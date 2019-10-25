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Formula 1 / 墨西哥大奖赛 / 自由练习报告

墨西哥大奖赛FP1：汉密尔顿领先莱克勒克0.1秒列第一

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墨西哥大奖赛FP1：汉密尔顿领先莱克勒克0.1秒列第一
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2019年10月25日 下午4:59

刘易斯·汉密尔顿在墨西哥大奖赛第一节自由练习里力压查尔斯·莱克勒克和马克斯·维斯塔潘，暂时名列时间榜第一。

本周末的第一个阶段在较低的温度下开始，赛道温度只有24摄氏度，并且在计时开始时有些潮湿，不少车手使用半雨胎出场做系统检测圈。

第一轮单圈练习里，莱克勒克以中性胎做出1分18.849秒的时间，领先所有其他车手。进入最后半小时，当第二轮单圈模拟开始时，Racing Point车手兰斯·斯特罗尔在12号弯撞上护墙，导致红旗出现。

练习暂停之前，红牛车手亚历山大·阿尔本刚刚用软胎做出1分17.949秒，并上升到第一。赛道安全员紧急重新固定了护墙，使得阶段重新进行。

此时，先前对赛车平衡感到挣扎的汉密尔顿，用软胎跑出1分17.327秒，攀至第一。莱克勒克随后做出的个人第二个单圈练习时间，比英国人慢了0.119秒，只能屈居第二，但他使用的是中性胎。

与此同时，维斯塔潘使用软胎同样取得进步，但还是相聚摩纳哥人0.015秒，位列第三。而阿尔本先前的时间最终排名第四，领先瓦尔特利·博塔斯。芬兰人虽然也在第二圈有所改进，但是距离队友设下的标杆多达0.6秒。

不过本阶段里，塞巴斯蒂安·维特尔更加显得挣扎，他先后两次在一号弯大力锁死轮胎后，只能从草地上慢慢回到赛道。

事实上多位车手在赛道的不同路段跑出赛道：博塔斯在高速的11-12号弯；维斯塔潘在12号弯等；基米·莱科宁在一号弯。

卡洛斯·塞恩斯在剩余车手中最快，而且与维特尔只相差0.183秒。虽然落在迈凯伦的西班牙车手之后，但是皮埃尔·加斯利和丹尼尔·科维亚特分列第七、八名，让红牛二队成为唯一两辆赛车进入前十的中游车队。

阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹位列第十，刚好把雷诺车手尼科·霍肯伯格和哈斯的凯文·马格努森挡在门外，后两者都只落后了0.5秒左右。意大利人延续了近期良好的手感，在墨西哥的第一节练习里，暂时领先刚刚度过40岁生日的队友。

当塞恩斯领跑中游集团时，他的迈凯伦队友兰多·诺里斯相差0.9秒之多，但本阶段是英国新秀第一次在罗德里格斯兄弟赛道驾驶F1赛车。不过他稍稍领先雷诺车队的丹尼尔·里卡多。

斯特罗尔在撞墙之后，还是能够驾车返回维修区，Racing Point车队技师立即为他更换了包括尾翼在内的部件。加拿大人与本周末主场比赛的塞尔吉奥·佩雷兹名列第十六、十七位。

罗曼·格罗斯让成为威廉姆斯车手之外，排名最低的车手。替换了罗伯特·库比卡在本阶段里出场的尼古拉斯·拉蒂菲，在时间榜上垫底，落后乔治·拉塞尔整整一秒。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 25 01'17.327  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 23 01'17.446 00.119
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 17 01'17.461 00.134
4 Thailand Alex Albon Red Bull 21 01'17.949 00.622
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes 25 01'18.005 00.678
6 Germany Sebastian Vettel Ferrari 20 01'18.218 00.891
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 21 01'18.401 01.074
8 France Pierre Gasly Toro Rosso 23 01'18.593 01.266
9 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 27 01'18.835 01.508
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 22 01'18.959 01.632
11 Germany Nico Hulkenberg Renault 22 01'19.011 01.684
12 Denmark Kevin Magnussen Haas 22 01'19.013 01.686
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 22 01'19.205 01.878
14 United Kingdom Lando Norris McLaren 23 01'19.299 01.972
15 Australia Daniel Ricciardo Renault 23 01'19.499 02.172
16 Canada Lance Stroll Racing Point 21 01'19.679 02.352
17 Mexico Sergio Perez Racing Point 23 01'19.717 02.390
18 France Romain Grosjean Haas 22 01'19.850 02.523
19 United Kingdom George Russell Williams 26 01'20.548 03.221
20 Canada Nicholas Latifi Williams 30 01'21.566 04.239
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Series Formula 1
Event 墨西哥大奖赛
Author Frankie Mao

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