墨西哥大奖赛排位赛：博塔斯力挫维斯塔潘夺下杆位，梅赛德斯包揽头排

过去三次在墨西哥比赛时，红牛占据了明显的单圈速度优势，而今年时隔两年回归也不例外。

然而，Q3第一圈过后，博塔斯以1分15.875秒拿下准杆位，汉密尔顿落后0.145秒紧随其后。同一圈，维斯塔潘在6号弯损失时间，比争冠对手慢了0.2秒排在在第三。

最后一圈的关键时刻，三名车手都没有提高个人时间。其中，另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹冲出赛道，使得正好经过的维斯塔潘不得不减速，没有机会提高时间。这意味着博塔斯锁定了个人本赛季第三个杆位，而且也是自2016年以来，梅赛德斯第一次在高原上的罗德里格斯兄弟赛道获得杆位的发车位置。

主场作战的佩雷兹最终名列第四，红牛只能接受从第二排开始比赛的结果。中游集团里，AlphaTauri的皮埃尔·加斯利脱颖而出，领先正在为制造商年度第三名而战的法拉利和迈凯伦车手，获得了第五的发车位置。

一度在Q1险些遭遇赛车问题的卡洛斯·塞恩斯，为法拉利力压直接竞争对手丹尼尔·里卡多，尽管优势只有微弱的0.002秒。而查尔斯·莱克勒克位于第八。

AlphaTauri角田裕毅和迈凯伦的兰多·诺里斯分列第九十名。俩人都因为更换动力单元，将退到发车区后排起步。

两位阿尔法·罗密欧车手在Q2第一轮过后，基米·莱科宁和安东尼奥·吉奥维纳兹分别名列第11、12位。不过第二轮飞驰圈，大多数车手都用中性胎。阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔在原先的第15位基础上，前进到了第11。尽管排名上，维特尔未能进入Q3，但因为诺里斯和角田有引擎罚单，德国人将在正在从第九位发车。

莱科宁以第12名完成本场排位赛，有望从前十位发车。不过他因为在Q1红旗下驶入维修区通道，但又切过白色分割区域回到赛道上，遭到调查。

乔治·拉塞尔代表威廉姆斯闯入了Q2，并且在最后一圈用软胎至少超过了吉奥维纳兹。而Alpine埃斯特班·奥康在本阶段位于最后一名。

Q1才开始7分多钟，阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔在出最后一弯时，赛车直接撞上护栏。加拿大人平安地离开赛车，但提前结束自己的排位赛，并且引发了红旗。虽然原本他就因为更换动力单元，而退到发车区后方开始比赛，1分20.873秒，意味着他在所有退后发车的车手中，位列最后一位。

因为维修护墙，Q1暂停了近半小时，才重新开始。法拉利的卡洛斯·塞恩斯报告没有动力，缓缓驶回。法拉利设法为西班牙人修复了赛车，令他及时刷新了个人时间，避免了意外遭到淘汰。

最终威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲、哈斯的米克·舒马赫和尼基塔·马兹平占据了淘汰三席。而与及格线最接近的出局者，成了Alpine的费尔南多·阿隆索。他被自己的队友挤出局，俩人相差了0.3秒之多。