墨西哥大奖赛FP3：莱克勒克登上榜首，法拉利占据前二

由于赛道潮湿，大部分车手在用半雨胎完成系统检测圈后，就回到车房按兵不动。前四十分钟时间里，只有八辆赛车做出象征性的单圈时间，而红牛车手马克斯·维斯塔潘处于第一位。

进入最后十五分钟，随着拨云见日后赛车线渐渐变干，车手们纷纷以干地轮胎出场，而且很快就达到正常的速度。

眼看两辆梅赛德斯从中性胎换上软胎后就要拿下本阶段前二名，维特尔以1分16.172秒——第一计时段全场最快——瓦尔特利·博塔斯后上升到第一。但是紧随其后的莱克勒克，在他的最后一次单圈模拟中，用软胎做出了1分16.145秒，以0.027秒的微弱优势超过了队友。

博塔斯的1分16.259秒相差维特尔0.087秒，但是足够领先梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿。本周末，英国人只需要比队友多拿14分就能提前锁定个人第六个世界冠军头衔。

维斯塔潘在用软胎座的第一圈冲刺练习里跑出1分16.903秒，而他的第二圈受到交通状况的影响而没能提高。这让他落在了迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯身后。

本周末至今，中游集团的主要竞争集中于迈凯伦和红牛二队之间。皮埃尔·加斯利虽然在前晚出现肠胃不适，但还是在赛道开始变干后驾驶赛车出场，并且最终排在了下半赛季与自己交换位子的亚历山大·阿尔本身前。

兰多·诺里斯位居第九位，尽管他落后了塞恩斯半秒钟。主场作战Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹虽然相差英国新秀百分之六秒，但是成功抢在丹尼尔·科维亚特之前，名列第十位。

基米·莱科宁落后俄罗斯人0.2秒，排在第十二位，领先兰斯·斯特罗尔和安东尼奥·吉奥维纳兹。两名哈斯车手依然只能与威廉姆斯的车手进行比较。

雷诺在练习阶段开始前发现丹尼尔·里卡多的赛车出现了液压泄漏，于是紧急进行维修。尼科·霍肯伯格虽然出场做了一个系统检测圈，但是车队也侦测到存在相同的问题。虽然法国车队查明了问题的根源，但是因为维修步骤复杂，不得不让两辆赛车放弃出场。