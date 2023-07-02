奥地利大奖赛：维斯塔潘实现五连胜，莱克勒克助法拉利第800次登台
马克斯·维斯塔潘在一场赛道界限处罚频频的奥地利大奖赛里丝毫不受任何影响，稳健地实现五连胜后进一步扩大积分领先优势，而法拉利则收获了车队历史上第800个领奖台。
维斯塔潘在发车之后即取得领先，不过从第二三位发车的查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯试图全力跟住红牛赛车。就在大部分赛车完成第一圈时，因为角田裕毅在一号弯带出了砂石，赛会派出安全车，不过很快在第三圈结束时离开。
与此同时，赛道上其他位置争夺激烈，尤其是刘易斯·汉密尔顿与兰多·诺里斯在开局阶段相当胶着。迈凯伦车手在发车时被同胞超过，但此后不断报告梅赛德斯赛车违反赛道界限规则，而七届世界冠军成为第一个收到5秒罚时的车手。此后，多位车手都在赛道的最后一段跑出边界，因而受到处罚。
但是处于前二位的维斯塔潘和莱克勒克避免了赛道界限的问题。荷兰人在第24圈进站，自迈阿密大奖赛的第47圈之后，第一次交出领先位置，由已经进过站的摩纳哥人领跑比赛。这次进站让他落到第三位，但是很快超过了已经换上硬胎的塞恩斯。第35圈，荷兰人又轻松超过莱克勒克，重新回到领跑位置上。
之后，前二名车手都再次更换轮胎，但维斯塔潘优势达到23秒之多，以至于他在倒数第三圈进站更换软胎，成功抢走了最快单圈和对应的积分。荷兰人第五次在红牛主场获得胜利，而且在本周末每个阶段获得第一名，在完成五连胜的同时，取得本赛季个人第七场胜利。
莱克勒克倾尽全力后，自阿塞拜疆大奖赛之后第二次登上领奖台，而且帮助法拉利得到第800个领奖台成绩。
在第三名的争夺中，从第15位发车的塞尔吉奥·佩雷兹经过激烈的缠斗最终击败塞恩斯，最大化地止住了积分损失。但最后阶段，墨西哥人正是被队友抢走了最快单圈的一分。
塞恩斯原本与队友十分接近，但是因违反赛道界限被罚时5秒，让他不得不在第二次进站时接受处罚，而这也让他处于佩雷兹的火力下并最终被夺走领奖台。
诺里斯在第28圈超过汉密尔顿之后，长时间处于第四名，直到被轮胎策略不同的佩雷兹超越。不过，诺里斯对身后费尔南多·阿隆索拥有足够的间距，让他取得本赛季个人最好的完赛成绩——第五名。西班牙人凭借超过汉密尔顿，以第六名完赛。
汉密尔顿度过了一场噩梦般的比赛。比赛初期对于自己跑出赛道，他向工程师表示“赛车无法进弯”。对于沮丧的英国人，梅赛德斯领队托托·沃尔夫罕见地连续两次打开无线电，试图稳定车手的情绪。他一度说到：“我们知道赛车很差，但请你驾驶。”
最终，汉密尔顿以第七名完赛，在他身后的是队友乔治·拉塞尔。后者从第11位发车，依靠着策略和赛道上的超车，早早地进入积分区，但是受制于赛车竞争力，只能止步于第八。
皮埃尔·加斯利和兰斯·斯特罗尔获得第九十名。法国人同样受到了5秒处罚，但是为Alpine带回了两个积分。加拿大人在比赛末期多进一次站，但是成功回到了积分区。
威廉姆斯的亚历山大·阿尔本以第十名完赛，与积分区擦肩而过，但领先了Alpine的埃斯特班·奥康。后者因为进站换胎后危险释放，吃到了5秒处罚。
俩人都因多次跑出赛道而被罚时5秒。泰国车手的队友洛根·萨金特名列第13位。几乎整场比赛，他都受到周冠宇的紧追，但威廉姆斯在前半段的高速路段优势明显，令中国小将无计可施。美国新秀也因为违反赛道界限规则被罚时5秒，但最后仍领先阿尔法·罗密欧车手3秒。不过，获得第14名的周冠宇比自己的发车排名前进了两个名次，并且比在自己身前发车的队友瓦尔特利·博塔斯高出两个名次。
总共七位车手在本场比赛因赛道界限问题而受罚，包括AlphaTauri的角田裕毅。日本车手在第一次被罚5秒之后，又因为七次偏离赛道而直接又被罚时10秒。而他的队友尼克·德福瑞斯则因为把同样退至维修区发车的哈斯车手凯文·马格努问逼出赛道，被罚5秒。
奥斯卡·皮亚斯特雷在前半程与哈斯赛车发生碰撞后，不得不进站更换鼻翼，之后就一直位于靠后的位置，最后以第17名完赛。马格努森则在队友尼科·霍肯博格退赛后，在完赛的19名车手中垫底。从第八位发车的德国人，在第一次换胎后不久，因为动力单元问题而停下赛车，一度短暂地导致虚拟安全车。
本场比赛过后，维斯塔潘已经在车手年度积分榜上领先第二名佩雷兹81分。同时，红牛将制造商积分榜上的领跑优势扩大到199分。梅赛德斯尽管在奥地利的冲刺赛周末里得分少于阿斯顿·马丁，但还比对手多6分。
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