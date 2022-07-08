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Formula 1 / Austrian GP 新闻

奥地利大奖赛排位赛：维斯塔潘力夺杆位，梅赛德斯双车Q3撞墙

马克斯·维斯塔潘在两次出现红旗的奥地利大奖赛排位赛里，以0.029秒击败查尔斯·莱克勒克，为红牛在出场拿下冲刺赛的杆位，而两辆梅赛德斯出人意料地先后在第三阶段里发生事故。

奥地利大奖赛排位赛：维斯塔潘力夺杆位，梅赛德斯双车Q3撞墙
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本赛季第二次周五排位赛，决定的是周六24圈冲刺赛的发车顺序。梅赛德斯本赛季第一次看似有希望冲击杆位。

刘易斯·汉密尔顿一度在Q2第一个计时圈过后占据时间榜第一，看起来有希望加入杆位争夺。他先做了一个预热圈，随后开始冲刺，但是在7号弯出现了转向过度后，冲上砂石区后撞上了右边的护墙。这意味着他只能在冲刺赛里从第十位发车。根据2022赛季修改后的变速箱规则，即使梅赛德斯需要为赛车更换变速箱，也因为有足够的零件储备，不会带来退后5位发车的罚单。

这次事故导致Q3在还剩5分29秒时被红旗中断。此时，维斯塔潘以1分05.092秒占据了第一，莱克勒克则以0.091秒之差紧随其后，卡洛斯·塞恩斯位居第三。

然而，红旗刚刚解除后，刚要进入最后一轮冲刺。乔治·拉塞尔在最后一弯轧到路肩后，失去了对尾部的控制，倒着撞上护墙。梅赛德斯多年来第一次两辆赛车在排位赛里发生事故。事发前，拉塞尔排名第五。而这次事故再次导致红旗的出现，只有费尔南多·阿隆索做出了时间——他的第一个计时圈。

Q3再次恢复之后，焦点回到维斯塔潘与两名法拉利车手的杆位争夺中。莱克勒克把自己的时间提升到1分05.013秒并上升到第一。但是随后过线的维斯塔潘一举做出1分04.984秒，就此回到了第一。根据新赛季规则，无论荷兰人将在周日的正赛里从第几位发车，本周末的杆位都属于他，因此他拿下了本赛季个人第三个杆位。

虽然莱克勒克无缘第一名，但是第一排发车的位置，让他有机会在冲刺赛里向胜利和对应的8个积分发起冲击。他的队友塞恩斯将从第三位发车，而排名第四的塞尔吉奥·佩雷兹，因为在Q2里的最后一圈涉嫌违反了赛道界限规则，将受到调查。

最后几分钟里，无论Alpine还是哈斯的车手，都没能挑落拉塞尔的时间，让英国人依然能在冲刺赛里从第五位发车。与他分享第三排的将是埃斯特班·奥康，后者以微弱又是挫败了凯文·马格努森和米克·舒马赫。但至少美国车队的两位车手在拿下第四排的同时，将在阿隆索和汉密尔顿之前发车。

Q2结束时刻，舒马赫的晋级，刚好以0.009秒的极微弱优势，把AlphaTauri的皮埃尔·加斯利淘汰出局。亚历山大·阿尔本为威廉姆斯进入了Q2，但止步第12位。

瓦尔特利·博塔斯为Q3所做的努力没有成功，他在第二个计时圈没有进步，将在冲刺赛里从第13位发车。而本周末阿尔法·罗密欧为他启用了超过限额的第四套动力单元零件，意味着他将在周日正赛历自动退到发车区的最后发车。而加斯利的队友角田裕毅名列第14位。

对于迈凯伦来说，本场排位赛的结果失望。兰多·诺里斯只排在第15位。他在第一节练习遇到引擎问题后，迈凯伦为他换上先前比赛里用过的动力单元。在Q1里以第八名突围之后，诺里斯在Q2里唯一像样的一圈却因为在7号弯跑出了赛道而被取消。他在无线电里向工程师报告说，他对于刹车没有信心。

丹尼尔·里卡多更是没能通过Q1的考验，相差及格线0.024秒。阿斯顿·马丁连续第三场排位赛，两辆赛车倒在了Q1，兰斯·斯特罗尔名列第17位，而塞巴斯蒂安·维特尔因为在一号弯违反赛道界限规则被取消了时间，只能接受垫底的结果。

周冠宇虽然在第二个计时圈有所提高，但是幅度较小，未能越过及格线，继摩纳哥之后本赛季第二次未能进入Q2，将从第18位开始冲刺赛。尼古拉斯·拉蒂菲则名列第19位。

本赛季规则修改后，冲刺赛前八名都能获得积分。而相比前一场冲刺赛的举办地伊莫拉，红牛环的超车机会更多，意味着周日发车顺位仍然处于全开放状态。

Cla Driver Chassis Engine Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'04.984  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'05.013 0.029
3 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1'05.066 0.082
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'05.404 0.420
5 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'05.431 0.447
6 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'05.726 0.742
7 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'05.879 0.895
8 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'06.011 1.027
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'06.103 1.119
10 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'13.151 8.167
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'06.160 1.176
12 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 1'06.230 1.246
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'06.851 1.867
14 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'25.847 20.863
15 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'06.613 1.629
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'06.847 1.863
17 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1'06.901 1.917
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'07.003 2.019
19 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'07.083 2.099
20 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'06.319 1.335
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