奥地利大奖赛FP1：维斯塔潘高居第一，周冠宇顺利完成首秀
马克斯·维斯塔潘在奥地利大奖赛第一节自由练习里高居榜首，周冠宇顺利代表Alpine完成首次亮相。
本周末的两个周五练习阶段，车队能够为从下一场英国大奖赛起开始启用的新轮胎进行测试，每位车手拥有两套没有标记的原型轮胎。前半段里，所有车手都进行了轮胎测试，随后换上本周末使用的轮胎——倍耐力为第二场奥地利的比赛准备了C3、C4、C5配方轮胎，比一周前软了一个级别。
维斯塔潘先用软胎做练习，随后换上测试用轮胎，最后再换回软胎。上周末占据统治地位的荷兰人跑出1分5.143秒，领先第二快的法拉利车手查尔斯·莱克勒克0.266秒。而卡洛斯·塞恩斯以0.22秒之差紧随队友之后，但帮助意大利车队在前三名中占据两席。
梅赛德斯非常晚地开始用本周末的轮胎进行练习。与上周末相似的是，瓦尔特利·博塔斯比队友刘易斯·汉密尔顿稍快。芬兰人落后塞恩斯0.014秒，排名第四，比队友高出3个排名。
一周前表现出色的角田裕毅位列第五，并且梅赛德斯车手也只有0.029秒的差距，而他身后的基米·莱科宁只慢了0.012秒。
当维斯塔潘高居第一时，他的队友塞尔吉奥·佩雷兹相差了0.583秒，就落到了第八。皮埃尔·加斯利的个人最佳单圈时间与墨西哥人相同，因为晚做出而列第九。兰多·诺里斯则勉强挤入前十。
Guanyu Zhou, Alpine A521
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Alpine的埃斯特班·奥康落后英国人0.1秒，排名第11位，正好在丹尼尔·里卡多之前。在澳大利亚人身后的兰斯·斯特罗尔，随后是第14位的周冠宇。
中国小将在本阶段里驾驶费尔南多·阿隆索的赛车出场，在用原型胎完成了前半段之后，改用C4配方的轮胎继续Alpine的数据收集工作。总共完成29圈的他，个人的最佳时间定格在1分6.414秒，相差用相同c5配方轮胎的奥康0.434秒。不过，他位于四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔身前。
周冠宇去年在F2的队友卡勒姆·埃洛特也在本阶段代表阿尔法·罗密欧出场，同时还有威廉姆斯的试车手罗伊·尼萨尼。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|37
|1'05.143
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|33
|1'05.409
|0.266
|3
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|33
|1'05.431
|0.288
|4
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|31
|1'05.445
|0.302
|5
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|35
|1'05.474
|0.331
|6
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|28
|1'05.586
|0.443
|7
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|32
|1'05.709
|0.566
|8
|Sergio Perez
|Red Bull
|31
|1'05.726
|0.583
|9
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|36
|1'05.726
|0.583
|10
|Lando Norris
|McLaren
|28
|1'05.880
|0.737
|11
|Esteban Ocon
|Alpine
|30
|1'05.980
|0.837
|12
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|31
|1'06.181
|1.038
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin
|30
|1'06.203
|1.060
|14
|Guanyu Zhou
|Alpine
|29
|1'06.414
|1.271
|15
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|28
|1'06.444
|1.301
|16
|Callum Ilott
|Alfa Romeo
|23
|1'06.564
|1.421
|17
|Mick Schumacher
|Haas
|29
|1'06.583
|1.440
|18
|Roy Nissany
|Williams
|34
|1'06.683
|1.540
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|36
|1'06.978
|1.835
|20
|Nikita Mazepin
|Haas
|30
|1'07.316
|2.173