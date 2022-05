大众：奥迪/保时捷2026年进军F1是十年里最后的机会

随着这家德国汽车巨头一直在推进F1相关计划,其最近的一份官方声明宣称,将在2026年新的F1引擎规则敲定后,为该项目开启最后的“绿灯”。

但在周一一段YouTube的视频中,大众首席执行官赫伯特•迪斯回答了公司总部所在地沃尔夫斯堡市居民的问题,透露其正在进一步推进相关筹备工作。

在公开谈论F1时,迪斯表示这项运动在美国等关键市场的繁荣,加上2026年引入全新规则的契机,意味着届时将是采取行动的最佳时机,且机不可失,失不再来。

“F1在全球范围内的发展非常活跃,”德国人表示,“这项运动正在开展的营销,加上Netflix,已经帮助F1在美国的受众者显著增长。在亚洲亦是如此,包括年轻客户群体的增长。如果你看看世界上的主要体育赛事,就会发现在赛车运动中,真正有价值的只有F1,而且它正变得越来越差异化。”

“如果你从事赛车运动,你就应该参加F1,因为它的影响力是最大的。更重要的是,除非有新的技术窗口打开,否则你不可能进入F1。这意味着要进入那里,就必须有规则变化,以便所有人都能从相同的地方从头开始。”

“正如马库斯•杜斯曼 (奥迪董事长、前宝马F1动力总成主管)经常告诉我的那样,在一条中型赛道上,你通常只需要优化细节,就能在每个赛季挤出一秒钟。但当你作为一支新车队加入时,你没办法赶超。你需要5到10年的时间才能成为领跑者。换句话说,只有在规则发生重大变化时,你才能加入。”

“现在这即将到来,并且2026年正朝着这一方向发展,届时引擎将更大程度地实现电动化,包括使用合成燃料。这意味着你需要新的引擎开发,你需要三到四年的时间开发一台新的引擎。这表示你现在就可以决定参加F1,或者以后十年都不再参加。我们的两个高端品牌认为这是正确的选择,并将其列为了优先项。”

Porsche is currently preparing a LMDh assault at Le Mans alongside Penske, while Audi has focussed its recent factory efforts on the Dakar Rally

Photo by: Porsche Motorsport