奥地利大奖赛排位赛：维斯塔潘轻松摘杆位，莱克勒克头排发车

在冲刺赛周末里，周五排位赛结果将决定周日71圈正赛的发车顺位。整场排位赛，大多数车手都经历了单圈时间因为在最后两个月跑出赛道而被取消，包括维斯塔潘。不过这没有阻止荷兰人在红牛主场的统治力，并拿到本赛季个人第六个杆位。

维斯塔潘在Q3里的第一圈就跑出1分4.503秒，当仁不让地占据着第一的位置。第二圈，他在小心赛道界限的同时，再次提高，将标杆提高到1分4.391秒。多名车手在最后关头取得进步，取得在奥地利获胜的莱克勒克，在自己的第二圈超过队友卡洛斯·塞恩斯，而且只相差荷兰对手0.048秒。不过，这让他本赛季第三次从头排发车。

得到升级版赛车的兰多·诺里斯在排位赛里表现出色，轻松进入Q3后，单圈竞争力始终在前三名边缘，虽然最终名列第四，但将在梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿之前，与塞恩斯分享第二排。

汉密尔顿虽然顺利进入最后阶段，但梅赛德斯只是赛道上第四快的赛车，只能接受第五名的结果。阿斯顿·马丁由兰斯·斯特罗尔和费尔南多·阿隆索获得第六七名，尼科·霍肯博格哈斯杀入Q3并获得第八名。皮埃尔·加斯利和亚历山大·阿尔本名列第九十位。

Q2里多名车手因为在最后一弯违反赛道界限规则而被取消了单圈时间。最终，乔治·拉塞尔、埃斯特班·奥康、奥斯卡·皮亚斯特里、瓦尔特利·博塔斯和塞尔吉奥·佩雷兹无缘最后一节，分列第11至15位。佩雷兹将连续四场正赛无法从前十位发车。

因为单圈非常短，微小的差距对排名影响很大。Q1结束时，角田的第二个计时圈因为10号弯跑出赛道而被取消——没有提高，以0.021秒之差被淘汰。周冠宇第二圈有所进步，但并不足够，相差及格线0.045秒，排名第17位。

威廉姆斯的洛根·萨金特、哈斯的凯文·马格努森和AlphaTauri的尼克·德福瑞斯分列第18至20位，同样只有非常小的差距遭到淘汰。