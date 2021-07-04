奥地利大奖赛：维斯塔潘轻松领跑全场获胜，在红牛环大获全胜

虽然比赛第一圈就因为Alpine车手埃斯特班·奥康的停车而出动安全车，但第四圈恢复比赛后，他牢牢守住位置，没有给身后的兰多·诺里斯任何机会。

之后的比赛里，当两辆梅赛德斯赛车与诺里斯展开激励较量时，维斯塔潘稳定地抛在自己的节奏里。最终，荷兰人无可争议地以17秒的优势率先冲线，包揽了今年在红牛环——红牛主场——的二连胜，也是本赛季个人第五场胜利。

不仅如此，维斯塔潘在第62圈做出了本场最快单圈，为自己锦上添花。由于刘易斯·汉密尔顿本场未能登上领奖台，只获得第四名，荷兰人将积分优势扩大到32分。

从第二位发车的诺里斯在无法挑战到维斯塔潘之后，立即全力防守身后的车手。第四圈比赛重新开始时，他与维斯塔潘的队友塞尔吉奥·佩雷兹在4号弯上演攻防。两辆赛车并行时，红牛车手被逼出赛道后，排名下滑到第十。此后，迈凯伦车手因此收到了5秒处罚。

在佩雷兹掉落位置之后，汉密尔顿上升到第三，但是尽管他处在诺里斯身后1秒之内，但始终无法超过年轻的对手。直到第20圈，刚刚与梅赛德斯续约两年的七届世界冠军终于在4号弯前的直道上超过了迈凯伦赛车，但此时他与维斯塔潘的差距已经达到接近10秒。

诺里斯在第30圈从第三位进站，梅赛德斯同圈召回了博塔斯。由于前者接受5秒处罚，芬兰人顺势上升了位置。汉密尔顿在一圈后进站，维斯塔潘再晚一圈。但是俩人位置不变。而迈凯伦车手只掉落到第四。

然而不久之后，汉密尔顿的赛车在轧过路肩时受损，严重影响了车速。此时博塔斯不断接近，而且身后就是诺里斯。梅赛德斯的指挥团队在要求芬兰人保留位置多圈后，终于让他在第52圈超过了队友。一圈后，诺里斯也超过了汉密尔顿，后者顺势进站换上一套新硬胎。但是20多秒的劣势，加上赛车受损，让他无力追赶。

最后阶段，博塔斯得以释放速度，这让他能够防守诺里斯，最后以2.0秒的优势挡住了迈凯伦车手。诺里斯虽然比发车时掉落了一个名次，但收获了赛车生涯第四个领奖台成绩。

汉密尔顿最终以第四名完赛，遭遇了2016年以来最长的一次胜利荒——连续五场。

被诺里斯逼出赛道之后，佩雷兹从第十位奋起直追，而法拉利成了他前进路上最大的拦路虎，尤其是查尔斯·莱克勒克。而墨西哥人两次——分别在第41圈和第45圈——因为在4号弯和6号弯把摩纳哥人逼出赛道收到了两张5秒罚单。虽然他第五个冲线，但是加上总共10秒的罚时后，落到了卡洛斯·塞恩斯之后，只能接受第六名的结果。

两位法拉利车手虽然排位赛里无缘Q3，但是在比赛中一停策略执行得出色，双双进入了积分区。

排位赛结果不佳的丹尼尔·里卡多同样出色地执行了一停的比赛，获得第七名，领先莱克勒克。从第六位发车的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利，两停战术不敌法拉利，完赛名次下落了3位。

积分区最后一个位置的争夺在尾声阶段十分激烈。在塞巴斯蒂安·维特尔受罚后，乔治·拉塞尔得以从第八位发车。眼看有望第一次代表威廉姆斯拿到积分，他还是在倒数第四圈被Alpine的费尔南多·阿隆索超过。西班牙人以收获积分的方式，挽回了排位赛受到阻挡后的损失。

最后一圈，拉塞尔的第11名也摇摇欲坠。基米·莱科宁和维特尔都试图提升排名。趁着拉塞尔与莱科宁双双在4号弯锁死，维特尔尝试一石二鸟，但是被前队友顶到了赛车的左侧，而拉塞尔趁机逃脱。

原本有速度拿到积分的角田裕毅，因为个人两次进站时轧到白线的低级失误，被总计罚时10秒。只是趁着莱科宁与维特尔的事故，日本新秀上升到第12名完赛。处于积分区发车的兰斯·斯特罗尔，只是没有足够的比赛速度，并且还因为在维修区超速而受罚，最后以第13名完赛。

安东尼奥·吉奥维纳兹是本场比赛另一位受罚的车手，他的原因是在安全车下超车。意大利人落后斯特罗尔完赛。尼古拉斯·拉蒂菲获得第15名。维特尔虽然最后退赛，但在19辆完成的赛车中，还是位列哈斯的米克·舒马赫和尼基塔·马兹平之前。

本赛季的第一轮三连赛就此结束，而两周之后的英国大奖赛，将上演全新的比赛周末赛制，排位赛冲刺赛将取代排位赛。