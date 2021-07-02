奥地利大奖赛FP1：维斯塔潘高居第一，周冠宇顺利完成首秀

本周末的两个周五练习阶段，车队能够为从下一场英国大奖赛起开始启用的新轮胎进行测试，每位车手拥有两套没有标记的原型轮胎。前半段里，所有车手都进行了轮胎测试，随后换上本周末使用的轮胎——倍耐力为第二场奥地利的比赛准备了C3、C4、C5配方轮胎，比一周前软了一个级别。

维斯塔潘先用软胎做练习，随后换上测试用轮胎，最后再换回软胎。上周末占据统治地位的荷兰人跑出1分5.143秒，领先第二快的法拉利车手查尔斯·莱克勒克0.266秒。而卡洛斯·塞恩斯以0.22秒之差紧随队友之后，但帮助意大利车队在前三名中占据两席。

梅赛德斯非常晚地开始用本周末的轮胎进行练习。与上周末相似的是，瓦尔特利·博塔斯比队友刘易斯·汉密尔顿稍快。芬兰人落后塞恩斯0.014秒，排名第四，比队友高出3个排名。

一周前表现出色的角田裕毅位列第五，并且梅赛德斯车手也只有0.029秒的差距，而他身后的基米·莱科宁只慢了0.012秒。

当维斯塔潘高居第一时，他的队友塞尔吉奥·佩雷兹相差了0.583秒，就落到了第八。皮埃尔·加斯利的个人最佳单圈时间与墨西哥人相同，因为晚做出而列第九。兰多·诺里斯则勉强挤入前十。

Guanyu Zhou, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine的埃斯特班·奥康落后英国人0.1秒，排名第11位，正好在丹尼尔·里卡多之前。在澳大利亚人身后的兰斯·斯特罗尔，随后是第14位的周冠宇。

中国小将在本阶段里驾驶费尔南多·阿隆索的赛车出场，在用原型胎完成了前半段之后，改用C4配方的轮胎继续Alpine的数据收集工作。总共完成29圈的他，个人的最佳时间定格在1分6.414秒，相差用相同c5配方轮胎的奥康0.434秒。不过，他位于四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔身前。

周冠宇去年在F2的队友卡勒姆·埃洛特也在本阶段代表阿尔法·罗密欧出场，同时还有威廉姆斯的试车手罗伊·尼萨尼。