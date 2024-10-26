墨西哥城大奖赛FP3：皮亚斯特雷第一，迈凯伦占据前二

奥斯卡·皮亚斯特雷领衔迈凯伦在墨西哥城大奖赛最后一节自由练习里占据前二，并且以0.059秒力压队友兰多·诺里斯位居第一。

周五第二节练习里遇到问题的乔治·拉塞尔和马克斯·维斯塔潘是最早出场的两位车手。梅赛德斯为英国人连夜更换了底盘，而红牛也为他们的三届世界冠军修复了动力单元问题。

前20分钟过后，两辆法拉利赛车占据前二，卡洛斯·塞恩斯以1分17.825秒居首位，而队友查尔斯·莱克勒克仅以0.06秒之差紧随其后。

接近半程时，两辆迈凯伦在时间榜上跃升到第三四位，而主场作战的塞尔吉奥·佩雷兹也超过两辆梅赛德斯，以微弱的差距排在迈凯伦之后。随后，由于车队之间用新软胎做冲刺的时间安排不同，时间榜中上游变化较多。直到进入最后20分钟，大部分赛车都换上一套新软胎来为排位赛做最后一轮单圈练习。

全程都用软胎的维斯塔潘做出1分17.003秒，比塞恩斯早前的标杆时间快了0.331秒。但是不久后，兰多·诺里斯打破1分17秒大关，达到1分16.551秒。但是英国人在第一的位置还没坐稳，他的队友皮亚斯特雷就刷出一圈更快的1分16.492秒，以不到百分之六秒压过队友。随着塞恩斯用新软胎只是做出1分16.832秒，澳大利亚车手成为本阶段最快的车手，而迈凯伦领先其余所有赛车至少0.3秒。

维斯塔潘的个人最快时间滑落到第四，随后是刘易斯·汉密尔顿，俩人之间只有0.047秒的差别。当队友至少进入前三时，莱克莱克最后一个模拟冲刺圈定格在1分17.232秒，排在汉密尔顿身后。角田裕毅延续了本周末不俗的表现，位列第七。拉塞尔在忙碌地完成了28圈后，以第八名完成本阶段。

哈斯的凯文·马格努森继周五第二节练习后，在本阶段位列第九，意味着哈斯在本周末前三个阶段都有赛车进入前十。第十名由RB的另一位车手廉姆·洛森占据，新西兰人在最后10分钟采用软胎进行飞驰练习，刚好领先亚历山大·阿尔本0.017秒。泰国车手在周五第一节练习早早撞车后浪费整天时间，但在周六排位赛前表现出良好的单圈竞争力。他的队友弗朗哥·克拉平托名列第12位，两辆威廉姆斯之间只有0.2秒之差。而夹在俩人中间的是一位威廉姆斯“故人”——瓦尔特利·博塔斯。

当维斯塔潘排名第四时，他队友——主场作战的——塞尔吉奥·佩雷兹依然挣扎，仅仅名列第14位。阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索直到计时器归零前不久，才上升到第15位。西班牙人的身后是尼科·霍肯博格，而他的队友兰斯·斯特罗尔只有第17名。两名Alpine和周冠宇位列最后三名，中国小将位于埃斯特班·奥康和皮埃尔·加斯利之间。

周冠宇在前半段用中性胎进行练习，直到最后三分之一阶段才换上软胎。他先做出1分18.653秒，进站快速调整后再做一个模拟飞驰圈，提高到1分18.428秒。当他试图再做一次单圈练习时，遭遇了交通问题。