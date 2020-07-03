奥地利大奖赛FP1：汉密尔顿居首，梅赛德斯占据前二

在215天等待之后，第一个正式的大奖赛赛道阶段绿灯亮起。明年转投法拉利的卡洛斯·塞恩斯驾驶着迈凯伦赛车第一个驶上赛道。

起初湿滑的赛道上，几位车手用半雨胎出场。等到赛道逐渐变干后，车手们纷纷换上干胎。汉密尔顿在时钟过半时，用硬胎做出1分06.205秒，占据第一。最后半小时里，换上软胎后的英国人不断刷新时间，先跑出1分04.968秒，成为全场唯一突破1分05秒大关的车手，之后又进步到1分04.816秒。最终，梅赛德斯车手当仁不让地做出新赛季第一个标杆时间。

瓦尔特利·博塔斯在时间榜上名列第二，但在同样适用软胎的情况下，他的个人最快时间比梅赛德斯队友慢了0.356秒。

连续两年为红牛主场称雄的马克斯·维斯塔潘，在还剩15分钟时用软胎发力，做出1分05.418秒，超过了迈凯伦和Racing Point等中游车队之后，跻身前三。

迈凯伦和Racing Point在2020赛季一开始就显示了不俗的竞争力，塞恩斯做出全场第四快的时间，而塞尔吉奥·佩雷兹驾驶PR20赛车把两辆迈凯伦车手分开，排名第五。

另一为红牛车手亚历山大·阿尔本落后队友0.28秒左右位列第七，落在迈凯伦的兰多·诺里斯之后。

下赛季将要转投迈凯伦的丹尼尔·里卡多与阿尔本相差0.1秒拍在第九位，而哈斯的凯文·马格努森刚好把法拉利的查尔斯·莱克勒克挤出前十。

在本阶段过半时，本赛季结束后将离开法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔一度排名第二，但是他用中性胎做出的时间，不如汉密尔顿用硬胎跑出的。德国人最终落在第13位，位于Racing Point的兰斯·斯特罗尔之后。不过，两名法拉利赛车在本阶段里都没有用到软胎。

经过了漫长等待的法国人埃斯特班·奥康，终于自2018赛季之后，重新出现在赛道上。但是距离本阶段结束还有20多分钟时，他的雷诺赛车有车体掉在了赛道上，为此不得不提前结束上午的工作。不过，法国人的单圈时间排在了两位阿尔法·罗密欧车手之前。值得一提的是，安东尼奥·吉奥维纳兹仅仅比队友基米·莱科宁快了千分之五秒。

随后是AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。法国人在尾声阶段曾在10号弯打转，幸好避开了护墙，并且躲过了身后的威廉姆斯赛车。

迎来个人第二个赛季的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔领先新人队友尼古拉斯·拉蒂菲。而丹尼尔·科维亚特则落在加拿大人之后。

刹车系统故障妨碍了哈斯的罗曼·格罗斯让进行练习，仅仅跑了6圈就无奈成为了本阶段的看客。