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奥地利大奖赛排位赛：博塔斯击败汉密尔顿夺杆位，维特尔Q2出局

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奥地利大奖赛排位赛：博塔斯击败汉密尔顿夺杆位，维特尔Q2出局
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2020年7月4日 下午2:25

瓦尔特利·博塔斯在奥地利大奖赛排位赛中击败梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿，拿下延迟揭幕的2020赛季的第一个杆位。，而塞巴斯蒂安·维特尔未能进入前十名。

眼看连续三节自由练习最快的汉密尔顿对杆位志在必得，却是他的队友博塔斯在排位赛里爆发。如果在Q2里最快还不作数的话，芬兰人在Q3的第一个计时圈里跑出1分02.939秒，领先英国人0.068秒占据第一。

第二轮冲刺时，博塔斯在5号弯冲出了赛道。虽然这意味着他无法去提高自己的时间，但在他身后的汉密尔顿进步得太不够，以0.012秒之差屈居第二。

博塔斯第二次连续两年拿下奥地利大奖赛杆位的同时，也以4个杆位成为现役车手中的“红牛环专家”。

两辆梅赛德斯在排位赛第三阶段里一骑绝尘。红牛的马克斯·维斯塔潘拿下第三，但是相差汉密尔顿0.5秒之多。不过，荷兰人在Q2阶段用中性胎做出个人最快时间，意味着他的比赛策略与梅赛德斯不同。

尽管没能挑战前三名，但是迈凯伦成为第三快的车队，由兰多·诺里斯拿到第二排的发车位，把另一位红牛车手亚历山大·阿尔本挡在身后。与泰国人分享第三排的将是Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹。

塞巴斯蒂安·维特尔在Q2遭到淘汰后，查尔斯·莱克勒克仅仅排名第七。周日与摩纳哥人同排发车的，将是他明年的新队友卡洛斯·塞恩斯。兰斯·斯特罗尔与丹尼尔·里卡多位列第九、十名。Racing Point自2018年斯帕之后，第一次双车进入Q3。

维特尔在Q2格子旗出现时提高了个人时间，但是在1号弯损失了大量时间，仅排在第十，被大幅度进步的阿尔本淘汰出局。虽然尽管惊险过关，但是摩纳哥人在得知自己排名第十时表示“太疯狂了”。

“当然这是一个意外，”无缘Q3之后，维特尔在接受Sky Sports采访时表示，“我们一位我们还能跑得更快一点，但看起来其他人在练习里用的燃油更多、跑得更保守。”

“我对赛车并不高兴，它在入弯的时候有点转向过度太多。但是让我们看看吧。我认为明天是另一片景象。比赛很长。我认为我们在比赛速度上向来更好，我认为我们能够追上去，拿到不错的分数。”

维特尔在Q2格子旗出现时提高了个人时间，但是在1号弯损失了大量时间，仅排在第十，而且相差前一位的队友莱克勒克0.165秒。当阿尔本提高到第三时，直接把四届世界冠军淘汰出局。尽管惊险过关，但是摩纳哥人在得知自己排名第十时表示“太疯狂了”。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利与队友丹尼尔·科维亚特分列第12、13位，同样遭到淘汰。本赛季加盟雷诺的埃斯特班·奥康，在回归后的第一场排位赛里止步于第二阶段。罗曼·格罗斯让代表哈斯进入了Q2，但是在本阶段排名最后。

2020赛季第一场排位赛从一开始就显得胶着。多位车手在Q1结束时提高了个人时间。凯文·马格努森虽然进步了，但是刚好被队友格罗斯让挤出及格线。

整个周末竞争力不足的阿尔法·罗密欧不出意外地没有闯过第一阶段，而且落在了威廉姆斯之后。乔治·拉塞尔仅仅比马格努森慢了千分之三秒。而安东尼奥·吉奥维纳兹连续四个阶段领先队友基米·莱科宁。

首次参加F1排位赛的尼古拉斯·拉蒂菲排名垫底。加拿大人在最后一节练习里在1号弯撞上了护墙，车队为他更换了鼻翼和尾翼。不过，他跑出了个人本周末至今最快的时间，而且把与队友的差距缩小到0.5秒。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'02.939  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'02.951 0.012
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'03.477 0.538
4 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'03.626 0.687
5 Thailand Alex Albon Red Bull 1'03.868 0.929
6 Mexico Sergio Perez Racing Point 1'03.868 0.929
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'03.923 0.984
8 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'03.971 1.032
9 Canada Lance Stroll Racing Point 1'04.029 1.090
10 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'04.239 1.300
11 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'04.206 1.267
12 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'04.305 1.366
13 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'04.431 1.492
14 France Esteban Ocon Renault 1'04.643 1.704
15 France Romain Grosjean Haas 1'04.691 1.752
16 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'05.164 2.225
17 United Kingdom George Russell Williams 1'05.167 2.228
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'05.175 2.236
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'05.224 2.285
20 Canada Nicholas Latifi Williams 1'05.757 2.818
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