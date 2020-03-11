多位车队成员受隔离，墨尔本签名会取消

尽管127例确诊病例令澳大利亚也面对新冠肺炎疫情的严峻形势，但是本周末2020赛季F1将在墨尔本如期揭幕。

然而就在传统的周四媒体日来临前一天，目前已知，有来自迈凯伦的一名成员和哈斯的两名成员正在酒店接受自我隔离。

针对在新冠疫情全球性爆发之下参加新赛季揭幕战，F1与参赛车队达成了共识。若有人员出现类似于新冠肺炎的症状，就立即报告，并且在接受隔离的同时接受测试。

目前，这三位车队工作人员都已经回到各自的酒店房间进行隔离，而他们已经接受了药签测试，但是结果如何需要几个小时才能知道。

与此同时，澳大利亚的主办方已经宣布取消传统的车手签名环节，改成车手问答，以减少车迷与车手的直接接触。

不仅如此，著名的“墨尔本步行道”也受到影响。作为澳大利亚大奖赛最靓丽的风景线，车手和车队高管通常在下车后沿着这条步行道走向围场，而车迷可以在一边等候索要签名或合影。虽然本周末车迷仍然被允许前往该步行道，但是“自拍、签名或直接接触”都被禁止。

据悉，一些车队计划设置两米安全范围来保护他们的车手，包括媒体在采访时不能靠得太近。另外，雷诺改变了媒体采访的安排，取消了常规的周五自由练习结束后的电视采访，为了避免车手被包围在狭小的空间里。事实上，今天雷诺的2020年赛车正式版涂装和冠名赞助商揭幕仪式上，在开放场合掀起赛车的帷幕之后，丹尼尔·里卡多和埃斯特班·奥康没有参加之后的新闻发布会，同样是车队的保护措施。

“我认为这么做（揭幕战照常举行）是明智的。我的以为是，这肯定是个微妙的时刻，但是我们正在尽全力，只是试着让赛季开始，希望可以度过一个激动人心的周末。”

澳大利亚刚刚在今天把欧洲疫情“重灾区”意大利加入旅行禁令名单，但是只从下午6点起生效。而法拉利、AlphaTauri、哈斯、倍耐力的意大利员工，绝大部分已经先期抵达墨尔本。

就在今天上午，墨尔本所在的维多利亚地区确诊了一名新冠肺炎患者，他在不久前到过阿尔伯特公园附近的一所酒店开会。

值得一提的是，当前围场里和新闻中心所在的综合大楼多处——包括围场入口——摆放着免洗洗手液，同时张贴了自我保护的贴士。