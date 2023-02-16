多梅尼卡利：安德雷迪称F1车队贪婪是“不明智的”

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安德雷迪在全球赛车领域经营着多支车队，包括一支实力领先的IndyCar车队，已经为加入F1努力了多年。他感觉自己终于找到了缺失的那块敲门砖，那就是与通用汽车旗下一个顶级原始设备制造商合作。

安德雷迪在全球赛车领域经营着多支车队，包括一支实力领先的IndyCar车队，已经为加入F1努力了多年。他感觉自己终于找到了缺失的那块敲门砖，那就是与通用汽车旗下一个顶级原始设备制造商合作。

但是F1现有的十支车队中绝大多数——他们对新车队的加入均有发言权——仍然对于接受安德雷迪来扩军一支车队有所犹豫，因为这样的话他们将要与第11支车队分享奖金。

他们还认为当前的2亿美元稀释金对于新车队来说已经跟不上形势且不充分，因为如今这项运动的迅速扩张和预算帽把F1车队变成了有价值的特许经营企业。

有了通用的支持后，安德雷迪在提升F1渴望的附加价值方面处于有利位置，但是这仍取决于美国制造商有多想加入。然而，安德雷迪遭遇了F1的冷落，而他公开讽刺现在的车队是“非常贪婪”并且不为了这项运动的利益着想。

这发生在F1被视为精英主义且不欢迎美国人加入的背景下，尽管2023年在美国已经扩张到了三场比赛。

在接受Sky Sports记者马丁·布伦德尔的一次深度采访时，F1 CEO多梅尼卡利声称F1并非不欢迎安德雷迪，但是他通过媒体并在围场里对现有车队公开批判和激进的游说是不明知的。

“我们欢迎任何可以为赛事带来价值的人。不存在不欢迎的问题，因为这是一个错误的措辞，”多梅尼卡利说道。

“安德雷迪对加入F1的意愿非常直言不讳。在我看来，称保护自己的车队是贪婪的，这种做法是不明智的，但是这是我的观点，也有其他想要加入F1的人没有那么直言不讳。我和他们很公开地讨论过。我告诉他们我会以不同的方式来处理。”

Michael Andretti Photo by: Art Fleischmann

多梅尼卡利认为就像其他潜在参赛者一样，安德雷迪在他们的竞价接受检查时必须遵守合法的程序。

“我们会和国际汽联一起确保程序得到遵守，如果所有的条件都能满足，我们非常欢迎他们，”他坚称。

“我们不需要因为某些人逼迫系统就做出过度反应。我相信更为重要的是保护这项运动的发展，以及那些已经在不同时代对F1做出投资的车队的可持续发展。”

“从纯商业的角度来说，如今投资的价值和过去几年相比有了很大不同。所以，我认为我们要以正确的方式在程序上认真对待。没人能够在焦虑之下做出正确的决定，因为有人鼓噪。”

“这看起来好像是针对安德雷迪的个人负面打击。但事实并非如此，我们需要严肃和专业地来评估所有的条件。”

多梅尼卡利解释说F1正在寻求可持续发展的、长期的承诺，来避免因制造商的突然退出或者是像卡特汉姆、马诺和HRT这些扩充的私人车队因自身不稳定而来去匆匆。

“如果你有能力加入F1大家庭，你需要在未来的可持续发展计划方面有足够的底气，”他补充道。

“过去几年来的问题之一就是我们有很多车队来了又走。我们需要为了这项运动的未来而防止重蹈覆辙。就是这样。”

当被布伦德尔问及加入程序是怎么样时，多梅尼卡利说道：“招标尚未结束。很快就会出结果，因为我们需要一起做决定。很快很快就会出结果，我想大概是在三月初的时候。”

翻译/Vandy