奥地利大奖赛FP1：维斯塔潘排名第一，但曾导致红旗
马克斯·维斯塔潘在奥地利大奖赛周末唯一一节自由练习里做出全场最快时间，尽管他一度在直道上停下赛车。
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
本周末迎来2024赛季第三个冲刺赛周末。同时为了解决去年在红牛环爆发的赛道极限问题，九十号弯外侧增加了一条沙石带，以防止车手故意走出赛道来争取时间。
在仅有的60分钟练习阶段里，梅赛德斯两辆赛车在前20分钟使用硬胎。刘易斯·汉密尔顿做出1分06.254秒领先全场，而他的队友乔治·拉塞尔以0.132秒之差排名第二。同期，在红牛主场比赛的维斯塔潘相差汉密尔顿0.391秒位居第三，塞尔吉奥·佩雷兹紧随其后，但两辆红牛赛车当时用的是中性胎。随后，迈凯伦的兰多·诺里斯以硬胎排在第五。
在距离阶段还剩29分钟时，维斯塔潘的赛车突然在发车区直道接近1号弯方向、靠着围墙缓缓停下。赛会出示红旗中断了练习。利用赛道本身的坡路，荷兰人让赛车往后倒，随后被赛道抢险员从维修墙的隐藏入口推入维修区。
这次中断持续了5分钟，但重新恢复时，红牛已经为维斯塔潘完成了检修，让他立即回到赛道上。此后一些车队仍然进行长距离的模拟。
还剩不到10分钟时，两辆先换上软胎的索伯刷新了时间，周冠宇做出1分06.919，比独有瓦尔特利·博塔斯快了不到0.02秒。最后几分钟里，其他车队纷纷换上最软配方的轮胎，但汉密尔顿依然只用了硬胎。而拉塞尔和诺里斯换上软胎后的第一次单圈模拟都不理想，因此没有提高。
此时，维斯塔潘用软胎做出一圈1分05.685秒，攀升到时间榜第一。奥斯卡·皮亚斯特雷用相同配方的轮胎后，虽然没能挑战红牛车手，但跃居第二。随后是两辆法拉利赛车，查尔斯·莱克勒克相差澳大利亚人不到0.1秒，他的队友卡洛斯·塞恩斯名列第四。
汉密尔顿用硬胎做出的时间仍然只滑落到第五，而埃斯特班·奥康、兰斯·斯特罗尔分列第六期名。没能用软胎提高时间的拉塞尔以第八完成本阶段，角田裕毅和费尔南多·阿隆索跻身前十。而周冠宇和博塔斯最终排在时间榜第14和15位。
根据规则，车队从冲刺赛排位赛开始就不能修改赛车调校，直到冲刺赛开始。而冲刺赛之后到大奖赛排位赛之前，车队可以再做调整。而上赛季从冲刺赛排位赛开始，赛车就被锁定在一种调校里。
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