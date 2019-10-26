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Formula 1 / 墨西哥大奖赛 / 自由练习报告

墨西哥大奖赛FP3：莱克勒克登上榜首，法拉利占据前二

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墨西哥大奖赛FP3：莱克勒克登上榜首，法拉利占据前二
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2019年10月26日 下午4:22

墨西哥大奖赛第三节自由练习因赛道潮湿而受到影响，但是查尔斯·莱克勒克在有限的时间里以干地轮胎做出标杆时间，并与塞巴斯蒂安·维特尔帮助法拉利包揽前二名。

由于赛道潮湿，大部分车手在用半雨胎完成系统检测圈后，就回到车房按兵不动。前四十分钟时间里，只有八辆赛车做出象征性的单圈时间，而红牛车手马克斯·维斯塔潘处于第一位。

进入最后十五分钟，随着拨云见日后赛车线渐渐变干，车手们纷纷以干地轮胎出场，而且很快就达到正常的速度。

眼看两辆梅赛德斯从中性胎换上软胎后就要拿下本阶段前二名，维特尔以1分16.172秒——第一计时段全场最快——瓦尔特利·博塔斯后上升到第一。但是紧随其后的莱克勒克，在他的最后一次单圈模拟中，用软胎做出了1分16.145秒，以0.027秒的微弱优势超过了队友。

博塔斯的1分16.259秒相差维特尔0.087秒，但是足够领先梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿。本周末，英国人只需要比队友多拿14分就能提前锁定个人第六个世界冠军头衔。

维斯塔潘在用软胎座的第一圈冲刺练习里跑出1分16.903秒，而他的第二圈受到交通状况的影响而没能提高。这让他落在了迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯身后。

本周末至今，中游集团的主要竞争集中于迈凯伦和红牛二队之间。皮埃尔·加斯利虽然在前晚出现肠胃不适，但还是在赛道开始变干后驾驶赛车出场，并且最终排在了下半赛季与自己交换位子的亚历山大·阿尔本身前。

兰多·诺里斯位居第九位，尽管他落后了塞恩斯半秒钟。主场作战Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹虽然相差英国新秀百分之六秒，但是成功抢在丹尼尔·科维亚特之前，名列第十位。

基米·莱科宁落后俄罗斯人0.2秒，排在第十二位，领先兰斯·斯特罗尔和安东尼奥·吉奥维纳兹。两名哈斯车手依然只能与威廉姆斯的车手进行比较。

雷诺在练习阶段开始前发现丹尼尔·里卡多的赛车出现了液压泄漏，于是紧急进行维修。尼科·霍肯伯格虽然出场做了一个系统检测圈，但是车队也侦测到存在相同的问题。虽然法国车队查明了问题的根源，但是因为维修步骤复杂，不得不让两辆赛车放弃出场。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari 14 01'16.145  
2 Germany Sebastian Vettel Ferrari 11 01'16.172 00.027
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 18 01'16.259 00.114
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 16 01'16.381 00.236
5 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 14 01'16.638 00.493
6 Netherlands Max Verstappen Red Bull 12 01'16.903 00.758
7 France Pierre Gasly Toro Rosso 10 01'17.090 00.945
8 Thailand Alex Albon Red Bull 19 01'17.094 00.949
9 United Kingdom Lando Norris McLaren 11 01'17.146 01.001
10 Mexico Sergio Perez Racing Point 10 01'17.207 01.062
11 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 14 01'17.529 01.384
12 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 19 01'17.740 01.595
13 Canada Lance Stroll Racing Point 8 01'17.866 01.721
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 8 01'17.881 01.736
15 Denmark Kevin Magnussen Haas 12 01'18.132 01.987
16 France Romain Grosjean Haas 14 01'18.527 02.382
17 United Kingdom George Russell Williams 13 01'20.965 04.820
18 Poland Robert Kubica Williams 13 01'22.002 05.857
19 Germany Nico Hulkenberg Renault 1    
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Series Formula 1
Event 墨西哥大奖赛
Author Frankie Mao

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