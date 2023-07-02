奥地利大奖赛：维斯塔潘实现五连胜，莱克勒克助法拉利第800次登台

维斯塔潘在发车之后即取得领先，不过从第二三位发车的查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯试图全力跟住红牛赛车。就在大部分赛车完成第一圈时，因为角田裕毅在一号弯带出了砂石，赛会派出安全车，不过很快在第三圈结束时离开。

与此同时，赛道上其他位置争夺激烈，尤其是刘易斯·汉密尔顿与兰多·诺里斯在开局阶段相当胶着。迈凯伦车手在发车时被同胞超过，但此后不断报告梅赛德斯赛车违反赛道界限规则，而七届世界冠军成为第一个收到5秒罚时的车手。此后，多位车手都在赛道的最后一段跑出边界，因而受到处罚。

但是处于前二位的维斯塔潘和莱克勒克避免了赛道界限的问题。荷兰人在第24圈进站，自迈阿密大奖赛的第47圈之后，第一次交出领先位置，由已经进过站的摩纳哥人领跑比赛。这次进站让他落到第三位，但是很快超过了已经换上硬胎的塞恩斯。第35圈，荷兰人又轻松超过莱克勒克，重新回到领跑位置上。

之后，前二名车手都再次更换轮胎，但维斯塔潘优势达到23秒之多，以至于他在倒数第三圈进站更换软胎，成功抢走了最快单圈和对应的积分。荷兰人第五次在红牛主场获得胜利，而且在本周末每个阶段获得第一名，在完成五连胜的同时，取得本赛季个人第七场胜利。

莱克勒克倾尽全力后，自阿塞拜疆大奖赛之后第二次登上领奖台，而且帮助法拉利得到第800个领奖台成绩。

在第三名的争夺中，从第15位发车的塞尔吉奥·佩雷兹经过激烈的缠斗最终击败塞恩斯，最大化地止住了积分损失。但最后阶段，墨西哥人正是被队友抢走了最快单圈的一分。

塞恩斯原本与队友十分接近，但是因违反赛道界限被罚时5秒，让他不得不在第二次进站时接受处罚，而这也让他处于佩雷兹的火力下并最终被夺走领奖台。

诺里斯在第28圈超过汉密尔顿之后，长时间处于第四名，直到被轮胎策略不同的佩雷兹超越。不过，诺里斯对身后费尔南多·阿隆索拥有足够的间距，让他取得本赛季个人最好的完赛成绩——第五名。西班牙人凭借超过汉密尔顿，以第六名完赛。

汉密尔顿度过了一场噩梦般的比赛。比赛初期对于自己跑出赛道，他向工程师表示“赛车无法进弯”。对于沮丧的英国人，梅赛德斯领队托托·沃尔夫罕见地连续两次打开无线电，试图稳定车手的情绪。他一度说到：“我们知道赛车很差，但请你驾驶。”

最终，汉密尔顿以第七名完赛，在他身后的是队友乔治·拉塞尔。后者从第11位发车，依靠着策略和赛道上的超车，早早地进入积分区，但是受制于赛车竞争力，只能止步于第八。

皮埃尔·加斯利和兰斯·斯特罗尔获得第九十名。法国人同样受到了5秒处罚，但是为Alpine带回了两个积分。加拿大人在比赛末期多进一次站，但是成功回到了积分区。

威廉姆斯的亚历山大·阿尔本以第十名完赛，与积分区擦肩而过，但领先了Alpine的埃斯特班·奥康。后者因为进站换胎后危险释放，吃到了5秒处罚。

俩人都因多次跑出赛道而被罚时5秒。泰国车手的队友洛根·萨金特名列第13位。几乎整场比赛，他都受到周冠宇的紧追，但威廉姆斯在前半段的高速路段优势明显，令中国小将无计可施。美国新秀也因为违反赛道界限规则被罚时5秒，但最后仍领先阿尔法·罗密欧车手3秒。不过，获得第14名的周冠宇比自己的发车排名前进了两个名次，并且比在自己身前发车的队友瓦尔特利·博塔斯高出两个名次。

总共七位车手在本场比赛因赛道界限问题而受罚，包括AlphaTauri的角田裕毅。日本车手在第一次被罚5秒之后，又因为七次偏离赛道而直接又被罚时10秒。而他的队友尼克·德福瑞斯则因为把同样退至维修区发车的哈斯车手凯文·马格努问逼出赛道，被罚5秒。

奥斯卡·皮亚斯特雷在前半程与哈斯赛车发生碰撞后，不得不进站更换鼻翼，之后就一直位于靠后的位置，最后以第17名完赛。马格努森则在队友尼科·霍肯博格退赛后，在完赛的19名车手中垫底。从第八位发车的德国人，在第一次换胎后不久，因为动力单元问题而停下赛车，一度短暂地导致虚拟安全车。

本场比赛过后，维斯塔潘已经在车手年度积分榜上领先第二名佩雷兹81分。同时，红牛将制造商积分榜上的领跑优势扩大到199分。梅赛德斯尽管在奥地利的冲刺赛周末里得分少于阿斯顿·马丁，但还比对手多6分。