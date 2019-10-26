墨西哥大奖赛FP2：维特尔领跑全场，梅赛德斯落后较多

塞巴斯蒂安·维特尔在墨西哥大奖赛第二节自由练习中做出全场标杆时间，梅赛德斯在本阶段落后法拉利差距较大。
两位法拉利车手在下午的练习阶段开始后立即出场，并且占据了时间榜的前二名。维特尔用中性胎跑出的1分17.960秒，比查尔斯·莱克勒克用相同配方轮胎跑出的时间快了0.223秒。
然后仅仅过了15分钟左右，红牛车手亚历山大·阿尔本在7号弯前突然打转后撞墙后无法继续行驶，赛会出示了红旗来清理他的赛车，迫使阶段暂停了18分钟左右。
当练习恢复之后，马克斯·维斯塔潘、刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯纷纷出场。此时，两辆法拉利赛车则暂时没有出动，而是在等待过后，直接换上软胎进行排位赛的单圈模拟。
莱克勒克率先做出1分17.072秒，上升到第一的位置。但是维特尔之后刷新了每个计时段的时间，并率先突破1分17秒大关，以1分16.607秒重返榜首。接着，维斯塔潘也做出了1分16.722秒，阻止了前二名被法拉利车手包揽。
同一时期，两辆梅赛德斯赛车没有找到理想的单圈速度。博塔斯比汉密尔顿快乐0.349秒并位列第四，但是落后维特尔0.614秒，而英国人更是相差了接近一秒。
第一节练习里状态不错的红牛二队，再次两辆赛车进入了前十，而且超越了迈凯伦成为当前中游集团的领跑者。其中，丹尼尔·科维亚特在阿尔本撞车后，做出全场第六快的时间。皮埃尔·加斯利以0.256秒殿后，但以0.076秒的微弱优势，排在卡洛斯·塞恩斯之前。
尼科·霍肯伯格代表雷诺以第九位结束本阶段。首次在墨西哥作战的兰多·诺里斯同样跻身前十位，但对身后的Racing Point车手兰斯·斯特罗尔、塞尔吉奥·佩雷兹以及另一位雷诺车手丹尼尔·里卡多，只有渺小的优势。事实上，这四位车手的时间都处于1分18.3秒的区间内，最大的差距也只有0.031秒。
基米·莱科宁作为最先开始用软胎进行单圈模拟的车手之一，一度排在前十名，但最终滑落到第十四位。而哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森，与芬兰人的阿尔法·罗密欧队友安东尼奥·吉奥维纳兹名次交错。
两名威廉姆斯车手继续排在榜尾，乔治·拉塞尔领先重返驾驶舱的罗伯特·库比卡。
除了阿尔本之外，另有多名车手在本阶段遇到惊魂时刻。莱克勒克在进入以7号弯为起点的连续S弯前，发生了打转；博塔斯则在棒球场前的12号弯打转；塞恩斯和马格努森则先后在一号弯前错过刹车点，只能从草地上缓缓驶回。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|35
|01'16.607
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|37
|01'16.722
|00.115
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|34
|01'17.072
|00.465
|4
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|39
|01'17.221
|00.614
|5
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|35
|01'17.570
|00.963
|6
|Daniil Kvyat
|Toro Rosso
|40
|01'17.747
|01.140
|7
|Pierre Gasly
|Toro Rosso
|39
|01'18.003
|01.396
|8
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|38
|01'18.079
|01.472
|9
|Nico Hulkenberg
|Renault
|23
|01'18.261
|01.654
|10
|Lando Norris
|McLaren
|36
|01'18.349
|01.742
|11
|Lance Stroll
|Racing Point
|38
|01'18.362
|01.755
|12
|Sergio Perez
|Racing Point
|34
|01'18.366
|01.759
|13
|Daniel Ricciardo
|Renault
|34
|01'18.380
|01.773
|14
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|37
|01'18.681
|02.074
|15
|Romain Grosjean
|Haas
|37
|01'18.766
|02.159
|16
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|46
|01'18.889
|02.282
|17
|Kevin Magnussen
|Haas
|37
|01'19.306
|02.699
|18
|George Russell
|Williams
|36
|01'19.968
|03.361
|19
|Robert Kubica
|Williams
|37
|01'20.180
|03.573
|20
|Alex Albon
|Red Bull
|5
|01'21.665
|05.058
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|墨西哥大奖赛
|Author
|Frankie Mao