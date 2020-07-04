奥地利大奖赛排位赛：博塔斯击败汉密尔顿夺杆位，维特尔Q2出局

眼看连续三节自由练习最快的汉密尔顿对杆位志在必得，却是他的队友博塔斯在排位赛里爆发。如果在Q2里最快还不作数的话，芬兰人在Q3的第一个计时圈里跑出1分02.939秒，领先英国人0.068秒占据第一。

第二轮冲刺时，博塔斯在5号弯冲出了赛道。虽然这意味着他无法去提高自己的时间，但在他身后的汉密尔顿进步得太不够，以0.012秒之差屈居第二。

博塔斯第二次连续两年拿下奥地利大奖赛杆位的同时，也以4个杆位成为现役车手中的“红牛环专家”。

两辆梅赛德斯在排位赛第三阶段里一骑绝尘。红牛的马克斯·维斯塔潘拿下第三，但是相差汉密尔顿0.5秒之多。不过，荷兰人在Q2阶段用中性胎做出个人最快时间，意味着他的比赛策略与梅赛德斯不同。

尽管没能挑战前三名，但是迈凯伦成为第三快的车队，由兰多·诺里斯拿到第二排的发车位，把另一位红牛车手亚历山大·阿尔本挡在身后。与泰国人分享第三排的将是Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹。

塞巴斯蒂安·维特尔在Q2遭到淘汰后，查尔斯·莱克勒克仅仅排名第七。周日与摩纳哥人同排发车的，将是他明年的新队友卡洛斯·塞恩斯。兰斯·斯特罗尔与丹尼尔·里卡多位列第九、十名。Racing Point自2018年斯帕之后，第一次双车进入Q3。

维特尔在Q2格子旗出现时提高了个人时间，但是在1号弯损失了大量时间，仅排在第十，被大幅度进步的阿尔本淘汰出局。虽然尽管惊险过关，但是摩纳哥人在得知自己排名第十时表示“太疯狂了”。

“当然这是一个意外，”无缘Q3之后，维特尔在接受Sky Sports采访时表示，“我们一位我们还能跑得更快一点，但看起来其他人在练习里用的燃油更多、跑得更保守。”

“我对赛车并不高兴，它在入弯的时候有点转向过度太多。但是让我们看看吧。我认为明天是另一片景象。比赛很长。我认为我们在比赛速度上向来更好，我认为我们能够追上去，拿到不错的分数。”

维特尔在Q2格子旗出现时提高了个人时间，但是在1号弯损失了大量时间，仅排在第十，而且相差前一位的队友莱克勒克0.165秒。当阿尔本提高到第三时，直接把四届世界冠军淘汰出局。尽管惊险过关，但是摩纳哥人在得知自己排名第十时表示“太疯狂了”。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利与队友丹尼尔·科维亚特分列第12、13位，同样遭到淘汰。本赛季加盟雷诺的埃斯特班·奥康，在回归后的第一场排位赛里止步于第二阶段。罗曼·格罗斯让代表哈斯进入了Q2，但是在本阶段排名最后。

2020赛季第一场排位赛从一开始就显得胶着。多位车手在Q1结束时提高了个人时间。凯文·马格努森虽然进步了，但是刚好被队友格罗斯让挤出及格线。

整个周末竞争力不足的阿尔法·罗密欧不出意外地没有闯过第一阶段，而且落在了威廉姆斯之后。乔治·拉塞尔仅仅比马格努森慢了千分之三秒。而安东尼奥·吉奥维纳兹连续四个阶段领先队友基米·莱科宁。

首次参加F1排位赛的尼古拉斯·拉蒂菲排名垫底。加拿大人在最后一节练习里在1号弯撞上了护墙，车队为他更换了鼻翼和尾翼。不过，他跑出了个人本周末至今最快的时间，而且把与队友的差距缩小到0.5秒。