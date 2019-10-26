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Formula 1 / 墨西哥大奖赛 / 排位赛报告

墨西哥大奖赛排位赛：维斯塔潘强势摘杆位，博塔斯撞墙

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墨西哥大奖赛排位赛：维斯塔潘强势摘杆位，博塔斯撞墙
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2019年10月26日 下午7:26

马克斯·维斯塔潘在墨西哥大奖赛里力克两名法拉利车手，拿下个人F1生涯第二个杆位，而仍有理论争冠希望的瓦尔特利·博塔斯在最后时刻撞墙，只能从第六位发车。

去年在墨西哥取得一场统治性胜利的维斯塔潘，在Q3的第一个计时圈里就做出1分14.910秒，而有望争夺杆位的塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克都无法突破1分15秒大关。

之后的第二次尝试中，维斯塔潘进一步提高到了1分14.758秒。此时，摩纳哥人跑得过猛，反而没有进步。维特尔试图弥补前一圈的“失误”，但是因为博塔斯在最后一弯的事故引发黄旗，不得不放慢了速度。最终，荷兰人以较大优势夺下杆位。

梅赛德斯虽然在Q2里最快，但是在来到杆位争夺时，刘易斯·汉密尔顿和博塔斯都无法挑战红牛和法拉利。而且受到队友撞车的影响，英国人在最后一次冲刺时也稍稍放慢了速度，最终落后维斯塔潘的杆位圈时间将近半秒钟。

然而慢镜头回放显示，博塔斯撞车引发黄旗在先，维斯塔潘通过最后一弯时似乎没有明显减速。事发时，芬兰人在最后一个弯角失去了节奏，赛车左侧擦墙而过，最终正面撞上TecPro防护墙，但是他向车队表示自己无恙。由于这次撞车，他落在了亚历山大·阿尔本身后，仅仅名列第六位。本周末，汉密尔顿只需要比队友多拿14分，就能终结世界冠军争夺的最后悬念。

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 after the crash

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 after the crash

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

迈凯伦与红牛二队的中游集团前茅之争，延续到了排位赛里。最终，两名迈凯伦车手击败对手后，包揽了第四排的发车位置。当卡洛斯·塞恩斯领先队友兰多·诺里斯时，红牛二队方面则是丹尼尔·科维亚特比皮埃尔·加斯利稍稍靠前。

得到主场观众助威的Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹，以千分之八秒极其微弱的劣势，倒在了Q3的大门前。

两辆在第三节练习里遭遇液压泄漏问题的雷诺赛车，得以重返赛道，而且成功从Q2里突围而出。但是迈凯伦、红牛二队在中游集团里暂时领先，加上里程数的缺乏，尼科·霍肯伯格和丹尼尔·里卡多只能止步于Q2，但是领先两位阿尔法·罗密欧车手。

虽然落在第十四名，但是刚刚度过四十岁生日的基米·莱库宁，避免了连续五场被队友安东尼奥·吉奥维纳兹在排位赛里击败。

当佩雷兹在主场的排位赛里，惊现地从Q1突围，他的Racing Point车队队友兰斯·仅仅在第二圈里提高了0.135秒，幅度明显不及其竞争对手，从而遭到了淘汰。

整个周末赛车无比挣扎的哈斯，没能在排位赛里创造奇迹，还是只能排在垫底的威廉姆斯之前。而美国车队的两位车手，只有0.163秒的差别，凯文·马格努森稍稍领先罗曼·格罗斯让。后者在Q1开始后不久就跑出了赛道，因此只完成了一个略有代表性的单圈时间。

两位威廉姆斯车手之间，乔治·拉塞尔至少跑在了1分18秒，而罗伯特·库比卡停留在1分20秒。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 01'14.758  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 01'15.024 00.266
3 Germany Sebastian Vettel Ferrari 01'15.170 00.412
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 01'15.262 00.504
5 Thailand Alex Albon Red Bull 01'15.336 00.578
6 Finland Valtteri Bottas Mercedes 01'15.338 00.580
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 01'16.014 01.256
8 United Kingdom Lando Norris McLaren 01'16.322 01.564
9 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 01'16.469 01.711
10 France Pierre Gasly Toro Rosso 01'16.586 01.828
11 Mexico Sergio Perez Racing Point 01'16.687 01.929
12 Germany Nico Hulkenberg Renault 01'16.885 02.127
13 Australia Daniel Ricciardo Renault 01'16.933 02.175
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 01'16.967 02.209
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 01'17.794 03.036
16 Canada Lance Stroll Racing Point 01'18.065 03.307
17 Denmark Kevin Magnussen Haas 01'18.436 03.678
18 France Romain Grosjean Haas 01'18.599 03.841
19 United Kingdom George Russell Williams 01'18.823 04.065
20 Poland Robert Kubica Williams 01'20.179 05.421
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Series Formula 1
Event 墨西哥大奖赛
Author Frankie Mao

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