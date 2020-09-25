多梅尼卡利确认将从明年起出任F1总裁兼CEO

多梅尼卡利曾在法拉利工作近20年，并且在2008至2014年4月出任车队领队。2014年中国大奖赛前，他闪电辞去了在马拉内罗的职务。

过去几年里，现年55岁的意大利人在担任过奥迪新业务部门副总裁后，被大众集团调去管理兰博基尼。同时，他也在国际汽联出任单座赛车委员会主席。

就在俄罗斯大奖赛第二节自由练习接近尾声时，兰博基尼先发出声明表示多梅尼卡利将卸任其CEO职务，并且透露将从明年1月起拥有“新的具有声望的职业角色”。不久之后，F1就发布了任命意大利人的消息。

“加入F1组织——这项一直是我人生一部分的运动——让我感到兴奋不已。我出生在伊莫拉，居住在蒙扎，”对于自己的新角色，多梅尼卡利表示。

“通过我在国际汽联单座赛车委员会的工作，我保持着与这项运动的联系。我期待与车队、推广者、赞助商及很多F1的合作伙伴建立联系，我们将继续推动这项业务前进。

“我将把过去六年在奥迪及之后带领兰博基尼期间开拓的视野和经验带到F1。”

凯利在2017年初自由传媒成功接管F1后，出任这项运动的主席兼CEO。

Chase Carey, Chairman, Formula 1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

在他的努力下，十支车队在今年8月签订了2021至2025年的《协和协议》，同时也针对新冠肺炎疫情，调整了一系列竞赛、技术和财务规则，以便帮助所有利益相关者渡过难关，这包括了从明年起实施的预算帽，以及新规则改革延期到2022年。此外，F1也计划在2030年实现领净排放。

自由传媒总裁兼CEO格雷格·马费赞许凯利在管理F1期间完成了“现象级的工作”，除了签订新《协和协议》、建立新规则之外，还包括提升赛事的吸引力、数字形象的增长，使得F1成为“一个顶级商业性和竞技组织”。

不过，66岁的凯利一直表示他不会长期担任F1的掌舵者角色，但他也不会就此彻底离开F1。待多梅尼卡利正式上任后，他将作为非执行主席继续发挥余热。

凯利在谈及自己将退居幕后时表示：“领导F1是一种荣誉，这是一项真正的全球化运动，拥有70年负有盛名的过去。

“我为这个团队感到骄傲，不仅顺利通过了极具挑战的2020年，而且确立了在可持续发展、多元化和包容性方面新的目标和决心。”

“我相信我们已经为这项业务长期的发展打下了扎实的基础。这是一段冒险而我享受与车队、国际汽联及所有我们的合作伙伴共事。我期待着在斯蒂法诺接管之后留下来支持他。”

21世纪初法拉利垄断F1期间，当现任国际汽联主席让·托德在马拉内罗担任领队、F1竞赛主管罗斯·布朗在出任技术总监时，多梅尼卡利是意大利车队的竞技主管。如今，他将与布朗在F1管理层聚首。同时，这项运动的三位最高管理者清一色与法拉利有深厚的渊源。