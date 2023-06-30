奥地利大奖赛排位赛：维斯塔潘轻松摘杆位，莱克勒克头排发车
马克斯·维斯塔潘在赛道界限成为焦点的奥地利大奖赛排位赛里完成本赛季的四连杆，查尔斯·莱克勒克以微小的差距获得第二名。
在冲刺赛周末里，周五排位赛结果将决定周日71圈正赛的发车顺位。整场排位赛，大多数车手都经历了单圈时间因为在最后两个月跑出赛道而被取消，包括维斯塔潘。不过这没有阻止荷兰人在红牛主场的统治力，并拿到本赛季个人第六个杆位。
维斯塔潘在Q3里的第一圈就跑出1分4.503秒，当仁不让地占据着第一的位置。第二圈，他在小心赛道界限的同时，再次提高，将标杆提高到1分4.391秒。多名车手在最后关头取得进步，取得在奥地利获胜的莱克勒克，在自己的第二圈超过队友卡洛斯·塞恩斯，而且只相差荷兰对手0.048秒。不过，这让他本赛季第三次从头排发车。
得到升级版赛车的兰多·诺里斯在排位赛里表现出色，轻松进入Q3后，单圈竞争力始终在前三名边缘，虽然最终名列第四，但将在梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿之前，与塞恩斯分享第二排。
汉密尔顿虽然顺利进入最后阶段，但梅赛德斯只是赛道上第四快的赛车，只能接受第五名的结果。阿斯顿·马丁由兰斯·斯特罗尔和费尔南多·阿隆索获得第六七名，尼科·霍肯博格哈斯杀入Q3并获得第八名。皮埃尔·加斯利和亚历山大·阿尔本名列第九十位。
Q2里多名车手因为在最后一弯违反赛道界限规则而被取消了单圈时间。最终，乔治·拉塞尔、埃斯特班·奥康、奥斯卡·皮亚斯特里、瓦尔特利·博塔斯和塞尔吉奥·佩雷兹无缘最后一节，分列第11至15位。佩雷兹将连续四场正赛无法从前十位发车。
因为单圈非常短，微小的差距对排名影响很大。Q1结束时，角田的第二个计时圈因为10号弯跑出赛道而被取消——没有提高，以0.021秒之差被淘汰。周冠宇第二圈有所进步，但并不足够，相差及格线0.045秒，排名第17位。
威廉姆斯的洛根·萨金特、哈斯的凯文·马格努森和AlphaTauri的尼克·德福瑞斯分列第18至20位，同样只有非常小的差距遭到淘汰。
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