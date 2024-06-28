奥地利冲刺赛排位赛：维斯塔潘第一，莱克勒克SQ3遇麻烦

第三阶段开始后的前五分钟没有赛车出场，所有十辆赛车只准备做一个计时圈来决定周六冲刺赛的前十位发车顺序。

梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔率先完成计时圈，随后被迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷和兰多·诺里斯超过。但是，更晚开始飞驰圈的维斯塔潘仍然更胜一筹，最终在这条4.3公里长的赛道上以0.093秒排在头名，并且在本赛季迄今所有三场冲刺赛里饱览了第一的发车位。

诺里斯将与荷兰人一起从第一排发车。他的队友则将同拉塞尔分享第二排。卡洛斯·塞恩斯取得第五名，汉密尔顿则将从第六位发车。塞尔吉奥·佩雷兹仍然无法跟上队友节奏，将从第七位开始周六的比赛，而与他共同占据第四排的将是前印度力量时期的队友埃斯特班·奥康。法国人领先同胞、Alpine队友，后者则将与没有做出有效计时圈的查尔斯·莱克勒克同排开始周六的短程比赛。

摩纳哥人原本在维修区通道排队，但是突然无法启动，迫使他不得不听停到一侧。当他好不容易重新启动赛车，距离倒计时结束非常紧。法拉利车手快马加鞭，但仍然刚好错过计时圈的机会。从他与工程师的对话来看，赛车的防熄火模式被触发但又没能正常工作。

凯文·马格努森为哈斯闯入SQ2后止步于第11名。斯特罗尔的计时段一度计时圈情况不错，但在最后一弯严重转向过度，导致一整圈时间受到影响，这让最终掉出前十，最终名列第12位。

繁忙的SQ1里，多位车手都又单圈时间被取消。本阶段结束时，里卡多排名第16位，刚好落后第15位的队友角田0.024秒，无缘进入下一阶段。霍肯博格、博塔斯、阿尔本和周冠宇一同遭到淘汰。两名索伯车手都在第一个计时圈因赛道极限规则而被取消单圈时间。