多位车队成员受隔离，墨尔本签名会取消
迈凯伦和哈斯车队成员正接受新冠肺炎隔离检查，同时澳大利亚大奖赛主办方宣布取消车手签名会并禁止车迷与车手直接接触。
尽管127例确诊病例令澳大利亚也面对新冠肺炎疫情的严峻形势，但是本周末2020赛季F1将在墨尔本如期揭幕。
然而就在传统的周四媒体日来临前一天，目前已知，有来自迈凯伦的一名成员和哈斯的两名成员正在酒店接受自我隔离。
针对在新冠疫情全球性爆发之下参加新赛季揭幕战，F1与参赛车队达成了共识。若有人员出现类似于新冠肺炎的症状，就立即报告，并且在接受隔离的同时接受测试。
目前，这三位车队工作人员都已经回到各自的酒店房间进行隔离，而他们已经接受了药签测试，但是结果如何需要几个小时才能知道。
与此同时，澳大利亚的主办方已经宣布取消传统的车手签名环节，改成车手问答，以减少车迷与车手的直接接触。
不仅如此，著名的“墨尔本步行道”也受到影响。作为澳大利亚大奖赛最靓丽的风景线，车手和车队高管通常在下车后沿着这条步行道走向围场，而车迷可以在一边等候索要签名或合影。虽然本周末车迷仍然被允许前往该步行道，但是“自拍、签名或直接接触”都被禁止。
据悉，一些车队计划设置两米安全范围来保护他们的车手，包括媒体在采访时不能靠得太近。另外，雷诺改变了媒体采访的安排，取消了常规的周五自由练习结束后的电视采访，为了避免车手被包围在狭小的空间里。事实上，今天雷诺的2020年赛车正式版涂装和冠名赞助商揭幕仪式上，在开放场合掀起赛车的帷幕之后，丹尼尔·里卡多和埃斯特班·奥康没有参加之后的新闻发布会，同样是车队的保护措施。
“我认为这么做（揭幕战照常举行）是明智的。我的以为是，这肯定是个微妙的时刻，但是我们正在尽全力，只是试着让赛季开始，希望可以度过一个激动人心的周末。”
澳大利亚刚刚在今天把欧洲疫情“重灾区”意大利加入旅行禁令名单，但是只从下午6点起生效。而法拉利、AlphaTauri、哈斯、倍耐力的意大利员工，绝大部分已经先期抵达墨尔本。
就在今天上午，墨尔本所在的维多利亚地区确诊了一名新冠肺炎患者，他在不久前到过阿尔伯特公园附近的一所酒店开会。
值得一提的是，当前围场里和新闻中心所在的综合大楼多处——包括围场入口——摆放着免洗洗手液，同时张贴了自我保护的贴士。
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|Formula 1
|Event
|Australian GP
|Author
|Frankie Mao