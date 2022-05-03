大众：奥迪/保时捷2026年进军F1是十年里最后的机会

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随着这家德国汽车巨头一直在推进F1相关计划，其最近的一份官方声明宣称，将在2026年新的F1引擎规则敲定后，为该项目开启最后的“绿灯”。

但在周一一段YouTube的视频中，大众首席执行官赫伯特•迪斯回答了公司总部所在地沃尔夫斯堡市居民的问题，透露其正在进一步推进相关筹备工作。

在公开谈论F1时，迪斯表示这项运动在美国等关键市场的繁荣，加上2026年引入全新规则的契机，意味着届时将是采取行动的最佳时机，且机不可失，失不再来。

“F1在全球范围内的发展非常活跃，”德国人表示，“这项运动正在开展的营销，加上Netflix，已经帮助F1在美国的受众者显著增长。在亚洲亦是如此，包括年轻客户群体的增长。如果你看看世界上的主要体育赛事，就会发现在赛车运动中，真正有价值的只有F1，而且它正变得越来越差异化。”

“如果你从事赛车运动，你就应该参加F1，因为它的影响力是最大的。更重要的是，除非有新的技术窗口打开，否则你不可能进入F1。这意味着要进入那里，就必须有规则变化，以便所有人都能从相同的地方从头开始。”

“正如马库斯•杜斯曼 （奥迪董事长、前宝马F1动力总成主管）经常告诉我的那样，在一条中型赛道上，你通常只需要优化细节，就能在每个赛季挤出一秒钟。但当你作为一支新车队加入时，你没办法赶超。你需要5到10年的时间才能成为领跑者。换句话说，只有在规则发生重大变化时，你才能加入。”

“现在这即将到来，并且2026年正朝着这一方向发展，届时引擎将更大程度地实现电动化，包括使用合成燃料。这意味着你需要新的引擎开发，你需要三到四年的时间开发一台新的引擎。这表示你现在就可以决定参加F1，或者以后十年都不再参加。我们的两个高端品牌认为这是正确的选择，并将其列为了优先项。”

Porsche is currently preparing a LMDh assault at Le Mans alongside Penske, while Audi has focussed its recent factory efforts on the Dakar Rally Photo by: Porsche Motorsport

同时迪斯证实，大众的名字将不会是其F1计划的一部分，取而代之的是保时捷和奥迪决心分别进军F1。鉴于保时捷与红牛维系着极为密切的合作关系，迪斯证实，该品牌的计划比奥迪更“具体”，后者尚未确定合作伙伴。

“大众不会参与其中，”迪斯表示。“它不合适，我们的品牌不会参与。”

此外迪斯表示，由于保时捷和奥迪品牌对长期销量的增长用着很大的野心，进军F1实属情理之中——特别是分析显示F1项目可以帮助两家汽车公司带来利润。

“保时捷必须成为世界上最运动的汽车品牌，所以保时捷必须参与赛车运动，”他表示，“你会得出这样的结论:如果保时捷要参与赛车运动，最有效的途径就是进入F1。你几乎必须在这个选项上打勾。”

同时他补充道：“奥迪是一个比保时捷弱得多的品牌。它不能要求如此高的溢价。事实上奥迪更适合F1，因为它的品牌拥有更大的潜力。”

“他们正在进入更高层次的细分市场，与戴姆勒竞争，然后奥迪也将有一个他们认为有价值的案例。此外，奥迪每年会为沃尔夫斯堡贡献40到50亿美元。如果参加F1，这一数额将会更大。”

“然后你就没有拒绝的理由了。你可以说，‘但我不相信F1’，不过有很好的论据表明，即使在未来，F1也会继续壮大。如果它能带来更多的钱，为什么要拒绝它呢?”

虽然迪斯表示，保时捷和奥迪进入F1完全是合情合理的，但他也透露，在汽车行业正经历向电动汽车的转型之际，并非所有的大众董事会成员都赞成此举。

“董事会的讨论没有获得一致通过，” 德国人透露，“我们当然有其他战略重点。那并不一定是赛车运动，但我们的汽车必须在技术上是最前沿的，我们必须能够自动驾驶，我们需要软件功能，我们的汽车需要电池。我们有足够多的事要做了，我们真的不需要F1。”

“但我们的高端品牌表示，这是提高品牌价值、在定价方面为汽车争取更多利润的最重要杠杆。此外，以奥迪为例，这也是为了向竞争对手展示你拥有卓越的技术。”

“这就是为什么管理委员会和监事会都投了赞成票。奥迪仍需决定与哪个阵营或车队合作。但两家公司都已经开始开发引擎了。”

翻译/小飞侠