而 当时法拉利车手只用到中性胎。此后，塞恩斯和莱克勒克换上了软胎，前者跑出1分08.610秒，超越维斯塔潘的1分08.778秒，上升到第一。摩纳哥人则以一圈1分08.660秒屈居队友之后。在大多数车手都在做长跑练习的情况下，这样的前三名次序保持到本阶段结束。

Alpine成为赛道上第三快的车队，费尔南多·阿隆索和埃斯特班·奥康位列第四五位，领先红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹。事实上，墨西哥人虽然在排位赛结束时名列第四，但之后被判定他在Q2里最快的一圈违反了赛道界限规则，因此取消了那一圈和所有Q3里的单圈时间，这让他将在冲刺赛里退到第13位发车。

昨天的排位赛Q3里，梅赛德斯史无前例地遭遇了两辆赛车撞墙的局面。但是宵禁规则之允许车队在排位赛结束后对赛车作业3小时，而周六练习之前也只有3小时的工作窗口，意味着维修区工作人员需要完成大量的工作。

在佩雷兹受罚后将从第四位开始冲刺赛的拉塞尔，在前15分钟里就返回了赛道。相比之下，刘易斯·汉密尔顿直到最后一节练习还剩15分钟左右，才驶出车库。梅赛德斯为这位七届世界冠军换上了备用底盘，并且更换了底板，修复了鼻翼，同时还更换了规定范围内的变速箱。

两位梅赛德斯车手租种排在时间榜第七和第九，而位于俩人中间的是梅赛德斯前车手瓦尔特利·博塔斯——芬兰人将从第12位投入冲刺赛，但是因为本周启用了超额的动力单元，将在周日比赛里自动退到最后发车。

排位赛里无缘Q3的兰多·诺里斯，为迈凯伦在最后60分钟的练习阶段挤入前十，而他只比第11位的阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔快了0.006秒。皮埃尔·加斯利和塞巴斯蒂安·维特尔分列第12、13位，

周冠宇以第14位结束自己在红牛环的最后一节练习，而他将从第18位开始冲刺赛。两位进入Q3的哈斯车手则在本阶段里只有第15、18名。而丹尼尔·里卡多本周末的挣扎依然在延续，他排在第17名，还落在威廉姆斯的亚历山大·阿尔本身后。最后二位则是角田裕毅和尼古拉斯·拉蒂菲。

与常规比赛周末不同的是，周六冲刺赛的结果将决定周日正赛的发车顺序，而且与去年不同的