墨西哥大奖赛：维斯塔潘拿下统治性胜利，继续扩大领先优势

发车阶段，汉密尔顿起步出色，迅速在内侧与队友博塔斯并排，而第三位发车的维斯塔潘则选择了外侧路线。荷兰人利用博塔斯的尾流，成功从左侧刹车。此时，当芬兰人让队友率先从内线进弯时，他则与身后迈凯伦的丹尼尔·里卡多发生了碰擦后打转。此时，主场比赛的塞尔吉奥·佩雷兹上升到了第三。

而余下的车手中，埃斯特班·奥康、米克·舒马赫、角田裕毅之间发生了一次事故。法国人被夹在中间，分别被哈斯赛车和AlphaTauri赛车撞个正着。但是当对手同时退赛时，Alpine车手幸运地得以继续。

安全车带领了4圈后，比赛重新开始，而维斯塔潘从此牢牢掌控了比赛。他不断扩大对汉密尔顿的差距，而佩雷兹仅仅跟在梅赛德斯赛车身后2-3秒。但是前三名车手始终不进站，直到第29圈，就在墨西哥人追到2秒不到时，梅赛德斯率先召唤汉密尔顿进站，防止他被佩雷兹实施先进站的undercut策略。

不出意外地，红牛做出应对，使得维斯塔潘轻松地守住位置。而稍晚进站的佩雷兹，能够在比赛尾声时期，向汉密尔顿发起冲击。不过最后，慢车的挡道、自身跟车时容易过热的问题，阻止了墨西哥人在主场观众面前取得更好的成绩。

最终，维斯塔潘以牢固的优势成为第一位在墨西哥三次获胜的车手，汉密尔顿至少保住了第二名，佩雷兹则第一次在主场同胞面前登上领奖台。

在领先者后面，皮埃尔·加斯利为AlphaTauri获得了第四名，稳稳地领先两辆法拉利。查尔斯·莱克勒克与卡洛斯·塞恩斯轮番追击加斯利，但是无功而返后，摩纳哥人以第五名完赛，领先自己的队友。

但是，当这一做法没有奏效时，在第一个弯道混战中取得优势的勒克莱尔--两辆法拉利都一度偏离了轨道--作为领先圈中的最后一名车手，被调回完成。

塞巴斯蒂安·维特尔为阿斯顿·马丁带回第七名，基米·莱科宁则以第八名完赛，费尔南多·阿隆索名列第九，积分区的最后一个位置则由迈凯伦的兰多·诺里斯拿下。

博塔斯的比赛在一号弯的事故后就提前终结。虽然第一圈结束时立即进站换上硬胎，但始终无法超过同样进站换胎且换了鼻翼的里卡多。进入下半程，他的第二次进站又因为前轮无法换下而严重耽误。最后，无法进入积分区的芬兰人做出了本场最后的贡献，换上软胎后做出了全场最快单圈，阻止维斯塔潘拿到额外的一个积分。

本场过后，维斯塔潘在车手年度积分榜上对于汉密尔顿，已经拥有了19分的优势。而收获第一、三名的结果，帮助红牛在制造商年度积分榜上与梅赛德斯只剩下一分的差距。