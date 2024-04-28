多梅尼卡利放眼更多F1冲刺赛周末

目前F1在选出的六条赛道上采取冲刺赛赛制，而上周末的中国大奖赛期间进行了本赛季的第一场冲刺赛，下一场则将在下周末的迈阿密大奖赛中进行。

不过，车手和车迷对冲刺赛的评价褒贬不一。虽然额外的竞赛阶段比自由练习更能提升观众的兴致，但同时也会增加车队人员的负担。

根据2024年调整后的赛制，如今车队可以在冲刺赛和大奖赛排位赛之间对赛车进行调整，被视为冲刺赛赛制的一大进步。而在中国进行的冲刺赛颇具观赏性，竞争格局与实际大奖赛的格局截然不同，令多梅尼卡利进一步大胆地提出，未来每个赛季的冲刺赛或许超过6场。

“冲刺赛排位赛的条件令人不敢相信，大部分时间都在雨中进行，这提醒我们，我们有责任确保赛道上每天都有一些赛事，以尊重来到现场并希望玩得开心的车迷，”多梅尼卡利在接受Sky Sports F1采访时表示。

当被问及这是否意味着未来会有更多冲刺赛时，意大利人回答道：“为什么不？为什么不？我想说这很好，因为它能让每天的比赛都能保持紧张感，这是未来将讨论的问题。现在，让我们看看今年的冲刺赛会如何进行。但这肯定是我想在下一次F1委员会上讨论的问题之一。"

Chinese GP

“我们需要避免出现像日本那样（由于天气原因）赛车无法出场的情况。这对来看我们和车手的车迷来说都不是好事。我相信车队会理解我们需要找到解决方案。”

世界冠军马克斯·维斯塔潘是冲刺赛最激烈的批判者之一，但他承认2024年的赛制调整是不错的改进。但同时荷兰人也补充道，F1不应该以此为理由在未来增加冲刺赛的数量。

“冲刺赛的赛制有所改善。我想说，它变得更简单了，”维斯塔潘在包揽中国的冲刺赛和正赛胜利后说道。“但我们也不要做做过头，因为每年我们已经有24场比赛了，其中6场还要举办冲刺赛。”

“我能理解，我认为冲刺赛能让电视的收视率变得越来越好，但对技师和很多人施加了更大的压力。你必须很好地应对，但我们不该想现在我们需要12场冲刺赛，因为它也会给人们增加很大的负担。”

迈凯伦的兰多·诺里斯补充道：“老实说，我不认为这对我们车手来说太糟糕。我认为我们根本不应该抱怨。”。

“数百名机械师和工程师不得不经常出差。这对他们来说不健康、没有可持续性。所以，问题不在我们身上。人们应该更多地关注车队的其他成员。”

翻译/小飞侠