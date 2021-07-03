奥地利大奖赛排位赛：维斯塔潘力挫诺里斯，实现三连杆

维斯塔潘以强悍的姿态进入Q3后，在第一圈就做出准杆位的1分03.720秒。当时距离荷兰人最近的并非梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿或瓦尔特利·博塔斯，而是诺里斯。迈凯伦小将落后0.238秒，但在第一计时段全场最快。

开始最后一圈，诺里斯再次依靠强大的引擎输出，刷新了第一计时段的时间。维斯塔潘虽然在第三计时段最快，但是整个一圈反而慢了0.046秒。不过，诺里斯冲线时，虽然提高了个人时间，但还是相差荷兰对手0.048秒。维斯塔潘在拿下本赛季个人第四个杆位的同时，也收获了职业生涯第15个杆位。

与此同时，整个周末此前速度并不理想的塞尔吉奥·佩雷兹突然发力，一举打破了1分04秒大关，上升到第三。反之，汉密尔顿和博塔斯都没有进步，无缘前三名。英国人将在第二排与佩雷兹一起发车。博塔斯则与第六名的皮埃尔·加斯利分享第三排。

AlphaTauri整个周末单圈速度强劲，法国人只相差梅赛德斯车手0.05秒，而角田裕毅也获得第七名。

两辆阿斯顿·马丁赛车双双进入Q3，塞巴斯蒂安·维特尔和兰斯·斯特罗尔分列第八和第十。不过，德国人因为涉嫌在Q2最后时刻阻挡了费尔南多·阿隆索，正受到调查。如果他被罚，意味着获得第九名威廉姆斯车手乔治·拉塞尔将再前进一个发车位置。

此前，英国小将只在一次性代表梅赛德斯参加去年的萨基尔大奖赛时参加过Q3。本场排位赛，是他2019年加入威廉姆斯参加F1后，第一次代表东家进入前十名争夺。

Q2阶段，七位车手坚定地用中性胎来做时间，拉塞尔也是其中之一。威廉姆斯车手成功突围，以第十名的结果把两位法拉利车手淘汰出局。这是威廉姆斯自2018年意大利大奖赛后，第一次进入Q3。

卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克在第一轮过后处于淘汰区，但仍以中性胎来做第二圈。而他们的进步幅度不够，仍然分列第11、12位。迈凯伦的丹尼尔·里卡多延续了上周六突然遭遇的问题，仅仅名列第13位。

最后一圈，阿隆索在为Q3努力时，突然在直道前遭遇了赛车晃动的维特尔，导致了那一圈被毁。西班牙人在无线电中十分愤怒，尽管德国人很快向他挥手道歉，但前者依然表达了不满。

阿尔法·罗密欧老将基米·莱科宁在Q1里比排名第八的队友吉奥维纳兹曼了0.227秒。这个时间让芬兰人以0.032秒之差无缘晋级。

埃斯特班·奥康继续着他糟糕的赛车感觉，相差莱科宁0.042秒，同样被淘汰出局。而当拉塞尔保持着本赛季百分之百Q1突围的纪录时，他的威廉姆斯队友尼古拉斯·拉蒂菲虽落后0.2秒，只是排在两名哈斯车手之前。

相比米克·舒马赫落后拉蒂菲0.2秒，尼基塔·马兹平与威廉姆斯车手的差距达到0.8秒，排名垫底。