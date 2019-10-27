墨西哥大奖赛：汉密尔顿克服开局困境，逆转法拉利获胜

起步阶段，汉密尔顿受到维特尔的压制，左侧车轮轧上了赛道左侧的草地，从而失去了势头，而且在受到了马克斯·维斯塔潘的进攻。俩人在二号弯一同跑上草地后，英国人连续被亚历山大·阿尔本和卡洛斯·塞恩斯超越，在第一圈结束时落到第五名。虽然他以最快的速度超过了迈凯伦赛车，但是直到阿尔本在第14圈进站，才回到前三名。

让人稍感意外的是，法拉利为从杆位发车后领跑比赛的查尔斯·莱克勒克选择了二停的策略，而汉密尔顿则在第23圈进站换上硬胎，准备一跑到底。维特尔接过了领先位置，但是法拉利决定延长他的第一阶段。与此同时，梅赛德斯也以博塔斯紧跟德国人。

梅赛德斯在第36圈把博塔斯召回。法拉利不得不立即做出反应，让维特尔在下一圈进站，并帮助他继续守在芬兰人身前，但是德国人落后汉密尔顿6秒之多，而且还间隔了阿尔本。

莱克勒克在第43圈进行第二次进站，但是法拉利的团队在为他更换轮胎过程中出了差池，让他耽误了4秒左右。而落到第四名大大增加了摩纳哥人争夺胜利的难度。

上升到第一名后的汉密尔顿虽然对自己的轮胎心存疑虑，但是良好地控制着自己的节奏，并且没有任何失误。最后20圈里，维特尔试图追近梅赛德斯对手，但始终无法进入DRS攻击范围。

最终，汉密尔顿以1.7秒的优势率先冲过终点线，继2016年后第二次在墨西哥城获得胜利，也为梅赛德斯拿下了作为制造商车队在F1的第一百场胜利。

因为前一天在排位赛最后时刻撞车，博塔斯仅仅获得了第六的起步位置。如果他在本场比赛里比汉密尔顿少拿14分，就将失去世界冠军争夺的最后一丝希望。发车阶段，芬兰人受到队友与维斯塔潘战斗造成混乱的影响，下降到了第七名。不过，在很快超过两辆迈凯伦赛车后，他重新加入了争夺胜利的行列。

更换轮胎后，博塔斯紧追维特尔并一度进入了DRS攻击范围。但是法拉利赛车的直线优势相当明年，而且维特尔利用超慢车的机会，也能够使用DRS，挫败了对手的企图。此时，莱克勒克凭借更新的轮胎，逐步追到博塔斯身后。最后时刻，银、红四辆赛车交错前进。但是摩纳哥人同样没有得到真正的超车机会，只能接受第四名的结果。

开局阶段，阿尔本的赛车速度十分理想，曾有机会向处于第二位的维特尔发起冲击。然而早早换上硬胎，让泰国新秀在第二阶段里实则没有赶上前四名的速度。不过，这足以让他以第五名完赛，领先自己的红牛队友。

二号弯的事故之后，维斯塔潘与博塔斯展开较量。虽然他一度超过了梅赛德斯对手，但是也在超车过程中，右后轮不慎被后者的鼻翼剐蹭到，导致了爆胎并落到了最后一位。然而，荷兰人一路猛追后，还是进入了前六名，尽管相差队友40多秒。

塞尔吉奥·佩雷兹成为余下车队中成绩最出挑的车手。从第11位发车的墨西哥人，在前十圈过后已经杀进了积分区。Racing Point的一停策略，比迈凯伦的二停车队更加奏效。墨西哥人不仅在主场抢到了两辆迈凯伦赛车身前，而且在后半段顶住了雷诺车手丹尼尔·里卡多的冲击，最终获得了第七名。

澳大利亚人是全场唯一用硬胎发车的车手，并且用这套本周末最硬的轮胎跑了50圈后才进站，顺利帮助他守在第八名。倒数第十圈，超车心切的雷诺车手，在一号弯前错过了刹车点，给了佩雷兹喘息的机会。

在他们身后的是两名红牛车手丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利。但是俄罗斯人在最后一圈与另一名雷诺车手尼科·霍肯伯格发生了碰撞，直接把后者顶上了护墙。赛后，赛会干事对他开出10秒的罚单，意味着科维亚特跌落到第十一位，而加斯利和霍肯伯格分享了积分区最后两个位置。

同样较晚进站的兰斯·斯特罗尔，并没有获得太多的好处，只是相比发车位置前进了四个名次完赛。而塞恩斯的二停策略也没实现理想的效果，更是在第二次进站再次换上中性胎后，速度明显不济，最后滑落到第十三名。

阿尔法·罗密欧仅仅由安东尼奥·吉奥维纳兹拿到第十四名。意大利人的队友基米·莱科宁，在起步阶段遭到了哈斯车手凯文·马格努森和威廉姆斯的乔治·拉塞尔左右夹击。此后的绝大部分时间里，芬兰人都跑在积分区之外。在比赛还剩下12圈时，阿尔法直接把他召回了车房并退赛。这意味着夏休期以来，莱科宁还没有任何几分入账。

整个周末赛车挣扎的哈斯，依然只能与威廉姆斯为伍。马格努森曾与从后追赶的维斯塔潘发生了摩擦，但是赛会干事认定无需处罚任何一方。丹麦人在所有完赛的车手中排名倒数第四，他的队友罗曼·格罗斯让落在拉塞尔之后，而罗伯特·库比卡依然垫底。

在莱科宁返回维修区之前，兰多·诺里斯是唯一退赛的车手。英国新秀的比赛原本进展顺利，直到进站时他的左前轮胎没有安装完成，但是信号灯却变成了绿色。换胎工举手示意，但已经为时已晚。不过英国人亡羊补牢，在获悉问题后立即在维修区出口的白线前停下赛车，并且转向通道的内侧。迈凯伦技师们以最快的速度把4号赛车推回停车点，重新为他固定了轮胎后，让他继续比赛。但是最后，英国人的比赛还是提前结束。

此役过后，汉密尔顿在积分榜上领先博塔斯74分。虽然错过了第一个世界冠军点，但是他只需要在下周末的美国大奖赛里比队友多拿四分，就能第六次加冕锦标赛冠军。