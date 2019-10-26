墨西哥大奖赛FP2：维特尔领跑全场，梅赛德斯落后较多

两位法拉利车手在下午的练习阶段开始后立即出场，并且占据了时间榜的前二名。维特尔用中性胎跑出的1分17.960秒，比查尔斯·莱克勒克用相同配方轮胎跑出的时间快了0.223秒。

然后仅仅过了15分钟左右，红牛车手亚历山大·阿尔本在7号弯前突然打转后撞墙后无法继续行驶，赛会出示了红旗来清理他的赛车，迫使阶段暂停了18分钟左右。

当练习恢复之后，马克斯·维斯塔潘、刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯纷纷出场。此时，两辆法拉利赛车则暂时没有出动，而是在等待过后，直接换上软胎进行排位赛的单圈模拟。

莱克勒克率先做出1分17.072秒，上升到第一的位置。但是维特尔之后刷新了每个计时段的时间，并率先突破1分17秒大关，以1分16.607秒重返榜首。接着，维斯塔潘也做出了1分16.722秒，阻止了前二名被法拉利车手包揽。

同一时期，两辆梅赛德斯赛车没有找到理想的单圈速度。博塔斯比汉密尔顿快乐0.349秒并位列第四，但是落后维特尔0.614秒，而英国人更是相差了接近一秒。

第一节练习里状态不错的红牛二队，再次两辆赛车进入了前十，而且超越了迈凯伦成为当前中游集团的领跑者。其中，丹尼尔·科维亚特在阿尔本撞车后，做出全场第六快的时间。皮埃尔·加斯利以0.256秒殿后，但以0.076秒的微弱优势，排在卡洛斯·塞恩斯之前。

尼科·霍肯伯格代表雷诺以第九位结束本阶段。首次在墨西哥作战的兰多·诺里斯同样跻身前十位，但对身后的Racing Point车手兰斯·斯特罗尔、塞尔吉奥·佩雷兹以及另一位雷诺车手丹尼尔·里卡多，只有渺小的优势。事实上，这四位车手的时间都处于1分18.3秒的区间内，最大的差距也只有0.031秒。

基米·莱科宁作为最先开始用软胎进行单圈模拟的车手之一，一度排在前十名，但最终滑落到第十四位。而哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森，与芬兰人的阿尔法·罗密欧队友安东尼奥·吉奥维纳兹名次交错。

两名威廉姆斯车手继续排在榜尾，乔治·拉塞尔领先重返驾驶舱的罗伯特·库比卡。

除了阿尔本之外，另有多名车手在本阶段遇到惊魂时刻。莱克勒克在进入以7号弯为起点的连续S弯前，发生了打转；博塔斯则在棒球场前的12号弯打转；塞恩斯和马格努森则先后在一号弯前错过刹车点，只能从草地上缓缓驶回。