奥地利大奖赛：莱克勒克力克维斯塔潘获胜，汉密尔顿连续三场登台

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莱克勒克自从在墨尔本获胜之后就难求一胜。从奥地利周五排位赛和周六冲刺赛来看，维斯塔潘的优势似乎不可动摇，有望为红牛在主场实现大满贯。但是正赛开始后，法拉利速度并不处于劣势，莱克勒克和塞恩斯都能咬住领跑的荷兰人。而塞尔吉奥·佩雷兹与乔治·拉塞尔在第一圈里相撞后赛车受损，让红牛早早地面对以一敌二的局面。

莱克勒克在第12圈就追上维斯塔潘并且干净利落地完成超越，后者在跑完这一圈时进站，用硬胎替换发车时所用的中性胎。法拉利采取了完全不同的策略，摩纳哥人在取得领跑位置后，用中性胎比红牛对手多跑了一倍。而他在第一次出站后不久，又在赛道上完成超越。

事实上，两支车队都是两停策略，只是进站时机不同。而较晚换胎的莱克勒克充分利用轮胎性能的差异，在赛道上超过维斯塔潘。第二轮换胎后，摩纳哥人在第53圈第三次跃居第一，并且直奔胜利而去。此时，塞恩斯也逼近1号赛车，但眼看西班牙人有望帮助法拉利包揽前二名，却在第56圈来到4号弯前的后直道上突然失去了动力，而且引擎很快起火。

一周前在银石收获个人首胜的塞恩斯，遭遇了本赛季第四次退赛。火上浇油的是，当他在4号弯尽头试图停下赛车时，引擎盖位置火势更大，并且赛车还出现了溜坡，险些让他陷入火海。好在，在抢险员的帮助下，他成功逃脱，但巨大的失望让他难以平复。

不仅如此，进入最后10圈，局面突然变得微妙，因为莱克勒克向车队报告油门出现了问题。而红牛告知维斯塔潘全力追赶。不过，虽然摩纳哥人赛车的隐患没有消除，但他在困难的情况下没有犯错，最后以2秒钟的优势第一个冲线。这场胜利也让他弥补了2019年在红牛环被维斯塔潘最后两圈超过后输掉比赛的遗憾。

当红牛和法拉利各损失一辆赛车之后，领奖台的最后一个位子又落到了梅赛德斯手里。从第八位发车的汉密尔顿在开局阶段略显挣扎，一度被前一天曾奋力防守自己的米克·舒马赫超过。不过，他很快完成了反超，并在之后充分发挥了轮胎管理上的优势。在塞恩斯遭遇动力单元故障之前，英国人稳定地跑在第四，尽管落后前三名半分钟以上。他实现了连续三场前三名完赛。

相比之下，拉塞尔与佩雷兹碰撞后不仅赛车鼻翼端板受损，而且被罚时5秒。这让他在第一次进站后落到了第19位。但在与转向不足问题抗衡的过程中，他一路往前追赶，成功在塞恩斯退赛引发的虚拟安全车时段之后，超过Alpine车手埃斯特班·奥康，为自己追回了第四名。

虽然奥康没能更接近领奖台，但在佩雷兹因与拉塞尔的撞车退赛后，他比发车时的第六位提升了一个名次完赛。小舒马赫延续了整个周末的良好势头，而且在半程时在赛道上超过了哈斯队友凯文·马格努森。余下的比赛里，德国人守住了位置后，不仅连续两场获得积分，而且得到了F1生涯迄今为止最好的单场成绩——第六名，也当选车迷投票的“当日最佳车手”。

虽然马格努森在最后阶段被迈凯伦的兰多·诺里斯超过，但他的第七名让哈斯完成了本赛季第二次双积分完赛。从第十位发车的诺里斯，曾因违反赛道界限规则被罚时5秒，但他还是追到了第七名。加上丹尼尔·里卡多的第九名，迈凯伦本赛季第三次双车前十名完赛。

费尔南多·阿隆索在从第19位发车的情况下追击，而且在最后一圈前超过了阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯，拿到了正赛的最后一个积分。在奥康取得第六名的基础上，这一分让Alpine在制造商年度积分榜上与迈凯伦同积81分，但英国车队依靠诺里斯在伊莫拉的第三名而排名第四。

在红牛环的周末，阿尔法·罗密欧的速度不如先前在中游集团战斗中那般强势。周冠宇从第14位发车，除了在自己的第一次进站前进入过前十名，之后始终与积分区距离较远，只能接受相同的排名。不过，他参与了几次精彩的赛道较量，包括第24圈加入了五辆赛车之间的争夺。

亚历山大·阿尔本全场在积分区边缘竞争，但在还剩8圈时随着被博塔斯和阿隆索超越，而掉出积分区，最后获得第12名。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔以第13名结束比赛。在比赛中相撞的皮埃尔·加斯利和塞巴斯蒂安·维特尔都在赛后被罚5秒。法国人为他引发的撞车负责，而昔日的四届世界冠军则因为没有遵守赛道界限规则，成绩垫底。角田裕毅则在德国人身前、以第16名完赛。

除了佩雷兹和塞恩斯之外，威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲在第48圈退赛。