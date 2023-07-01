奥地利冲刺赛：维斯塔潘领跑全场获胜

本场冲刺赛在雨地上进行，佩雷兹发车迅猛，超过了维斯塔潘。但是在冲上山顶的3号弯时，墨西哥人侧滑，险些与队友发生碰撞。诺里斯跟在两辆红牛赛车之后，也陷入了停滞，被他身后的赛车超过。

比赛过半后，尽管不少赛车纷纷进站更换干胎，但处于领先位置而且优势明显维斯塔潘无动于衷，最终领先第二名21秒率先完赛。而且从迈阿密大奖赛的第47圈开始，他领跑了所有比赛的每一圈。

乱局中，第四位发车的霍肯博格前进到第二，但是前几圈过后，哈斯赛车左前轮挣扎，速度逐渐下降。第13圈，他被佩雷兹超过。但此后墨西哥人无法追近队友，屈居第二名。第三名被法拉利的卡洛斯·塞恩斯拿下，西班牙人在3号弯上升到第四，随后利用霍肯博格速度下降而前进到第三。

两辆阿斯顿·马丁赛车首尾相接以第四五名完赛。费尔南多·阿隆索一度在最后一圈非常接近兰斯·斯特罗尔，但没有进行强行超越，携手为车队带回了9个积分。

霍肯博格在被斯特罗尔超越后，在第18圈进站换上中性胎。尽管这让他的排名下降，但在最后几圈利用轮胎更快的速度优势，杀回到积分区并且获得第六名。

埃斯特班·奥康虽然被哈斯车手夺取了第六，但守住了对于乔治·拉塞尔的位置。后者因赛车液压系统故障而在SQ2里没有出场，只能从第15位发车。第一圈过后，他已经上升到第12位。英国车手在第17圈成为全场第一个进站换干胎的车手，梅赛德斯的赌博取得了回到。拉塞尔在最后一圈超过没有换胎的诺里斯，拿到了本场冲刺赛的最后一个积分。

从更靠后位置发车的刘易斯·汉密尔顿在第一圈攀升了五个排名。在队友进站后，他也进站换上软胎，最终以第十名完赛。

并不是所有车手换干胎都取得成果。因为在SQ1阻挡了凯文·马格努森，查尔斯·莱克勒克被罚退后三个发车位后，从第九位发车。但是换上中性胎后，摩纳哥人的轮胎没能立即进入状态，被其他赛车超过。最终他只能以第12名完赛，落在奥斯卡·皮亚斯特雷之后。亚历山大·阿尔本排在第13位，在他身后的是马格努森。

皮埃尔·加斯利选择坚持用半雨胎，但没有太多进展，以第15名结束自己的比赛，随后是他的前队友角田裕毅和后者的队友尼克·德福瑞斯。威廉姆斯的洛根·萨金特在发车阶段超过了周冠宇，最终以第18名完赛。两位阿尔法·罗密欧车手则排在最后两位。发车阶段，瓦尔特利·博塔斯出人意料地用半雨胎发车，但还没开始比赛收到进站通知，换上半雨胎，此后他就一直处于垫底位置。