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Formula 1 / Austrian GP 自由练习报告

奥地利大奖赛FP1：维斯塔潘高居第一，周冠宇顺利完成首秀

马克斯·维斯塔潘在奥地利大奖赛第一节自由练习里高居榜首，周冠宇顺利代表Alpine完成首次亮相。

奥地利大奖赛FP1：维斯塔潘高居第一，周冠宇顺利完成首秀

本周末的两个周五练习阶段，车队能够为从下一场英国大奖赛起开始启用的新轮胎进行测试，每位车手拥有两套没有标记的原型轮胎。前半段里，所有车手都进行了轮胎测试，随后换上本周末使用的轮胎——倍耐力为第二场奥地利的比赛准备了C3、C4、C5配方轮胎，比一周前软了一个级别。

维斯塔潘先用软胎做练习，随后换上测试用轮胎，最后再换回软胎。上周末占据统治地位的荷兰人跑出1分5.143秒，领先第二快的法拉利车手查尔斯·莱克勒克0.266秒。而卡洛斯·塞恩斯以0.22秒之差紧随队友之后，但帮助意大利车队在前三名中占据两席。

梅赛德斯非常晚地开始用本周末的轮胎进行练习。与上周末相似的是，瓦尔特利·博塔斯比队友刘易斯·汉密尔顿稍快。芬兰人落后塞恩斯0.014秒，排名第四，比队友高出3个排名。

一周前表现出色的角田裕毅位列第五，并且梅赛德斯车手也只有0.029秒的差距，而他身后的基米·莱科宁只慢了0.012秒。

当维斯塔潘高居第一时，他的队友塞尔吉奥·佩雷兹相差了0.583秒，就落到了第八。皮埃尔·加斯利的个人最佳单圈时间与墨西哥人相同，因为晚做出而列第九。兰多·诺里斯则勉强挤入前十。

Guanyu Zhou, Alpine A521

Guanyu Zhou, Alpine A521

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine的埃斯特班·奥康落后英国人0.1秒，排名第11位，正好在丹尼尔·里卡多之前。在澳大利亚人身后的兰斯·斯特罗尔，随后是第14位的周冠宇。

中国小将在本阶段里驾驶费尔南多·阿隆索的赛车出场，在用原型胎完成了前半段之后，改用C4配方的轮胎继续Alpine的数据收集工作。总共完成29圈的他，个人的最佳时间定格在1分6.414秒，相差用相同c5配方轮胎的奥康0.434秒。不过，他位于四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔身前。

周冠宇去年在F2的队友卡勒姆·埃洛特也在本阶段代表阿尔法·罗密欧出场，同时还有威廉姆斯的试车手罗伊·尼萨尼。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 37 1'05.143  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 33 1'05.409 0.266
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 33 1'05.431 0.288
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes 31 1'05.445 0.302
5 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 35 1'05.474 0.331
6 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 28 1'05.586 0.443
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 32 1'05.709 0.566
8 Mexico Sergio Perez Red Bull 31 1'05.726 0.583
9 France Pierre Gasly AlphaTauri 36 1'05.726 0.583
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 28 1'05.880 0.737
11 France Esteban Ocon Alpine 30 1'05.980 0.837
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren 31 1'06.181 1.038
13 Canada Lance Stroll Aston Martin 30 1'06.203 1.060
14 Guanyu Zhou Alpine 29 1'06.414 1.271
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 28 1'06.444 1.301
16 United Kingdom Callum Ilott Alfa Romeo 23 1'06.564 1.421
17 Germany Mick Schumacher Haas 29 1'06.583 1.440
18 Israel Roy Nissany Williams 34 1'06.683 1.540
19 Canada Nicholas Latifi Williams 36 1'06.978 1.835
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 30 1'07.316 2.173
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