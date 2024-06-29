奥地利大奖赛排位赛：维斯塔潘势不可挡夺杆位，优势多达0.4秒
马克斯·维斯塔潘在奥地利大奖赛排位赛里以0.404秒优势轻松摘下杆位，自2021年以来包揽了在红牛环赛道举行大奖赛的所有杆位。
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
此前的冲刺赛排位赛和冲刺赛，维斯塔潘与两位迈凯伦车手之间的竞争十分激烈。然而在决定周日正赛发车位的排位赛里，荷兰人势如破竹。
Q3第一个计时圈，荷兰人跑出1分04.406秒，领先当时排在第二的兰多·诺里斯0.3秒之多。第二圈，迈凯伦车手只提升了0.069秒。此时，维斯塔潘进一步达到1分04.314秒，连续四年包揽奥地利大奖赛的杆位，而加上2021年施蒂利亚大奖赛，他将连续第五场在红牛环进行的大奖赛中从杆位开始比赛。
本场排位赛的前六名原本将和冲刺赛排位赛相同，但奥斯卡·皮亚斯特雷的第二个计时圈因在6号弯违反赛道界限规则而被取消。这使得先前第四名的乔治·拉塞尔递进到第三，成为本赛季开始以来梅赛德斯连续三场排位赛有车手进入前三。
卡洛斯·塞恩斯、刘易斯·汉密尔顿和查尔斯·莱克勒克依次前进到第四五六名，随后才是皮亚斯特雷。而相比周五冲刺赛排位赛，塞尔吉奥·佩雷兹下滑一位到第八。尼科·霍肯博格和埃斯特班·奥康将一起从第五排开始比赛。
Q2淘汰区相当紧凑，丹尼尔·里卡多仅仅以0.015秒被挡在前十名之外，排名第11位。而位于第12名的凯文·马格努森也只相差澳大利亚人0.058秒。皮埃尔·加斯利止步第13位，随后是角田裕毅和阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索。
AMR24在4.3公里的赛道继续缺乏足够向前的竞争力，西班牙人的队友兰斯·斯特罗尔在Q1就遭到淘汰，名列第17位。
事实上，Q1最后时刻赛道上车辆颇多，因为单圈时间非常短，众多车手不保险的赛车都需要确保晋级，导致车流情况是非微妙。
威廉姆斯的亚历山大·阿尔本在最后一刻被挤到第16位。索伯的瓦尔特利·博塔斯将从斯特罗尔身后起步，洛根·萨金特取得第19名，而周冠宇则位于最后。中国小将向车队报告后轮胎没有抓地力，相比之下，他觉得第一个计时圈的感觉较好，而之后赛车状况开始变得棘手。
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