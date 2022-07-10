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Formula 1 / Austrian GP 比赛报告

奥地利大奖赛：莱克勒克力克维斯塔潘获胜，汉密尔顿连续三场登台

查尔斯·莱克勒克在奥地利大奖赛中击败马克斯·维斯塔潘后收获本赛季个人第三胜，而当卡洛斯·塞恩斯因动力单元起火退赛后，刘易斯·汉密尔顿连续三场正赛登上领奖台。

奥地利大奖赛：莱克勒克力克维斯塔潘获胜，汉密尔顿连续三场登台
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莱克勒克自从在墨尔本获胜之后就难求一胜。从奥地利周五排位赛和周六冲刺赛来看，维斯塔潘的优势似乎不可动摇，有望为红牛在主场实现大满贯。但是正赛开始后，法拉利速度并不处于劣势，莱克勒克和塞恩斯都能咬住领跑的荷兰人。而塞尔吉奥·佩雷兹与乔治·拉塞尔在第一圈里相撞后赛车受损，让红牛早早地面对以一敌二的局面。

 

莱克勒克在第12圈就追上维斯塔潘并且干净利落地完成超越，后者在跑完这一圈时进站，用硬胎替换发车时所用的中性胎。法拉利采取了完全不同的策略，摩纳哥人在取得领跑位置后，用中性胎比红牛对手多跑了一倍。而他在第一次出站后不久，又在赛道上完成超越。

 

事实上，两支车队都是两停策略，只是进站时机不同。而较晚换胎的莱克勒克充分利用轮胎性能的差异，在赛道上超过维斯塔潘。第二轮换胎后，摩纳哥人在第53圈第三次跃居第一，并且直奔胜利而去。此时，塞恩斯也逼近1号赛车，但眼看西班牙人有望帮助法拉利包揽前二名，却在第56圈来到4号弯前的后直道上突然失去了动力，而且引擎很快起火。

 

一周前在银石收获个人首胜的塞恩斯，遭遇了本赛季第四次退赛。火上浇油的是，当他在4号弯尽头试图停下赛车时，引擎盖位置火势更大，并且赛车还出现了溜坡，险些让他陷入火海。好在，在抢险员的帮助下，他成功逃脱，但巨大的失望让他难以平复。

 

不仅如此，进入最后10圈，局面突然变得微妙，因为莱克勒克向车队报告油门出现了问题。而红牛告知维斯塔潘全力追赶。不过，虽然摩纳哥人赛车的隐患没有消除，但他在困难的情况下没有犯错，最后以2秒钟的优势第一个冲线。这场胜利也让他弥补了2019年在红牛环被维斯塔潘最后两圈超过后输掉比赛的遗憾。

 

当红牛和法拉利各损失一辆赛车之后，领奖台的最后一个位子又落到了梅赛德斯手里。从第八位发车的汉密尔顿在开局阶段略显挣扎，一度被前一天曾奋力防守自己的米克·舒马赫超过。不过，他很快完成了反超，并在之后充分发挥了轮胎管理上的优势。在塞恩斯遭遇动力单元故障之前，英国人稳定地跑在第四，尽管落后前三名半分钟以上。他实现了连续三场前三名完赛。

 

相比之下，拉塞尔与佩雷兹碰撞后不仅赛车鼻翼端板受损，而且被罚时5秒。这让他在第一次进站后落到了第19位。但在与转向不足问题抗衡的过程中，他一路往前追赶，成功在塞恩斯退赛引发的虚拟安全车时段之后，超过Alpine车手埃斯特班·奥康，为自己追回了第四名。

 

虽然奥康没能更接近领奖台，但在佩雷兹因与拉塞尔的撞车退赛后，他比发车时的第六位提升了一个名次完赛。小舒马赫延续了整个周末的良好势头，而且在半程时在赛道上超过了哈斯队友凯文·马格努森。余下的比赛里，德国人守住了位置后，不仅连续两场获得积分，而且得到了F1生涯迄今为止最好的单场成绩——第六名，也当选车迷投票的当日最佳车手

 

虽然马格努森在最后阶段被迈凯伦的兰多·诺里斯超过，但他的第七名让哈斯完成了本赛季第二次双积分完赛。从第十位发车的诺里斯，曾因违反赛道界限规则被罚时5秒，但他还是追到了第七名。加上丹尼尔·里卡多的第九名，迈凯伦本赛季第三次双车前十名完赛。

 

费尔南多·阿隆索在从第19位发车的情况下追击，而且在最后一圈前超过了阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯，拿到了正赛的最后一个积分。在奥康取得第六名的基础上，这一分让Alpine在制造商年度积分榜上与迈凯伦同积81分，但英国车队依靠诺里斯在伊莫拉的第三名而排名第四。

 

在红牛环的周末，阿尔法·罗密欧的速度不如先前在中游集团战斗中那般强势。周冠宇从第14位发车，除了在自己的第一次进站前进入过前十名，之后始终与积分区距离较远，只能接受相同的排名。不过，他参与了几次精彩的赛道较量，包括第24圈加入了五辆赛车之间的争夺。

 

亚历山大·阿尔本全场在积分区边缘竞争，但在还剩8圈时随着被博塔斯和阿隆索超越，而掉出积分区，最后获得第12名。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔以第13名结束比赛。在比赛中相撞的皮埃尔·加斯利和塞巴斯蒂安·维特尔都在赛后被罚5秒。法国人为他引发的撞车负责，而昔日的四届世界冠军则因为没有遵守赛道界限规则，成绩垫底。角田裕毅则在德国人身前、以第16名完赛。

 

除了佩雷兹和塞恩斯之外，威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲在第48圈退赛。

Cla Driver Chassis Engine Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1.532
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 41.217
4 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 58.972
5 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'08.436
6 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari  
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes  
8 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari  
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes  
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault  
11 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari  
12 Thailand Alex Albon Williams Mercedes  
13 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes  
14 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari  
15 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull  
16 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull  
17 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes  
  Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari  
  Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes  
  Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull  
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