奥地利冲刺赛排位赛：维斯塔潘杆位无人可挡
马克斯·维斯塔潘在奥地利大奖赛冲刺赛排位赛里以近0.5秒的巨大优势轻松摘下杆位，红牛主场包揽冲刺赛头排发车位置。
周六早上下雨让赛道条件非常微妙，而且F3比赛过后，赛道大部分地带已经变干。SQ1开始后，不少车手直接用干胎出场，也有车手以半雨胎巡视后立即换上软胎，但整个阶段没有下雨。
第一节开始不久，阿尔法·罗密欧车手周冠宇用软胎出场，但是在低温且仍然有些潮湿的赛道上，没有达到工作温度，在10号弯发生了打滑。但是，他控制住赛车并且回到赛道上。Q1结束时，周冠宇的1分07.062秒，与排名第15位的查尔斯·莱克勒克只有0.001秒之差，无缘晋级。另一位阿尔法·罗密欧车手瓦尔特利·博塔斯名列第19位。
和周五排位赛一样，赛道界限让很多车手感到恼火。刘易斯·汉密尔顿的1:06.624秒被删除，让他在时间榜上跌落到第18位，同样遭到淘汰。另外提前结束冲刺赛排位赛的还有迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷和威廉姆斯的洛根·萨金特。
进入第二阶段后，梅赛德斯的乔治·拉塞尔因赛车的液压系统故障而提前收工。亚历山大·阿尔本的最快时间被取消后，排名第11位，无缘前十名争夺。皮埃尔·加斯利、角田裕毅和尼克·德福瑞斯同样未能闯关成功。
冲刺赛的杆位之争几乎没有悬念，8分钟的阶段结束时，维斯塔潘以0.493秒的优势领先队友队友塞尔吉奥·佩雷兹，在本周末迄今为止的三个赛道阶段里包揽第一。
迈凯伦的兰多·诺里斯延续着自己在红牛环赛道的强势表现，为冲刺赛取得第三的发车位。哈斯车手尼科·霍肯博格力压法拉利和阿斯顿·马丁的四位车手，将从第二排发车。卡洛斯·塞恩斯和莱克勒克占据第三排，在他们身后的将是费尔南多·阿隆索和兰斯·斯特罗尔。Alpine的埃斯特班·奥康和霍肯博格的队友凯文·马格努森分列第九十位。
不过，德国人在SQ2结束前从维修区重新启动时，赛车轧到物体后弹起，赛会干事将进行调查。同时，莱克勒克因涉嫌在第一阶段里阻挡了皮亚斯特雷而受到调查。
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