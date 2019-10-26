墨西哥大奖赛排位赛：维斯塔潘强势摘杆位，博塔斯撞墙

去年在墨西哥取得一场统治性胜利的维斯塔潘，在Q3的第一个计时圈里就做出1分14.910秒，而有望争夺杆位的塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克都无法突破1分15秒大关。

之后的第二次尝试中，维斯塔潘进一步提高到了1分14.758秒。此时，摩纳哥人跑得过猛，反而没有进步。维特尔试图弥补前一圈的“失误”，但是因为博塔斯在最后一弯的事故引发黄旗，不得不放慢了速度。最终，荷兰人以较大优势夺下杆位。

梅赛德斯虽然在Q2里最快，但是在来到杆位争夺时，刘易斯·汉密尔顿和博塔斯都无法挑战红牛和法拉利。而且受到队友撞车的影响，英国人在最后一次冲刺时也稍稍放慢了速度，最终落后维斯塔潘的杆位圈时间将近半秒钟。

然而慢镜头回放显示，博塔斯撞车引发黄旗在先，维斯塔潘通过最后一弯时似乎没有明显减速。事发时，芬兰人在最后一个弯角失去了节奏，赛车左侧擦墙而过，最终正面撞上TecPro防护墙，但是他向车队表示自己无恙。由于这次撞车，他落在了亚历山大·阿尔本身后，仅仅名列第六位。本周末，汉密尔顿只需要比队友多拿14分，就能终结世界冠军争夺的最后悬念。

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 after the crash Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

迈凯伦与红牛二队的中游集团前茅之争，延续到了排位赛里。最终，两名迈凯伦车手击败对手后，包揽了第四排的发车位置。当卡洛斯·塞恩斯领先队友兰多·诺里斯时，红牛二队方面则是丹尼尔·科维亚特比皮埃尔·加斯利稍稍靠前。

得到主场观众助威的Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹，以千分之八秒极其微弱的劣势，倒在了Q3的大门前。

两辆在第三节练习里遭遇液压泄漏问题的雷诺赛车，得以重返赛道，而且成功从Q2里突围而出。但是迈凯伦、红牛二队在中游集团里暂时领先，加上里程数的缺乏，尼科·霍肯伯格和丹尼尔·里卡多只能止步于Q2，但是领先两位阿尔法·罗密欧车手。

虽然落在第十四名，但是刚刚度过四十岁生日的基米·莱库宁，避免了连续五场被队友安东尼奥·吉奥维纳兹在排位赛里击败。

当佩雷兹在主场的排位赛里，惊现地从Q1突围，他的Racing Point车队队友兰斯·仅仅在第二圈里提高了0.135秒，幅度明显不及其竞争对手，从而遭到了淘汰。

整个周末赛车无比挣扎的哈斯，没能在排位赛里创造奇迹，还是只能排在垫底的威廉姆斯之前。而美国车队的两位车手，只有0.163秒的差别，凯文·马格努森稍稍领先罗曼·格罗斯让。后者在Q1开始后不久就跑出了赛道，因此只完成了一个略有代表性的单圈时间。

两位威廉姆斯车手之间，乔治·拉塞尔至少跑在了1分18秒，而罗伯特·库比卡停留在1分20秒。