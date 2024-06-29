奥地利大奖赛冲刺赛：维斯塔潘与迈凯伦激战后延续冲刺赛全胜
马克斯·维斯塔潘在奥地利冲刺赛里抵御住两辆迈凯伦赛车的冲击，继续保持2024赛季冲刺赛全胜。
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
由于赛道上的意外事件，发车员终止了编队圈后的发车程序，所有赛车多跑额外一圈编队圈，比赛圈数由此减少到23圈。在接近45摄氏度的赛道温度下，所有车手都使用中性胎。
第一位发车的维斯塔潘启动顺利，没有给迈凯伦的兰多·诺里斯任何机会，但后者保持在DRS距离内。此时，第四位发车的乔治·拉塞尔发车稍慢，被法拉利的卡洛斯·塞恩斯超过。
第五圈开始后，诺里斯在3号弯前利用DRS超过维斯塔潘，但荷兰人在紧接着的长直道上利用DRS在4号弯冲入内线完成反超。此时，第三位起步的奥斯卡·皮亚斯特雷抓住队友被挡的机会，完成超越后上升到第二。
随后，红牛车手加速甩开了追击的对手，最终以4.6秒的优势赢得个人第十场冲刺赛胜利，并且在本赛季六场排位赛的前三场全部胜出。皮亚斯特雷以第二名完成比赛，领先迈凯伦队友。
拉塞尔在开场圈排名下滑后紧追塞恩斯，并且第八圈来到4号弯时超过了法拉利车手。两位车手为第四名展开激烈的竞争，还剩五圈时，英国车手终于跑出了DRS范围。从第六位发车的刘易斯·汉密尔顿始终在追击前方，并且在最后阶段能够接近到西班牙人身后一秒内，但不足以发起攻击，只能接受第六名的结果。
另一位法拉利车手查尔斯·莱克勒克没能真正跟上汉密尔顿，以第七名完赛，随后是红牛的塞尔吉奥·佩雷兹。墨西哥人全场没有机会，只是拿到了最后一分。
原本从前十位发车的Alpine车手埃斯特班·奥康和皮埃尔·加斯利，在开场圈后就排名下滑。相反，哈斯的凯文·马格努森和阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔分别前进到第九和第十。角田裕毅以第13名完赛，位于费尔南多·阿隆索之前。
威廉姆斯的亚历山大·阿尔本在周六上午对赛车做了调校，因此从维修区开始比赛。这使得周冠宇前进一位到第19位发车，但他和队友瓦尔特利·博塔斯的两辆索伯赛车都缺乏牵引力，在比赛中先后被泰国车手超过，落到了最后两位。
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