奥地利大奖赛周五练习：维斯塔潘最快，周冠宇第十
马克斯·维斯塔潘在奥地利大奖赛唯一的周五练习里做出最快单圈时间，并对第二快的法拉利车手拥有不小的优势。
本周末红牛的主场赛事是2023赛季第二个冲刺赛周末，因此周五只有60分钟时间让车队可以对赛车进行调校，随后就将进行正赛的排位赛。
维斯塔潘一度向红牛车队报告RB19赛车尾部有问题，不过在阶段最后时刻跑出最长最快的1分05.742秒。这使得原先排在第一的卡洛斯·塞恩斯滑落到第二，落后荷兰人0.241秒，而他的队友查尔斯·莱克勒克名列第三，并且两名法拉利车手之间只有0.029秒之差。
刘易斯·汉密尔顿相差维斯塔潘0.5秒，排在时间榜第四位，但他的个人最快时间用硬胎做出。随英国人切换到长距离练习。
周四因身体不适而缺席媒体日的塞尔吉奥·佩雷兹，在周五坐进赛车，以0.011秒之差位居汉密尔顿之后。
阿斯顿·马丁两位车手分列第六和第八，其中兰斯·斯特罗尔排在费尔南多·阿隆索之前，而凯文·马格努森以第七名结束本场练习。乔治·拉塞尔仅以0.04秒之差位于两届世界冠军之后，而周冠宇为阿尔法·罗密欧进入前十。
中国小将做出1分06.780秒的个人最快时间，但威廉姆斯的亚历山大·阿尔本紧随其后。周冠宇的队友瓦尔特利·博塔斯排在第14位，他一度在4号弯划出草地，但及时救回。
在本周末用到赛车升级的兰多·诺里斯承担了大量的套件检测任务，但只完成了20圈，在时间榜上排名垫底。而让然用旧版赛车的奥斯卡·皮亚斯特里位于第12位。
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