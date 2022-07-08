奥地利大奖赛FP1：维斯塔潘“无悬念”领跑时间榜

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冲刺赛形式的回归，意味着红牛环周末的节奏与平时不同，排位赛在周五进行，而此前只有一个60分钟的阶段。

维斯塔潘从一开始就表现出标杆架势，几乎每一轮单圈冲刺都在刷新最快时间。最后，他用软胎跑出的最快单圈定格在1分06.302秒。莱克勒克是最接近荷兰人的车手，但还相差0.255秒。

梅赛德斯在前半段用中性胎做着赛车校准工作，此后才换上软胎进行真正的单圈模拟。当刘易斯·汉密尔顿攀升到第三快后不久，乔治·拉塞尔就跑出更快的一圈1分06.702秒，超过了队友。塞尔吉奥·佩雷兹在阶段尾声阶段，用软胎提高了个人时间，虽然攀升到汉密尔顿之前，但距离拉塞尔还有0.137秒。就此，拉塞尔在本阶段里名列第三，汉密尔顿则滑落到第五。

上周日在银石收获了个人首场胜利的卡洛斯·塞恩斯，没能在本周末的第一个阶段跟上节奏，并且只排在第七名，相差维斯塔潘达到0.7秒。在他身前的是哈斯车手凯文·马格努森，丹麦人仅仅相差汉密尔顿0.56秒。

Alpine的费尔南多·阿隆索相差同胞也只有0.061秒，位居第八，领先另一位哈斯车手米克·舒马赫和AlphaTauri的角田裕毅。不过，两位年轻车手之间只有0.05秒不同。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔和塞巴斯蒂安·维特尔分列第11、13位，Alpine的埃斯特班·奥康夹在俩人中间。瓦尔特利·博塔斯则是本阶段里最快的阿尔法·罗密欧车手，而银石事故之后第一次返回驾驶舱的周冠宇，排在第18位。

迈凯伦遭遇了艰苦的第一节练习。不仅丹尼尔·里卡多和兰诺·诺里斯分列第17位和最后一位，而且两名赛车都遇到了问题，特别是后者在开场20分钟不到，就在跑了14圈后，赛车停在了赛道上。

接下来将是本周末的排位赛，决定周六冲刺赛的发车顺序。