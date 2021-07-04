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Formula 1 / Austrian GP 比赛报告

奥地利大奖赛：维斯塔潘轻松领跑全场获胜，在红牛环大获全胜

马克斯·维斯塔潘在奥地利大奖赛里闲庭信步地赢得胜利，在连续两场红牛环的比赛中全胜而归。

奥地利大奖赛：维斯塔潘轻松领跑全场获胜，在红牛环大获全胜

虽然比赛第一圈就因为Alpine车手埃斯特班·奥康的停车而出动安全车，但第四圈恢复比赛后，他牢牢守住位置，没有给身后的兰多·诺里斯任何机会。

之后的比赛里，当两辆梅赛德斯赛车与诺里斯展开激励较量时，维斯塔潘稳定地抛在自己的节奏里。最终，荷兰人无可争议地以17秒的优势率先冲线，包揽了今年在红牛环——红牛主场——的二连胜，也是本赛季个人第五场胜利。

不仅如此，维斯塔潘在第62圈做出了本场最快单圈，为自己锦上添花。由于刘易斯·汉密尔顿本场未能登上领奖台，只获得第四名，荷兰人将积分优势扩大到32分。

从第二位发车的诺里斯在无法挑战到维斯塔潘之后，立即全力防守身后的车手。第四圈比赛重新开始时，他与维斯塔潘的队友塞尔吉奥·佩雷兹在4号弯上演攻防。两辆赛车并行时，红牛车手被逼出赛道后，排名下滑到第十。此后，迈凯伦车手因此收到了5秒处罚。

在佩雷兹掉落位置之后，汉密尔顿上升到第三，但是尽管他处在诺里斯身后1秒之内，但始终无法超过年轻的对手。直到第20圈，刚刚与梅赛德斯续约两年的七届世界冠军终于在4号弯前的直道上超过了迈凯伦赛车，但此时他与维斯塔潘的差距已经达到接近10秒。

诺里斯在第30圈从第三位进站，梅赛德斯同圈召回了博塔斯。由于前者接受5秒处罚，芬兰人顺势上升了位置。汉密尔顿在一圈后进站，维斯塔潘再晚一圈。但是俩人位置不变。而迈凯伦车手只掉落到第四。

然而不久之后，汉密尔顿的赛车在轧过路肩时受损，严重影响了车速。此时博塔斯不断接近，而且身后就是诺里斯。梅赛德斯的指挥团队在要求芬兰人保留位置多圈后，终于让他在第52圈超过了队友。一圈后，诺里斯也超过了汉密尔顿，后者顺势进站换上一套新硬胎。但是20多秒的劣势，加上赛车受损，让他无力追赶。

最后阶段，博塔斯得以释放速度，这让他能够防守诺里斯，最后以2.0秒的优势挡住了迈凯伦车手。诺里斯虽然比发车时掉落了一个名次，但收获了赛车生涯第四个领奖台成绩。

汉密尔顿最终以第四名完赛，遭遇了2016年以来最长的一次胜利荒——连续五场。

被诺里斯逼出赛道之后，佩雷兹从第十位奋起直追，而法拉利成了他前进路上最大的拦路虎，尤其是查尔斯·莱克勒克。而墨西哥人两次——分别在第41圈和第45圈——因为在4号弯和6号弯把摩纳哥人逼出赛道收到了两张5秒罚单。虽然他第五个冲线，但是加上总共10秒的罚时后，落到了卡洛斯·塞恩斯之后，只能接受第六名的结果。

两位法拉利车手虽然排位赛里无缘Q3，但是在比赛中一停策略执行得出色，双双进入了积分区。

排位赛结果不佳的丹尼尔·里卡多同样出色地执行了一停的比赛，获得第七名，领先莱克勒克。从第六位发车的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利，两停战术不敌法拉利，完赛名次下落了3位。

积分区最后一个位置的争夺在尾声阶段十分激烈。在塞巴斯蒂安·维特尔受罚后，乔治·拉塞尔得以从第八位发车。眼看有望第一次代表威廉姆斯拿到积分，他还是在倒数第四圈被Alpine的费尔南多·阿隆索超过。西班牙人以收获积分的方式，挽回了排位赛受到阻挡后的损失。

最后一圈，拉塞尔的第11名也摇摇欲坠。基米·莱科宁和维特尔都试图提升排名。趁着拉塞尔与莱科宁双双在4号弯锁死，维特尔尝试一石二鸟，但是被前队友顶到了赛车的左侧，而拉塞尔趁机逃脱。

原本有速度拿到积分的角田裕毅，因为个人两次进站时轧到白线的低级失误，被总计罚时10秒。只是趁着莱科宁与维特尔的事故，日本新秀上升到第12名完赛。处于积分区发车的兰斯·斯特罗尔，只是没有足够的比赛速度，并且还因为在维修区超速而受罚，最后以第13名完赛。

安东尼奥·吉奥维纳兹是本场比赛另一位受罚的车手，他的原因是在安全车下超车。意大利人落后斯特罗尔完赛。尼古拉斯·拉蒂菲获得第15名。维特尔虽然最后退赛，但在19辆完成的赛车中，还是位列哈斯的米克·舒马赫和尼基塔·马兹平之前。

本赛季的第一轮三连赛就此结束，而两周之后的英国大奖赛，将上演全新的比赛周末赛制，排位赛冲刺赛将取代排位赛。

Cla Driver Chassis Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 17.973
3 United Kingdom Lando Norris McLaren 20.019
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 46.452
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 57.144
6 Mexico Sergio Perez Red Bull 57.915
7 Australia Daniel Ricciardo McLaren 1'00.395
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'01.195
9 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'01.844
10 Spain Fernando Alonso Alpine  
11 United Kingdom George Russell Williams  
12 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri  
13 Canada Lance Stroll Aston Martin  
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo  
15 Canada Nicholas Latifi Williams  
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo  
17 Germany Sebastian Vettel Aston Martin  
18 Germany Mick Schumacher Haas  
19 Russian Federation Nikita Mazepin Haas  
  France Esteban Ocon Alpine  
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