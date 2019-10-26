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Formula 1 / 墨西哥大奖赛 / 自由练习报告

墨西哥大奖赛FP2：维特尔领跑全场，梅赛德斯落后较多

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墨西哥大奖赛FP2：维特尔领跑全场，梅赛德斯落后较多
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2019年10月26日 上午1:47

塞巴斯蒂安·维特尔在墨西哥大奖赛第二节自由练习中做出全场标杆时间，梅赛德斯在本阶段落后法拉利差距较大。

两位法拉利车手在下午的练习阶段开始后立即出场，并且占据了时间榜的前二名。维特尔用中性胎跑出的1分17.960秒，比查尔斯·莱克勒克用相同配方轮胎跑出的时间快了0.223秒。

然后仅仅过了15分钟左右，红牛车手亚历山大·阿尔本在7号弯前突然打转后撞墙后无法继续行驶，赛会出示了红旗来清理他的赛车，迫使阶段暂停了18分钟左右。

当练习恢复之后，马克斯·维斯塔潘、刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯纷纷出场。此时，两辆法拉利赛车则暂时没有出动，而是在等待过后，直接换上软胎进行排位赛的单圈模拟。

莱克勒克率先做出1分17.072秒，上升到第一的位置。但是维特尔之后刷新了每个计时段的时间，并率先突破1分17秒大关，以1分16.607秒重返榜首。接着，维斯塔潘也做出了1分16.722秒，阻止了前二名被法拉利车手包揽。

同一时期，两辆梅赛德斯赛车没有找到理想的单圈速度。博塔斯比汉密尔顿快乐0.349秒并位列第四，但是落后维特尔0.614秒，而英国人更是相差了接近一秒。

第一节练习里状态不错的红牛二队，再次两辆赛车进入了前十，而且超越了迈凯伦成为当前中游集团的领跑者。其中，丹尼尔·科维亚特在阿尔本撞车后，做出全场第六快的时间。皮埃尔·加斯利以0.256秒殿后，但以0.076秒的微弱优势，排在卡洛斯·塞恩斯之前。

尼科·霍肯伯格代表雷诺以第九位结束本阶段。首次在墨西哥作战的兰多·诺里斯同样跻身前十位，但对身后的Racing Point车手兰斯·斯特罗尔、塞尔吉奥·佩雷兹以及另一位雷诺车手丹尼尔·里卡多，只有渺小的优势。事实上，这四位车手的时间都处于1分18.3秒的区间内，最大的差距也只有0.031秒。

基米·莱科宁作为最先开始用软胎进行单圈模拟的车手之一，一度排在前十名，但最终滑落到第十四位。而哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森，与芬兰人的阿尔法·罗密欧队友安东尼奥·吉奥维纳兹名次交错。

两名威廉姆斯车手继续排在榜尾，乔治·拉塞尔领先重返驾驶舱的罗伯特·库比卡。

除了阿尔本之外，另有多名车手在本阶段遇到惊魂时刻。莱克勒克在进入以7号弯为起点的连续S弯前，发生了打转；博塔斯则在棒球场前的12号弯打转；塞恩斯和马格努森则先后在一号弯前错过刹车点，只能从草地上缓缓驶回。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Germany Sebastian Vettel Ferrari 35 01'16.607  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 37 01'16.722 00.115
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari 34 01'17.072 00.465
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes 39 01'17.221 00.614
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 35 01'17.570 00.963
6 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 40 01'17.747 01.140
7 France Pierre Gasly Toro Rosso 39 01'18.003 01.396
8 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 38 01'18.079 01.472
9 Germany Nico Hulkenberg Renault 23 01'18.261 01.654
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 36 01'18.349 01.742
11 Canada Lance Stroll Racing Point 38 01'18.362 01.755
12 Mexico Sergio Perez Racing Point 34 01'18.366 01.759
13 Australia Daniel Ricciardo Renault 34 01'18.380 01.773
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 37 01'18.681 02.074
15 France Romain Grosjean Haas 37 01'18.766 02.159
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 46 01'18.889 02.282
17 Denmark Kevin Magnussen Haas 37 01'19.306 02.699
18 United Kingdom George Russell Williams 36 01'19.968 03.361
19 Poland Robert Kubica Williams 37 01'20.180 03.573
20 Thailand Alex Albon Red Bull 5 01'21.665 05.058
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Series Formula 1
Event 墨西哥大奖赛
Author Frankie Mao

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