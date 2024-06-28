奥地利大奖赛FP1：维斯塔潘排名第一，但曾导致红旗

本周末迎来2024赛季第三个冲刺赛周末。同时为了解决去年在红牛环爆发的赛道极限问题，九十号弯外侧增加了一条沙石带，以防止车手故意走出赛道来争取时间。

在仅有的60分钟练习阶段里，梅赛德斯两辆赛车在前20分钟使用硬胎。刘易斯·汉密尔顿做出1分06.254秒领先全场，而他的队友乔治·拉塞尔以0.132秒之差排名第二。同期，在红牛主场比赛的维斯塔潘相差汉密尔顿0.391秒位居第三，塞尔吉奥·佩雷兹紧随其后，但两辆红牛赛车当时用的是中性胎。随后，迈凯伦的兰多·诺里斯以硬胎排在第五。

在距离阶段还剩29分钟时，维斯塔潘的赛车突然在发车区直道接近1号弯方向、靠着围墙缓缓停下。赛会出示红旗中断了练习。利用赛道本身的坡路，荷兰人让赛车往后倒，随后被赛道抢险员从维修墙的隐藏入口推入维修区。

这次中断持续了5分钟，但重新恢复时，红牛已经为维斯塔潘完成了检修，让他立即回到赛道上。此后一些车队仍然进行长距离的模拟。

还剩不到10分钟时，两辆先换上软胎的索伯刷新了时间，周冠宇做出1分06.919，比独有瓦尔特利·博塔斯快了不到0.02秒。最后几分钟里，其他车队纷纷换上最软配方的轮胎，但汉密尔顿依然只用了硬胎。而拉塞尔和诺里斯换上软胎后的第一次单圈模拟都不理想，因此没有提高。

此时，维斯塔潘用软胎做出一圈1分05.685秒，攀升到时间榜第一。奥斯卡·皮亚斯特雷用相同配方的轮胎后，虽然没能挑战红牛车手，但跃居第二。随后是两辆法拉利赛车，查尔斯·莱克勒克相差澳大利亚人不到0.1秒，他的队友卡洛斯·塞恩斯名列第四。

汉密尔顿用硬胎做出的时间仍然只滑落到第五，而埃斯特班·奥康、兰斯·斯特罗尔分列第六期名。没能用软胎提高时间的拉塞尔以第八完成本阶段，角田裕毅和费尔南多·阿隆索跻身前十。而周冠宇和博塔斯最终排在时间榜第14和15位。

根据规则，车队从冲刺赛排位赛开始就不能修改赛车调校，直到冲刺赛开始。而冲刺赛之后到大奖赛排位赛之前，车队可以再做调整。而上赛季从冲刺赛排位赛开始，赛车就被锁定在一种调校里。