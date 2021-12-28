多梅尼卡利：2022赛季早期领头羊会被很快追上

目前F1车队都在为设计即将于2022年投入使用的全新地面效应赛车而努力工作。在经过竞争异常激烈的2021赛季后，出现了一些担忧的声音，有人担心规则变化会引发车队间的差距进一步拉大，有些车队已经找到了更好的方法去提高表现。

F1没有回避这一事实，可能有一到二支车队在新规施行早期牢牢占据前排位置。不过多梅尼卡利坚信，各支车队仍在寻找适应新规的方法，赛季初期拥有的任何优势将很快被削弱。

多梅尼卡利向Motorsport.com独家透露：“很明显，新赛季在有了新规和预算帽的背景下启动，赛车间的差距会比大家之前期待的来得更大。不过我同样坚信，新规带来的限制意味着即便有这些差异产生，差距也会被很快消除。”

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

多梅尼卡利对于竞争局面快速变化的判断已经得到了法拉利的认同，法拉利认为明年的关键点在于车队将如何快速就自己在赛季初期的竞争局势做出应对。

法拉利车队领队马蒂亚·比诺托表示：“也许在赛季伊始，赛车间存在竞争力上的差距，因为不同的车队对规则的理解以及解决方式可能不一样。我认为很重要的一点是，法拉利能够明白弱点并很快做出应对。所以团队如何反应是关键。“

”我们不能自信满满地认为自己在一开始就拥有一辆具备竞争力的赛车，因为当面对规则上如此巨大的变化时，你永远不知道将会发生什么情况。不过关键就在于要能够尽快做出相关应对。”

多梅尼卡利乐观认为新一代的赛车应该把更多的重点放在车手的才能上，这样会让比赛拥有更多精彩缠斗。

“我们面对的2022赛季充满着很多新的元素，它们可以被看作是积极的，也可以被看作是负面的，”他说，“地面效应赛车的设计是为了凸显车手的技术。这样的赛车驾驶起来应该不受尾流（脏空气）影响，从而不会给轮胎造成损坏。这样做的目的是为了让车手之间进行对决，而不是因为赛车相关因素受到局限。”