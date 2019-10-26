墨西哥大奖赛排位赛：维斯塔潘强势摘杆位，博塔斯撞墙

马克斯·维斯塔潘在墨西哥大奖赛里力克两名法拉利车手，拿下个人F1生涯第二个杆位，而仍有理论争冠希望的瓦尔特利·博塔斯在最后时刻撞墙，只能从第六位发车。
去年在墨西哥取得一场统治性胜利的维斯塔潘，在Q3的第一个计时圈里就做出1分14.910秒，而有望争夺杆位的塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克都无法突破1分15秒大关。
之后的第二次尝试中，维斯塔潘进一步提高到了1分14.758秒。此时，摩纳哥人跑得过猛，反而没有进步。维特尔试图弥补前一圈的“失误”，但是因为博塔斯在最后一弯的事故引发黄旗，不得不放慢了速度。最终，荷兰人以较大优势夺下杆位。
梅赛德斯虽然在Q2里最快，但是在来到杆位争夺时，刘易斯·汉密尔顿和博塔斯都无法挑战红牛和法拉利。而且受到队友撞车的影响，英国人在最后一次冲刺时也稍稍放慢了速度，最终落后维斯塔潘的杆位圈时间将近半秒钟。
然而慢镜头回放显示，博塔斯撞车引发黄旗在先，维斯塔潘通过最后一弯时似乎没有明显减速。事发时，芬兰人在最后一个弯角失去了节奏，赛车左侧擦墙而过，最终正面撞上TecPro防护墙，但是他向车队表示自己无恙。由于这次撞车，他落在了亚历山大·阿尔本身后，仅仅名列第六位。本周末，汉密尔顿只需要比队友多拿14分，就能终结世界冠军争夺的最后悬念。
Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 after the crash
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
迈凯伦与红牛二队的中游集团前茅之争，延续到了排位赛里。最终，两名迈凯伦车手击败对手后，包揽了第四排的发车位置。当卡洛斯·塞恩斯领先队友兰多·诺里斯时，红牛二队方面则是丹尼尔·科维亚特比皮埃尔·加斯利稍稍靠前。
得到主场观众助威的Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹，以千分之八秒极其微弱的劣势，倒在了Q3的大门前。
两辆在第三节练习里遭遇液压泄漏问题的雷诺赛车，得以重返赛道，而且成功从Q2里突围而出。但是迈凯伦、红牛二队在中游集团里暂时领先，加上里程数的缺乏，尼科·霍肯伯格和丹尼尔·里卡多只能止步于Q2，但是领先两位阿尔法·罗密欧车手。
虽然落在第十四名，但是刚刚度过四十岁生日的基米·莱库宁，避免了连续五场被队友安东尼奥·吉奥维纳兹在排位赛里击败。
当佩雷兹在主场的排位赛里，惊现地从Q1突围，他的Racing Point车队队友兰斯·仅仅在第二圈里提高了0.135秒，幅度明显不及其竞争对手，从而遭到了淘汰。
整个周末赛车无比挣扎的哈斯，没能在排位赛里创造奇迹，还是只能排在垫底的威廉姆斯之前。而美国车队的两位车手，只有0.163秒的差别，凯文·马格努森稍稍领先罗曼·格罗斯让。后者在Q1开始后不久就跑出了赛道，因此只完成了一个略有代表性的单圈时间。
两位威廉姆斯车手之间，乔治·拉塞尔至少跑在了1分18秒，而罗伯特·库比卡停留在1分20秒。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Time
|Gap
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|01'14.758
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|01'15.024
|00.266
|3
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|01'15.170
|00.412
|4
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|01'15.262
|00.504
|5
|Alex Albon
|Red Bull
|01'15.336
|00.578
|6
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|01'15.338
|00.580
|7
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|01'16.014
|01.256
|8
|Lando Norris
|McLaren
|01'16.322
|01.564
|9
|Daniil Kvyat
|Toro Rosso
|01'16.469
|01.711
|10
|Pierre Gasly
|Toro Rosso
|01'16.586
|01.828
|11
|Sergio Perez
|Racing Point
|01'16.687
|01.929
|12
|Nico Hulkenberg
|Renault
|01'16.885
|02.127
|13
|Daniel Ricciardo
|Renault
|01'16.933
|02.175
|14
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|01'16.967
|02.209
|15
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|01'17.794
|03.036
|16
|Lance Stroll
|Racing Point
|01'18.065
|03.307
|17
|Kevin Magnussen
|Haas
|01'18.436
|03.678
|18
|Romain Grosjean
|Haas
|01'18.599
|03.841
|19
|George Russell
|Williams
|01'18.823
|04.065
|20
|Robert Kubica
|Williams
|01'20.179
|05.421
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|墨西哥大奖赛
|Author
|Frankie Mao