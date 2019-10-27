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Formula 1 / 墨西哥大奖赛 / 比赛报告

墨西哥大奖赛：汉密尔顿克服开局困境，逆转法拉利获胜

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墨西哥大奖赛：汉密尔顿克服开局困境，逆转法拉利获胜
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2019年10月27日 下午9:58

刘易斯·汉密尔顿在发车不佳的情况下，依靠比赛策略击败塞巴斯蒂安·维特尔，赢得墨西哥大奖赛胜利，但是瓦尔特利·博塔斯以第三名完赛后继续留住世界冠军悬念。

起步阶段，汉密尔顿受到维特尔的压制，左侧车轮轧上了赛道左侧的草地，从而失去了势头，而且在受到了马克斯·维斯塔潘的进攻。俩人在二号弯一同跑上草地后，英国人连续被亚历山大·阿尔本和卡洛斯·塞恩斯超越，在第一圈结束时落到第五名。虽然他以最快的速度超过了迈凯伦赛车，但是直到阿尔本在第14圈进站，才回到前三名。

让人稍感意外的是，法拉利为从杆位发车后领跑比赛的查尔斯·莱克勒克选择了二停的策略，而汉密尔顿则在第23圈进站换上硬胎，准备一跑到底。维特尔接过了领先位置，但是法拉利决定延长他的第一阶段。与此同时，梅赛德斯也以博塔斯紧跟德国人。

梅赛德斯在第36圈把博塔斯召回。法拉利不得不立即做出反应，让维特尔在下一圈进站，并帮助他继续守在芬兰人身前，但是德国人落后汉密尔顿6秒之多，而且还间隔了阿尔本。

莱克勒克在第43圈进行第二次进站，但是法拉利的团队在为他更换轮胎过程中出了差池，让他耽误了4秒左右。而落到第四名大大增加了摩纳哥人争夺胜利的难度。

上升到第一名后的汉密尔顿虽然对自己的轮胎心存疑虑，但是良好地控制着自己的节奏，并且没有任何失误。最后20圈里，维特尔试图追近梅赛德斯对手，但始终无法进入DRS攻击范围。

最终，汉密尔顿以1.7秒的优势率先冲过终点线，继2016年后第二次在墨西哥城获得胜利，也为梅赛德斯拿下了作为制造商车队在F1的第一百场胜利。

因为前一天在排位赛最后时刻撞车，博塔斯仅仅获得了第六的起步位置。如果他在本场比赛里比汉密尔顿少拿14分，就将失去世界冠军争夺的最后一丝希望。发车阶段，芬兰人受到队友与维斯塔潘战斗造成混乱的影响，下降到了第七名。不过，在很快超过两辆迈凯伦赛车后，他重新加入了争夺胜利的行列。

更换轮胎后，博塔斯紧追维特尔并一度进入了DRS攻击范围。但是法拉利赛车的直线优势相当明年，而且维特尔利用超慢车的机会，也能够使用DRS，挫败了对手的企图。此时，莱克勒克凭借更新的轮胎，逐步追到博塔斯身后。最后时刻，银、红四辆赛车交错前进。但是摩纳哥人同样没有得到真正的超车机会，只能接受第四名的结果。

开局阶段，阿尔本的赛车速度十分理想，曾有机会向处于第二位的维特尔发起冲击。然而早早换上硬胎，让泰国新秀在第二阶段里实则没有赶上前四名的速度。不过，这足以让他以第五名完赛，领先自己的红牛队友。

二号弯的事故之后，维斯塔潘与博塔斯展开较量。虽然他一度超过了梅赛德斯对手，但是也在超车过程中，右后轮不慎被后者的鼻翼剐蹭到，导致了爆胎并落到了最后一位。然而，荷兰人一路猛追后，还是进入了前六名，尽管相差队友40多秒。

塞尔吉奥·佩雷兹成为余下车队中成绩最出挑的车手。从第11位发车的墨西哥人，在前十圈过后已经杀进了积分区。Racing Point的一停策略，比迈凯伦的二停车队更加奏效。墨西哥人不仅在主场抢到了两辆迈凯伦赛车身前，而且在后半段顶住了雷诺车手丹尼尔·里卡多的冲击，最终获得了第七名。

澳大利亚人是全场唯一用硬胎发车的车手，并且用这套本周末最硬的轮胎跑了50圈后才进站，顺利帮助他守在第八名。倒数第十圈，超车心切的雷诺车手，在一号弯前错过了刹车点，给了佩雷兹喘息的机会。

在他们身后的是两名红牛车手丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利。但是俄罗斯人在最后一圈与另一名雷诺车手尼科·霍肯伯格发生了碰撞，直接把后者顶上了护墙。赛后，赛会干事对他开出10秒的罚单，意味着科维亚特跌落到第十一位，而加斯利和霍肯伯格分享了积分区最后两个位置。

同样较晚进站的兰斯·斯特罗尔，并没有获得太多的好处，只是相比发车位置前进了四个名次完赛。而塞恩斯的二停策略也没实现理想的效果，更是在第二次进站再次换上中性胎后，速度明显不济，最后滑落到第十三名。

阿尔法·罗密欧仅仅由安东尼奥·吉奥维纳兹拿到第十四名。意大利人的队友基米·莱科宁，在起步阶段遭到了哈斯车手凯文·马格努森和威廉姆斯的乔治·拉塞尔左右夹击。此后的绝大部分时间里，芬兰人都跑在积分区之外。在比赛还剩下12圈时，阿尔法直接把他召回了车房并退赛。这意味着夏休期以来，莱科宁还没有任何几分入账。

整个周末赛车挣扎的哈斯，依然只能与威廉姆斯为伍。马格努森曾与从后追赶的维斯塔潘发生了摩擦，但是赛会干事认定无需处罚任何一方。丹麦人在所有完赛的车手中排名倒数第四，他的队友罗曼·格罗斯让落在拉塞尔之后，而罗伯特·库比卡依然垫底。

在莱科宁返回维修区之前，兰多·诺里斯是唯一退赛的车手。英国新秀的比赛原本进展顺利，直到进站时他的左前轮胎没有安装完成，但是信号灯却变成了绿色。换胎工举手示意，但已经为时已晚。不过英国人亡羊补牢，在获悉问题后立即在维修区出口的白线前停下赛车，并且转向通道的内侧。迈凯伦技师们以最快的速度把4号赛车推回停车点，重新为他固定了轮胎后，让他继续比赛。但是最后，英国人的比赛还是提前结束。

此役过后，汉密尔顿在积分榜上领先博塔斯74分。虽然错过了第一个世界冠军点，但是他只需要在下周末的美国大奖赛里比队友多拿四分，就能第六次加冕锦标赛冠军。

Cla Driver Chassis Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes  
2 Germany Sebastian Vettel Ferrari 01.766
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 03.553
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 06.368
5 Thailand Alex Albon Red Bull 21.399
6 Netherlands Max Verstappen Red Bull 01'08.807
7 Mexico Sergio Perez Racing Point 01'13.819
8 Australia Daniel Ricciardo Renault 01'14.924
9 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso  
10 France Pierre Gasly Toro Rosso  
11 Germany Nico Hulkenberg Renault  
12 Canada Lance Stroll Racing Point  
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren  
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo  
15 Denmark Kevin Magnussen Haas  
16 United Kingdom George Russell Williams  
17 France Romain Grosjean Haas  
18 Poland Robert Kubica Williams  
  Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo  
  United Kingdom Lando Norris McLaren  
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Series Formula 1
Event 墨西哥大奖赛
Author Frankie Mao

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