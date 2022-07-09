奥地利冲刺赛：维斯塔潘轻松获胜

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本赛季第二场冲刺赛在编队圈出现了两起意外：当车队工作人员撤离时，费尔南多·阿隆索赛车上的保温毯没有被移除，意味着Alpine车队把他推回维修区发车。与此同时，第19位发车的周冠宇在通过最后一弯时引擎突然停止工作。为此，赛会宣布放弃原来的发车，多跑一个编队圈，比赛圈数减少到23圈。

当前方赛车再次绕场编队时，周冠宇的阿尔法·罗密欧赛车却再次获得了动力，但他只能回到维修区并从那里开始比赛。

正式发车后，排位赛获得杆位的维斯塔潘守住了第一的位置，没有给身后的两位法拉利车手任何机会。与此同时，第九位发车的刘易斯·汉密尔顿在进入一号弯时遭到了夹击，他与AlphaTauri的皮埃尔·加斯利发生了接触，下滑了两个位置。第4圈，英国车手超过威廉姆斯的亚历山大·阿尔本之后，上升到第十。

此时，前方的查尔斯·莱克勒克没能追上维斯塔潘，反而受到了法拉利队友卡洛斯·塞恩斯的攻击。西班牙人连续两圈试图在3号弯和4号弯进行超越，但摩纳哥人守住了位置，而且确保战斗中没有碰撞发生。

趁着两位法拉利车手的内战，维斯塔潘建立了充分的优势，完全没有受到任何威胁。虽然荷兰人之后被莱克勒克稍稍追上，但是仍以1.6秒的优势，赢下了自己的第三个冲刺赛胜利。这也确保了他在正赛中从第一位发车。而莱克勒克在力挫塞恩斯之后，将在周日与红牛对手同排发车。

塞尔吉奥·佩雷兹在排位赛后受罚，让梅赛德斯的乔治·拉塞尔递补到第四位发车。虽然英国人起步顺利，但无法追上前三名赛车，不过也没有受到身后的威胁。整个冲刺赛里，拉塞尔孤独地跑在第四名，也最终获得这个名次，将在明天再次与塞恩斯同排发车。

佩雷兹被罚至第13位发车，而他成功躲开一号弯的混乱，在第一圈结束时处在第九。此后，凭借红牛赛车的优势，墨西哥人逐个超越前方的赛车，一直追到第五。虽然红牛赛车拥有速度，但已经来不及追上拉塞尔，但他将在正赛里从第五位发车。埃斯特班·奥康以第六名完赛，将与墨西哥人分享第三排。

从第六位发车的凯文·马格努森，在完赛时只掉落了一个名次，即被佩雷兹超越。不过，之后丹麦人并不轻松，因为紧跟在他身后的哈斯队友米克·舒马赫受到了汉密尔顿的强大施压。七届世界冠军在第13圈追到哈斯赛车后，就开始寻找超车的机会。不过，德国人始终处于队友身后一秒之内，让他可以利用DRS进行防守。

连续几圈，汉密尔顿可以在3号弯前接近，但哈斯赛车出弯的牵引力出色，加上DRS的作用，让舒马赫能在4号弯继续把梅赛德斯赛车挡在身后。汉密尔顿尝试了3号弯的外线，也没有成功，更有一次险些鼻翼扎进哈斯赛车，而且反而被博塔斯接近。

进入倒数三圈时，舒马赫被马格努森抛出了可以使用DRS的范围，这令他难以抵挡汉密尔顿。英国人终于在第21圈完成了超越，但已经来不及追赶马格努森，只能接受安慰性的一分。

当舒马赫与积分区擦肩而过时，博塔斯尽管在最后追上了德国人，但也没有得到好的超车机会。对芬兰人来说，因为身背引擎罚单，将退至最后发车区最后开始比赛。这意味着在冲刺赛里以第11名完赛的兰多·诺里斯，周日将与舒马赫一起从第五排开始比赛。在他身后的将是迈凯伦队友兰多·诺里斯和阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。

当周冠宇从维修区投入比赛时，阿隆索的赛车却因为故障而直接退出。因此周冠宇成为了赛道上的第19名。第11圈，维特尔在与阿尔本的较量中，被弹上了6号弯的砂石区。此时，周冠宇上升到第18位，并在之后超过了尼古拉斯·拉蒂菲、加斯利、角田裕毅，以第14名完成冲刺赛，并将在周日从这个位置发车。

阿尔本因为把对手逼出赛道而收到了5秒罚时，排在两名AlphaTauri车手中间。拉蒂菲位列最后一名。

维特尔与阿尔本发生碰撞后，不但确保赛车在沙石区停下后没有熄火，而且成功把赛车倒着驶出砂石区，随后重新投入比赛。但在比赛结束前，阿斯顿·马丁要他提前回到维修区退赛，加入了阿隆索的行列。