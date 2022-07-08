奥地利大奖赛排位赛：维斯塔潘力夺杆位，梅赛德斯双车Q3撞墙

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本赛季第二次周五排位赛，决定的是周六24圈冲刺赛的发车顺序。梅赛德斯本赛季第一次看似有希望冲击杆位。

刘易斯·汉密尔顿一度在Q2第一个计时圈过后占据时间榜第一，看起来有希望加入杆位争夺。他先做了一个预热圈，随后开始冲刺，但是在7号弯出现了转向过度后，冲上砂石区后撞上了右边的护墙。这意味着他只能在冲刺赛里从第十位发车。根据2022赛季修改后的变速箱规则，即使梅赛德斯需要为赛车更换变速箱，也因为有足够的零件储备，不会带来退后5位发车的罚单。

这次事故导致Q3在还剩5分29秒时被红旗中断。此时，维斯塔潘以1分05.092秒占据了第一，莱克勒克则以0.091秒之差紧随其后，卡洛斯·塞恩斯位居第三。

然而，红旗刚刚解除后，刚要进入最后一轮冲刺。乔治·拉塞尔在最后一弯轧到路肩后，失去了对尾部的控制，倒着撞上护墙。梅赛德斯多年来第一次两辆赛车在排位赛里发生事故。事发前，拉塞尔排名第五。而这次事故再次导致红旗的出现，只有费尔南多·阿隆索做出了时间——他的第一个计时圈。

Q3再次恢复之后，焦点回到维斯塔潘与两名法拉利车手的杆位争夺中。莱克勒克把自己的时间提升到1分05.013秒并上升到第一。但是随后过线的维斯塔潘一举做出1分04.984秒，就此回到了第一。根据新赛季规则，无论荷兰人将在周日的正赛里从第几位发车，本周末的杆位都属于他，因此他拿下了本赛季个人第三个杆位。

虽然莱克勒克无缘第一名，但是第一排发车的位置，让他有机会在冲刺赛里向胜利和对应的8个积分发起冲击。他的队友塞恩斯将从第三位发车，而排名第四的塞尔吉奥·佩雷兹，因为在Q2里的最后一圈涉嫌违反了赛道界限规则，将受到调查。

最后几分钟里，无论Alpine还是哈斯的车手，都没能挑落拉塞尔的时间，让英国人依然能在冲刺赛里从第五位发车。与他分享第三排的将是埃斯特班·奥康，后者以微弱又是挫败了凯文·马格努森和米克·舒马赫。但至少美国车队的两位车手在拿下第四排的同时，将在阿隆索和汉密尔顿之前发车。

Q2结束时刻，舒马赫的晋级，刚好以0.009秒的极微弱优势，把AlphaTauri的皮埃尔·加斯利淘汰出局。亚历山大·阿尔本为威廉姆斯进入了Q2，但止步第12位。

瓦尔特利·博塔斯为Q3所做的努力没有成功，他在第二个计时圈没有进步，将在冲刺赛里从第13位发车。而本周末阿尔法·罗密欧为他启用了超过限额的第四套动力单元零件，意味着他将在周日正赛历自动退到发车区的最后发车。而加斯利的队友角田裕毅名列第14位。

对于迈凯伦来说，本场排位赛的结果失望。兰多·诺里斯只排在第15位。他在第一节练习遇到引擎问题后，迈凯伦为他换上先前比赛里用过的动力单元。在Q1里以第八名突围之后，诺里斯在Q2里唯一像样的一圈却因为在7号弯跑出了赛道而被取消。他在无线电里向工程师报告说，他对于刹车没有信心。

丹尼尔·里卡多更是没能通过Q1的考验，相差及格线0.024秒。阿斯顿·马丁连续第三场排位赛，两辆赛车倒在了Q1，兰斯·斯特罗尔名列第17位，而塞巴斯蒂安·维特尔因为在一号弯违反赛道界限规则被取消了时间，只能接受垫底的结果。

周冠宇虽然在第二个计时圈有所提高，但是幅度较小，未能越过及格线，继摩纳哥之后本赛季第二次未能进入Q2，将从第18位开始冲刺赛。尼古拉斯·拉蒂菲则名列第19位。

本赛季规则修改后，冲刺赛前八名都能获得积分。而相比前一场冲刺赛的举办地伊莫拉，红牛环的超车机会更多，意味着周日发车顺位仍然处于全开放状态。