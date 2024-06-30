奥地利大奖赛：维斯塔潘与诺里斯尾声相撞，拉塞尔捡走胜利

比赛开始后，维斯塔潘迅速启动带开同一排的兰多·诺里斯，顺利领先进入一号弯。在他身后，刘易斯汉密尔顿与卡洛斯·塞恩斯在一号弯里争夺位置，前者跑出了赛道后超过西班牙车手。此后，英国人被告知需要把位置让回，而他在第六圈让对手通过。

此后的大半场比赛里，局面都在维斯塔潘的掌控中，尽管他对诺里斯的领先优势没有达到过两位数。不过，第一次进站换上硬胎后，荷兰人多次在无线电中向工程师报告轮胎感觉异常。

第51圈，两位领先的车手同圈进站进行最后一次换胎，尽管都带着新的中性胎回到赛道上，但红牛车组在更换左后轮胎时稍慢，再加上保守的释放，使得两辆赛车的差距缩减到2秒左右。

此后不久，诺里斯迅速追到了红牛赛车身后，俩人展开了激烈的较量。维斯塔潘起初能够利用套圈落后赛车的机会进行防御，但当前路空旷之后，诺里斯展开了凶猛的进攻。

第59圈时，诺里斯试图在3号弯里超越，但锁死轮胎后冲出赛道。他从赛道外返回后抛在红牛赛车前方，但迫于赛道界限规则而让出了位置。

第63圈，俩人再次在3号弯上演战斗，这一次诺里斯占据内线，维斯塔潘则从赛道外返回后跑在前方。两位车手都在无线电里抱怨对手。一圈后，两辆赛车在相同地点上演大战，迈凯伦车手选择红牛赛车的外线，而当荷兰人向左侧移动时，俩人发生碰撞后一同跑出赛道，而且都受到了爆胎。

两位车手不得不返回维修区，此时处于第三位的拉塞尔在还剩7圈时成为新的领跑者。诺里斯因为赛车底板受损而退赛，维斯塔潘则换上软胎后回到赛道上。

此前的60多圈里，拉塞尔一直处于第三位，除了开场阶段短暂地与队友发生过交锋，但后者要把位置还给塞恩斯。此后，拉塞尔处于自己的比赛里，直到奥斯卡·皮亚斯特雷凭借策略，已更新且更快的中性胎超过汉密尔顿和塞恩斯之后，逐渐接近前方的梅赛德斯赛车。

当维斯塔潘和诺里斯的事故发生后，澳大利亚人一度追到拉塞尔身后2-3秒，但用硬胎的英国人在最后几圈里保持了速度，并且没有出现丝毫失误。最终，拉塞尔以1.9秒率先完成比赛，为梅赛德斯打破了近两年的胜利荒。

皮亚斯特雷在排位赛Q3最快的一圈被取消后，不得不从第七位发车。迈凯伦成功运用策略帮助他完成对汉密尔顿和塞恩斯的超越，而他自摩纳哥之后，本赛季第二次以第二名完赛。

塞恩斯自从被汉密尔顿让过之后，一直保持对七届世界冠军的领先。就在尾声阶段的戏码发生同时，他被皮亚斯特雷超过，但为自己拿到了本赛季自己的第四个领奖台。汉密尔顿全场追击西班牙人，但因为在第一次进站时赛车甩尾后轧到维修区入口的白线，被罚了5秒。这几乎葬送了他击败法拉利车手的机会，最后与领奖台擦肩而过。

维斯塔潘返回维修区后以软胎回到赛道上，并在71圈比赛结束时第五个冲过终点线。尽管他因为与诺里斯的事故而被罚10秒，但对于余下赛车的距离足够遥远，得以保持这个完赛名次。

哈斯车手尼科·霍肯博格成为最大黑马，以第六名完成比赛。德国人从第九位开始，始终保持着获得积分的机会。最后阶段，他与前印度力量队友塞尔吉奥·佩雷兹展开激烈的争夺，并且战胜了理论上更快的红牛赛车。与此同时，第12位起步的凯文·马格努森，力压两位Alpine车手及RB的丹尼尔·里卡多，以第八名的成绩帮助美国车队实现了双车积分完赛。里卡多名列第九，本赛季第二次在大奖赛里获得积分。皮埃尔·加斯利则经历了与队友奥康的“火并”之后。为Alpine带回了一个积分。

比赛进入半程时，当大部分赛车之间的差距保持稳定，两辆Alpine赛车开始内斗，为赛道上增加了火药味。先是埃斯特班·奥康在3号弯把加斯利逼出赛道。此后，加斯利之后还以颜色，而且保持在靠前的位置。

对于查尔斯·莱克勒克来说，本场比赛运气糟糕。发车阶段，他被皮亚斯特雷和佩雷兹夹在中间后鼻翼受损，不得不第一圈进站换胎换鼻翼。第17圈摩纳哥人再度进站换上新中性胎，基本宣告了他的比赛提前结束。此后，尽管他一直留在比赛中，但最后仍然只追到第11名，止步于积分区边缘。而内战之后的奥康名列第12位。

近期赛车竞争力不足的阿斯顿·马丁在奥地利度过了一个艰苦的周末，兰斯·斯特罗尔和费尔南多·阿隆索分列第13和18名。西班牙人一度在比赛中撞到周冠宇的赛车，因此被罚10秒。倒数第二圈，这位两届世界冠军做出了全场最快单圈，但因为没有在前十名完赛，因此没有得到额外的奖励分。角田裕毅和亚历山大·阿尔本分别获得第14和15名，泰国车手也因为轧到维修区入口的白线被罚5秒。随后是两位索伯车手，从发车区上开始比赛的瓦尔特利·博塔斯靠前。

索伯在周日上午为周冠宇修改了赛车调校，意味着中国小将只能从维修区开始比赛，而且是全场唯一使用硬胎来跑第一阶段的车手。虽然他被阿隆索顶撞，但赛车没有太大影响，最终以第19位完成比赛，位于阿隆索和洛根·萨金特身前。诺里斯虽然退赛，但因为达到了所需要的距离，也被算在成绩表上。而他因为多次跑出赛道而受到的5秒处罚，也在退赛前执行完成，无需带入下一场——他的银石主场比赛。