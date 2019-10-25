墨西哥大奖赛FP1：汉密尔顿领先莱克勒克0.1秒列第一

本周末的第一个阶段在较低的温度下开始，赛道温度只有24摄氏度，并且在计时开始时有些潮湿，不少车手使用半雨胎出场做系统检测圈。

第一轮单圈练习里，莱克勒克以中性胎做出1分18.849秒的时间，领先所有其他车手。进入最后半小时，当第二轮单圈模拟开始时，Racing Point车手兰斯·斯特罗尔在12号弯撞上护墙，导致红旗出现。

练习暂停之前，红牛车手亚历山大·阿尔本刚刚用软胎做出1分17.949秒，并上升到第一。赛道安全员紧急重新固定了护墙，使得阶段重新进行。

此时，先前对赛车平衡感到挣扎的汉密尔顿，用软胎跑出1分17.327秒，攀至第一。莱克勒克随后做出的个人第二个单圈练习时间，比英国人慢了0.119秒，只能屈居第二，但他使用的是中性胎。

与此同时，维斯塔潘使用软胎同样取得进步，但还是相聚摩纳哥人0.015秒，位列第三。而阿尔本先前的时间最终排名第四，领先瓦尔特利·博塔斯。芬兰人虽然也在第二圈有所改进，但是距离队友设下的标杆多达0.6秒。

不过本阶段里，塞巴斯蒂安·维特尔更加显得挣扎，他先后两次在一号弯大力锁死轮胎后，只能从草地上慢慢回到赛道。

事实上多位车手在赛道的不同路段跑出赛道：博塔斯在高速的11-12号弯；维斯塔潘在12号弯等；基米·莱科宁在一号弯。

卡洛斯·塞恩斯在剩余车手中最快，而且与维特尔只相差0.183秒。虽然落在迈凯伦的西班牙车手之后，但是皮埃尔·加斯利和丹尼尔·科维亚特分列第七、八名，让红牛二队成为唯一两辆赛车进入前十的中游车队。

阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹位列第十，刚好把雷诺车手尼科·霍肯伯格和哈斯的凯文·马格努森挡在门外，后两者都只落后了0.5秒左右。意大利人延续了近期良好的手感，在墨西哥的第一节练习里，暂时领先刚刚度过40岁生日的队友。

当塞恩斯领跑中游集团时，他的迈凯伦队友兰多·诺里斯相差0.9秒之多，但本阶段是英国新秀第一次在罗德里格斯兄弟赛道驾驶F1赛车。不过他稍稍领先雷诺车队的丹尼尔·里卡多。

斯特罗尔在撞墙之后，还是能够驾车返回维修区，Racing Point车队技师立即为他更换了包括尾翼在内的部件。加拿大人与本周末主场比赛的塞尔吉奥·佩雷兹名列第十六、十七位。

罗曼·格罗斯让成为威廉姆斯车手之外，排名最低的车手。替换了罗伯特·库比卡在本阶段里出场的尼古拉斯·拉蒂菲，在时间榜上垫底，落后乔治·拉塞尔整整一秒。